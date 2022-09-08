В наше время положение женщин обсуждается как никогда широко и бурно. Перед ингушским обществом становятся новые проблемы, которые требуют своего решения. Одной из них стала проблема создания психологической разгрузки для женщин, разные виды терапии, позволяющие отдохнуть от удушающего быта, набраться новых сил и реализовать свои способности.

В нашей республике в последние годы активно проводятся различные мероприятия данной направленности, что находит положительные отзывы от жителей региона.

Кто-то скажет, что это новшество, которое нам не нужно. Другие: «Ну наконец-то дошли до того, что и так давно организуется в других странах». А мы ответим, что это не что-то новое, а, наоборот, абсолютно ингушское, хоть и давно забытое.

«Сесарий ц1ай» — уникальный в своем роде традиционный ингушский праздник, который проходил лишь раз в год весной. Природа, всевозможные конкурсы и соревнования, веселье и ни одного мужчины — так проходил один из самых долгожданных дней в году для ингушских женщин в прошлом. Это была уникальная возможность предстать в лучшем виде, проявить свои таланты и отдохнуть от тяжелого быта. Не сложно представить, какой это был мощный способ избавиться от негативных эмоций, накопившихся за год, и зарядиться положительной энергией.

Данный праздник с приходом ислама стал отмечаться реже, а после Октябрьской революции его празднование и вовсе прекратилось. При руководстве первого президента Ингушетии Руслана Аушева предпринималась попытка возродить «Сесарий ц1ей», хотя и с рядом изменений, в том числе в празднике стали участвовать и мужчины. Был издан указ об общенациональном женском дне, и 16 сентября 1998 года в местности Аби-Гув («Холм Аби») он был проведен. Однако на республиканском уровне праздник был отмечен лишь два раза, а после вновь сошел на «нет».

Сегодня в Ингушетии проводятся чисто женские мероприятия, включающие в себя полезные лекции на темы религии, культуры ингушей, женского здоровья, психологии, воспитания детей и другие, веселые конкурсы, творческие мастер-классы, интеллектуальные викторины. Они пользуются особенной популярности в связи с ментальностью ингушек: в кругу женщин намного проще расслабиться и вести себя непринуждённо. Это лишний раз доказывает, насколько психологически комфортным был для наших предшественниц праздник «Сесари ц1ей», который проходил в дали от мужских глаз. К тому же такой формат находит одобрение и в религии нашего народа.

На фоне всего вышесказанного хочется порадовать женскую часть населения нашей республики — в ближайшее время, возможно, нас ждет возрождение древнего праздника.

Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» стала победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. На официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» активистки поделились радостью: «Мы, конечно, писали проект, подавали заявку, но всегда под вопросом, насколько оценит комиссия проект. И тут мы получили 72,5 балла! Мы немножко шокированы, но одновременно эта победа придала нам сил!» — делятся эмоциями рукодельницы.

Проект направлен преимущественно на женскую половину Республики Ингушетия. Главной целью ассоциация ставит популяризацию и распространение традиционных национальных ремесел среди женщин Ингушетии. Для участия в проекте будут привлечены женщины, девушки и девочки в возрасте от 12 лет.

В рамках «Сесарий ц1ай» планируется провести бесплатные обучающие мероприятия по различным национальным ремеслам с проведением практических занятий. Это вышивка, узелковое плетение платков «Цхарал», золотошвейное мастерство, валяние.

«Проект важен не только тем, что там будет продолжение курса валяния, но и тем, что там будет очень важный аспект, о котором мы давно мечтали, к которому мы давно готовились. Это курсы золотошвейного мастерства», — говорит председатель Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» Танзила Дзаурова.

Возрождение золотошвейного орнаментального искусства по старинным техникам «Догам» — давняя мечта рукодельниц ассоциации, так как, по словам общественницы, специалистов в этой сфере у нас на сегодняшний день нет.

Для поддержания интереса и популяризации мероприятий к реализации проекта будут привлечены успешные женщины, проживающие в регионе, так как в рамках проекта предполагается организация женских встреч с выступлением спикеров на актуальные темы, «где будет место рукоделию, знаниям и застолью». Привлекая к проекту успешных женщин, Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» стремится показать, что рукоделие — это не только занятие для домохозяек, но и хобби для женщин, сделавших карьеру.

«Помимо обучения навыкам декоративно-прикладного искусства, мы хотим дать женщинам знания по актуальным вопросам современного общества. Это темы финансовой грамотности, экологии, здоровья детей. Рассказать, каким образом можно продвигать свои работы, монетизировать свой труд, продавать товар. Это возможность поменять обстановку и отдохнуть в кругу единомышленниц, но и в то же время узнать, как адаптироваться в новых реалиях», — рассказывает Танзила Дзаурова.

На подобные встречи смогут прийти женщины, занимающиеся каким-либо видом рукоделия, чтобы поделиться с другими знаниями и опытом в своей сфере.

По итогу проекта «Сесарий ц1ей» организаторы планируют провести большой фестиваль, на котором будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства, проведены всевозможные мастер-классы и различные конкурсы.

«Ярмарка станет возможностью для них найти ценителей их творчества и организовать небольшое дело. Каждая женщинам будет иметь возможность показать своё творчество, своё мастерство», — заключает Танзила Дзаурова.