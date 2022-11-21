Оно было презентовано в рамках Международного форума «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации», который прошел в Санкт-Петербурге и был приуроченный к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В Антологию вошли ремесла, обряды и праздники, эпические сказания, промысловые, песенные и танцевальные традиции народов России.

Учредителем проекта «Антология народной культуры Российской Федерации» является Министерство культуры РФ, организатором — Государственный Российский дом народного творчества.

Каждый регион представил один или несколько объектов, ценность которых определил экспертный совет по нематериальному культурному наследию. От Ингушетии в форуме принял участие Республиканский дом народного творчества имени К. Евлоевой, который представил технологию древнего искусства изготовления войлочных ковров с орнаментами из овечьей шерсти. Возрождением этого искусства в мастерской «Истинг» Республиканского дома народного творчества вот уже несколько лет занимается доктор исторических наук, этнограф, мастер ковроделия Зейнеп Дзарахова, которая трепетно сохраняет национальную технологию изготовления войлочных ковров с орнаментами. Этому делу она посвятила свои научные исследования, а также обучает желающих этому искусству.

Работа ингушского мастера и древняя технология изготовления ковров из войлока была высоко оценена экспертами.

«Для нас это признание стало одним из главных итогов того, чем мы занимаемся вот уже несколько лет, — говорит Зейнеп Дзарахова. — Внесение технологии изготовления ингушского традиционного войлочного ковра истинг в Антологию народной культуры России — это значимое событие, и большая заслуга в этом Республиканского дома народного творчества, который создал все условия для возрождения этого искусства и популяризации его среди подрастающего поколения, поскольку филиалы мастерской «Истинг» работают и в Домах культуры многих сёл нашей республики».

Безусловно, создание Антологии — это одно из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединивших большое профессиональное сообщество: ученых и специалистов-практиков по традиционной культуре.

«Благодаря поддержке коллег из регионов удалось организовать участие носителей традиций в презентации Антологии, показать объекты не только на видео и в текстах, но и представить живое наследие», — отметила на встрече в Санкт-Петербурге директор Российского дома народного творчества Тамара Пуртова.

По ее словам, главная цель — привлечь внимание общественности к объектам, которыми каждый регион страны может гордиться, и помочь сохранить для потомков традиции и обряды.

Над составлением Антологии эксперты работали около года, отметила первый заместитель директора, руководитель Государственного Российского дома народного творчества Мери Русанова. Само выявление объектов нематериального наследия проводилось значительно дольше. Объекты были выбраны в регионах и прошли согласование федерального экспертного совета. Часть явлений народной культуры, вошедших в Антологию, выявлены в ходе фольклорных экспедиций, состоявшихся летом 2022 года.

В дальнейшем около тысячи буклетов отправятся в научные учреждения, дома народного творчества и в исследовательские институты регионов России. Ознакомиться со всеми объектами можно будет в государственной информационной системе в интернете. Сайт будет называться «Этнокультурное достояние народов России».

Работа в мастерской «Истинг» РДНТ продолжается, а между тем сертификат № 7, полученный Республиканским домом народного творчества Ингушетии, о включении технологии изготовления ингушского традиционного войлочного ковра истинг будет напоминать о значимости и важности сохранения именно ингушской технологии этого ремесла.