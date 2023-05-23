Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия был основан 27 мая 1993 года. В этот день было подписано постановление Совета министров Республики Ингушетия о создании республиканского музея изобразительных искусств. Музей расположился в полуаварийном здании, которое досталось в наследство от Дома культуры г. Карабулака, но это не могло омрачить радостное событие создания музея, который был к тому же открыт на фоне всеобщего подъёма национального самосознания, в годы возрождения ингушской государственности.

История музея начиналась с чистого листа. Значительная часть культурного наследия ингушей была уничтожена в годы депортации и в годы военных событий в г. Грозном в истории новой России. Так что первоочередная задача, которая стояла перед руководством музея, это создание фондовых коллекций, работа по которым началась уже в 1994 году. Прежде всего были собраны работы ингушских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Творчество российских и зарубежных художников предоставил на безвозмездной основе Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» в количестве 37 картин — произведений художников второй половины ХХ века. В 1995 году к 50-летию Великой Победы в музее был открыт малый зал и состоялась первая выставка — выставка малых скульптур ветерана Великой Отечественной войны Александра Кухтина.

Свой вклад в становление музея изобразительных искусств внесли его руководители Багаудин Сагов, Наталья Гагиева, Муса Мартазанов. С 2003 года музей возглавляет Любовь Исаевна Тумгоева — кандидат политических наук, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия. С приходом нового руководства произошли коренные изменения в работе музея: в короткие сроки была проведена полная реконструкция здания; переоборудованы и оснащены экспозиционные залы; увеличена площадь фондохранилища и рабочих помещений; в должный облик приведён внешний вид здания, благоустроена прилегающая территория.

Интенсивно и планомерно продолжалась работа по пополнению музейных фондов, в которые вошли произведения известных художников и мастеров, таких как Д. А. Налбандян, Н. Б. Никогосян, Э. М. Белютин, а также коллекции произведений ингушских художников Х. А. Акиева, М. М. Полонкоева, А. М. Полонкоева, З. А. Полонкоева, З. А. Эсмурзиева, Х-А. Имагожева, Б. Х. Даурбекова, А. Х. Даурбековой, Ю. М. Хамчиева, А. Т. Хашагульгова, Б. Д. Дахкильгова, Д. О. Оздоева, И. М. Аушева, М. Я. Мартазанова, А. К. Дакиева и многих других.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Ингушетия для основного фонда музея были приобретены предметы быта конца XIX — начала XX веков, коллекции старинного оружия, предметы национальных украшений. Наиболее значимой и ценной в фондах музея считается уникальная коллекция археологических памятников аланской культуры, найденных на территории Ингушетии, в состав которой входят женские украшения из золота, а также предметы быта раннего средневековья.

В 2021 году фонды музея пополнились уникальной дарственной коллекцией живописи и графики советского и постсоветского периодов от мецената и коллекционера В. И. Некрасова. Здесь представлены картины известных советских и российских художников И. С. Глазунова, П. П. Кончаловского, М. В. Куприянова, И. А. Раздрогина, М. В. Матушевского и других.

Сегодня музей — это одно из лучших собраний предметов изобразительного искусства, насчитывающее более 3 тысяч экспонатов разных жанров и направлений, включая живопись, графику, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Основными направлениями деятельности музея были и остаются собирание, хранение и изучение предметов изобразительного искусства, а также экспозиционно-выставочная и просветительная работа.

Музей — это не застывшая коллекция

Здесь ведётся постоянная работа по популяризации культурного наследия ингушского народа и народов России. В музейных экспозициях выставлены подлинники, «живые свидетели прошлого», которые с интересом воспринимаются посетителями, как свидетельства прошлого в истории ингушского народа.

Хочется отдельно отметить полюбившийся посетителям музейно-образовательный проект «Сакля горцев XIX века». Это наглядная демонстрация предметов этнографии и ингушского быта, материальной и духовной культуры ингушей. Выставочная композиция постоянно пополняется новыми предметами быта ингушей XIX-XX веков, а также учитываются пожелания и рекомендации постоянных посетителей музея ИЗО и этнографов.

Музей периодически проводит выставки известных художников, мастеров прикладного искусства, предметов старины.

Для популяризации музейных коллекций и знакомства представителей разных культур с изобразительным искусством и историей ингушского народа музей занимается выездными выставками не только в города и регионы нашей страны, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сотрудники музея имеют определённый опыт выездной работы, требующий особой подготовки, с учётом законодательных актов, регламентирующих перевозку произведений искусства. Благодаря этому национальные культурные ценности ингушского народа стали доступными для жителей Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Краснодара, Сочи, а также республик Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского края, жителей Бельгии, Латвии, Турции, Казахстана, Королевства Катар, Франции и многих других регионов России и зарубежья. В современных условиях выездные выставки требуют нового подхода, меняется постоянно и специфика проведения выставок, с чем также успешно справляются сотрудники музея.

Популяризация музейной работы

Музей ведёт целенаправленную работу по популяризации и освещению различных направлений своей деятельности через средства массовой информации и социальные сети. Музей занимается научно-исследовательской работой, издает книги и каталоги о выставках, художниках и изобразительном искусстве Ингушетии. В республиканских газетах «Сердало» и «Ингушетия» с периодичностью публикуются материалы о творчестве ингушских художников. Музей ведёт активное сотрудничество с республиканскими телерадиокомпаниями. Вышла в свет целая серия телепередач о наиболее значительных выставках и проектах, проведенных Государственным музеем изобразительных искусств Республики Ингушетия.

Культурно-образовательная деятельность

Музей активно занимается культурно-образовательной и экскурсионно-выставочной деятельностью, выдвигая новые идеи и новые проекты, которыми можно заинтересовать молодое поколение. Это интерактивно-образовательные программы для детей и взрослых, различные мероприятия — презентации, лекции, конкурсы, фестивали, выставки, мастер-классы, благотворительные акции, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, тематические мероприятия к различным датам, таким как День музеев, День семьи, День памяти и скорби, День Победы, «Ночь музеев», «Ночь искусств» и т. д.

Надо отметить, что культурно-образовательная деятельность — одно из важнейших направлений работы музея ИЗО, цель которого приобщение молодёжи к искусству, реализация воспитательной и досуговой работы. Музей находится в постоянном поиске чего-то нового, разрабатывает новые проекты с музейной аудиторией. Это интересные встречи с творческими людьми и многочисленные мастер-классы: «вышивка лентами», «вышивка бисером», «войлочное ковроделие», «панно в технике стринг-арт» и т. д., в том числе в рамках федеральной программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».

Реализованные проекты музея

У музейных сотрудников много интересных идей, проектов, воплощённых совместно с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства, известными своими уникальными талантами и достигшими определённых высот в сфере искусства.

«Презентация художника» знакомит любителей искусства с новыми именами начинающих живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства, среди которых встречаются бесценные самородки, творчеством которых можно украсить любую экспозицию. Одновременно музей даёт дорогу талантливым людям, содействует популяризации их творчества.

Проект «Полдник с художником» в тандеме с национальной телерадиокомпанией НТРК «Ингушетия» способствует привлечению интереса к искусству посетителей разного возраста. В тёплой атмосфере, за чашечкой чая, художник раскрывает секреты творческого процесса и популяризует искусство, вызывая живой интерес у подрастающего поколения и любителей искусства.

В рамках проекта «Музейный час» проводятся встречи с интересными людьми, представителями науки, искусства, литературы, с видными общественными деятелями.

Проект «История одной картины» находит своё воплощение в публицистических материалах и в экскурсионной работе.

Музейно-телевизионный проект «Грация ингушского танца в музее» — красочный, эстетичный, уникальный по своему содержанию и исполнению показывает грацию ингушского танца в музейном пространстве.

Дом-музей скульптора Руслана Мамилова в с. п. Джейрах

Дом-музей известного ингушского скульптора-монументалиста Руслана Мамилова был открыт в сельском поселении Джейрах в 2011 году. Открытие филиала Государственного музея ИЗО Ингушетии стало знаменательным событием в истории музея и всей республики. Здесь был проведён косметический ремонт, благоустроена прилегающая территория, модернизированы и обновлены выставочные экспозиции. Есть зал, в котором представлены живописные картины, традиционные ингушские костюмы, предметы этнографии, а также мемориальные художественные предметы скульптора. В настоящее время Дом-музей скульптора Р. И. Мамилова насчитывает 554 экспоната основного и научно-вспомогательного фонда.

Надо отметить, что музейная деятельность — это коллективное творчество. Работа в музее ведётся на достаточно высоком уровне благодаря компетентности руководства и профессионализму его сотрудников, которые являются проводниками в мир культурных ценностей. Следует отметить, что здесь налицо не только качество проводимой работы, но и эстетический вид сотрудников и доброжелательное отношение к посетителям.

Многолетний добросовестный труд десяти сотрудников музея отмечен медалями «30-лет образования Республики Ингушетия», среди которых директор музея Любовь Тумгоева, заместитель директора Ася Евлоева, главный хранитель Мадина Хамхоева, заведующий издательским сектором Якуб Патиев, главные научные сотрудники Лейла Алмазова и Тамуся Акталиева, главный бухгалтер Фатима Хамхоева, искусствовед Хава Акиева, учёный секретарь Светлана Плиева и смотритель Тамара Шамхалова.

В жизни ингушского общества Государственный музей изобразительного искусства занимает особое место, ибо в стенах этого здания сконцентрирована интеллектуальная, духовная и культурная жизнь народа. Музей является носителем прекрасного и возвышенного и занимает одно из ведущих мест в формировании гармоничной личности и воспитании подрастающего поколения.

— Музей в современном обществе — это не просто окно в прошлое, это центр культуры, — говорит директор музея Любовь Тумгоева. — Это огромный потенциал возможностей, решающий задачи развития и воспитания всесторонне развитой личности. Наша основная задача, наряду с сохранением и приумножением культурного достояния народа, приобщение подрастающего поколения к ценностям народной культуры через экскурсии, различные проекты, досуговые мероприятия, чтобы в дальнейшем посещение музея и участие в культурной жизни народа стало для них нормой, не обязанностью, а потребностью. Реализация этой задачи напрямую связана и с деятельностью музея. Я очень благодарна своему коллективу за профессионализм и преданность своему делу. Каждый, кто работает со мной, независимо от должности и возраста, делает всё, чтобы музей ИЗО Ингушетии оставался культурным центром республики, в который с удовольствием приходят не только посетители, но художники и мастера декоративно-прикладного искусства, любители, ценители и исследователи изобразительного искусства. К сожалению, пока мы не можем принять всех желающих из других регионов художников и мастеров искусства выставиться в нашем музее, а таковых, признаться, немало. Ресурсы музейных площадей ограничены, все-таки мы располагаемся в приспособленном под музей здании. Поэтому очень надеемся, что в ближайшие годы будет построено здание регионального музея изобразительных искусств в столице республики — Магасе. Хочется, чтобы это было современное здание, вокруг которого будут расположены мастерские художников, мастеров, ремесленников, учтены и места, где можно будет реализовать произведения искусств наших художников и мастеров. Такой своеобразный городок творчества. И это, без сомнения, был бы настоящий подарок для жителей и гостей республики. Но это пока мечта, а уже в этом году благодаря руководству Министерства культуры Республики Ингушетия в музее будет произведен капитальный ремонт. Надеемся отметить 30-летний юбилей вместе с нашими художниками и посетителями в конце этого года в уже обновленных залах музея.

Отзывы о работе музея:

В «Книге отзывов» много восторженных отзывов гостей региона и жителей республики, особенно маленьких посетителей музея. «Низкий поклон, за ваш труд и вашу деятельность. Удивительный музей. Теплая атмосфера. Узнали очень много интересного об Ингушетии и ее культуре», — пишут Смагуловы, гости из Казахстана. «С удовольствием приходим с учащимися в ваш музей и каждый раз получаем массу положительных эмоций», — Фатима Хамхоева. «Любимый музей!», «Нам здесь очень нравится!», «Музей просто супер!», «Спасибо, что вы есть!», — это основной лейтмотив отзывов школьников и студентов, посещающих музей.

Алихан Хаджибикарович Паров, художник, известный государственный деятель, министр культуры Республики Ингушетия (1994-1997 гг., 2000-2001 гг.):

— К своему 30-летию Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия пришел, имея сплоченный, инициативный, творческий коллектив. Здесь образовалась хорошо слаженная команда единомышленников, которая успешно решает широкий спектр задач, в числе которых вовлечение в мир искусства школьников и студентов, выявление начинающих художников через выставочные работы, творческое сплачивание всех художников республики и популяризация их творчества, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья посредством проекта «От сердца к сердцу». Вызывает восхищение и проект «Полдник с художником», где молодежь встречается с профессионалами и непосредственно общается с ними в залах музея. Приятно видеть счастливые глаза детей, для которых проводят мастер-классы по различным видам искусств. В течение календарного года жители и гости республики имеют возможность посетить выставки картин не только художников Ингушетии, но и картин художников из других регионов России.

Зейнеп Дзарахова, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РИ, заместитель директора по научной работе Ингушского НИИ гуманитарных наук:

— Музей является культурным и духовным центром республики. Работа поставлена на высоком уровне. Здесь выставлены работы как видных художников, так и молодых, а также предметы декоративно-прикладного искусства и артефакты древности ингушского народа. Надо отдать должное, что музей открывает имена талантливых людей для жителей республики и даёт хороший импульс их дальнейшей творческой деятельности. И главное — грамотное, ответственное и очень трепетное отношение руководителя и всех сотрудников музея к экспонатам и к своей работе. Вместе они создают красивую и благородную ауру храму искусства.

Микаэл Валерьевич Базоркин, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра РИ, экс-министр культуры и архивного дела РИ (2017-2018 гг.):

— Мама моя — врач по профессии, в зрелом возрасте она вдруг начала писать картины. Хочу сказать, что музей поддержал её творчество. Здесь прошли несколько её выставок. Очень трогательно внимание музея к начинающим художникам, в любом возрасте. Сказать, что оно просто радушное, по-человечески значимое, глубоко интеллигентное — значит ничего не сказать! Каждый член коллектива, руководство музея проникнуты национальной идеей развития культуры своего народа. Это люди хорошо воспитанные, ведущие себя в полном соответствие с формами ингушского и европейского этикета. Подбор и организация проектов «дышат» креативностью и профессионализмом. Команда работает как единый механизм, но при этом механизм хорошо отлаженный. Встречают радушно, с улыбкой. Чувствуешь себя легко и непринужденно. Уходя, испытываешь чувство гордости, тепла и сопричастности к этому островку света, вкуса и духовного величия.

Берс Биланович Евлоев, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, член Союза писателей Российской Федерации, директор филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия»:

— Ингушетия — поистине край древних и величественных памятников архитектуры и истории, уникальных традиций и обычаев. И целое искусство сохранить культурный фонд народа, бесценный дар, полученный от предков, великолепные полотна ингушских художников, и преподносить эти произведения искусства до каждого посетителя так, чтобы он проникся атмосферой той древней эпохи, смог увидеть посыл художника и понять его внутренний мир. С этой непростой задачей вот уже многие годы справляется дружный коллектив Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия во главе с директором Любовью Исаевной Тумгоевой. Это сегодня у сотрудников музея прекрасные условия работы, а ведь еще лет 15-20 назад это было старое здание с осыпавшейся штукатуркой, темные и тесные кабинеты, которые давили на посетителя, заставляя его как можно скорее покинуть этот храм искусства. Сегодня же это просторные выставочные залы, великолепные полотна на стенах, уникальные экспонаты в витринах, и маленькая сакля ингушей в срезе, которая словно машина времени возвращает каждого посетителя в эпоху своих предков. Здесь каждый проект — масштабный и уникальный. Многие молодые художники, мастера декоративно-прикладного искусства получили признание искушённого зрителя, путевки в большой творческий мир, именно благодаря грамотной работе руководства и сотрудников музея.

Мы вот уже несколько лет делаем совместные проекты с музеем изобразительных искусств, регулярно освещаем мероприятия, проводимые в стенах этого здания. Отрадно отметить, что у музея есть и преемственность поколений. Так, недавно маленький экскурсовод Ая Коригова провела экскурсию для юных телезрителей «От 17 и младше», чем вызвала восторг и восхищение зрителей.

К многочисленным поздравлениям к коллективу Государственного музея изобразительных искусств РИ в связи с 30-летним юбилеем присоединяется и редакция газеты «Ингушетия» с пожеланиями творческих успехов, новых и ярких проектов, всенародной любви и признания. Спасибо за то, что вы есть!