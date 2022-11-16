На эти и другие вопросы отвечает, а также рассказывает о своих состоявшихся недавно гастролях, главный режиссёр ТЮЗа Лейла Хадзиева:

«Театр — это искусство, которое нельзя ничем заменить. Здесь возможен тот самый контакт с неким другим измерением, другой атмосферой, какой в кино добиться нельзя. Зритель в зале и актер на сцене в течение спектакля постоянно обмениваются эмоциями, происходит зрительный и чувственный контакт. Театральное искусство можно рассматривать как определенный способ воспитания. Это живое слово, оно действует на зрителя уникальным образом, когда слышишь его в живую. Театр всегда был отражением действительности, обществу как в зеркале показывали его уязвимые места, его проблемы и достижения. Правдивость, театральное искусство всегда было очень честным. Чтобы затронуть душевные струны и мысли человека со сцены нужно нести только правду, верить в того героя, которого играешь, на несколько часов сливаться с посторонним и вставать на его место, и тогда публика забудет, что перед ней всего лишь сцена, а на ней только игра. Во всем этом и состоит уникальность театра как искусства.

Наш театр в последнее время работает согласно федеральной программе «Большие гастроли». Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать также привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Благодаря «Большим гастролям» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и аншлагами.

Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с профессиональным театральным сообществом во всех регионах РФ.

Совсем недавно нам представилась хорошая возможность совершить поездку по данной программе. Мы выезжали в город Пятигорск со своими спектаклями «Красная шапочка» и «Чуча». У нас сложились очень хорошие добрые отношения с кукольным театром Пятигорска. Ещё в прошлом, когда мы принимали участие на фестивале «Театр кукол», который проходил там же, наши спектакли всем очень понравились. И они не раз приглашали нас снова для показа спектаклей. За 4 дня, что мы там находились, не было случая, чтобы актёры, задействованные в спектаклях, выражали какие-то нотки недовольства зрителем или бытовыми условиями. Всё проходило на высшем уровне. Зритель в зале был очень воспитанный, чувствовался положительный позитив от него. Проявление такого отношения со стороны присутствовавших в зале, придавало нашим актёрам больше сил играть свои роли ещё ярче, вживаясь в исполняемые образы. Отрадно, что родители приводят своих детей на наши спектакли, так как с детства маленький человек приобщается к театральному искусству: постановки в детском саду, драматические кружки в школе. Ребенок осознает, что сцена — это нелегкий труд. Во-первых, актеру необходимо вникнуть в самую суть работы, не просто выучив диалог действующих лиц, но отразив его смысл с помощью мимики, движений и жестикуляции. А во-вторых, артисту нужно вжиться в образ своего персонажа, прочувствовать его боль и счастье. Смеющийся взгляд, искренний смех, глубокая печаль под маской улыбки — вот в чем кроется истинный талант. Мы привыкли наблюдать на сцене маленькую жизнь полную больших событий и совершенно не задумываемся порой, какая работа стоит за грандиозным перевоплощением.

После завершения спектакля зрители долго не уходили, фотографировались с актёрами, выражали благодарность нашему коллективу за проделанную работу. Данная поездка оставила у каждого из нас массу положительных эмоций, яркие впечатления.

Есть зрительский зал и сцена, есть выход на поклон и есть театральная пауза, и это весь необходимый, незаменимый антураж, который мы ждем, независимо оттого, на какую постановку идем. В наше непростое время всем нужна какая-то отдушина. И здесь на помощь придут театры. Мы приглашаем всех на наши спектакли. Если не будет зрителя, не будет и театров. От вашего спроса, скажем так, зависит и судьба театров республики«.

Театр — это прекрасное, яркое явление, которое неповторимо и превосходно. Очень часто нам удается найти ответы на многие жизненные вопросы, находясь в театре. Недаром говорят: «Вся жизнь игра, и люди в ней актёры» Сами, не подозревая этого, мы уже с детских лет пробуем себя на сцене: исполняем какие-то роли в детском садике на утренниках, приходим на новогодние праздники в костюмах сказочных героев.

Ингушский Государственный театр юного зрителя бережно наследует традиции прошлого, умело совмещая их с тенденциями нового времени. Здесь каждый найдет то, что близко его мировоззренческому кругу: от классики до современной драматургии.