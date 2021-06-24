Молодёжный кинофорум был организован Союзом кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра Moviestart.

В презентации молодёжного кино принимали участие представители северокавказских регионов, таких как Республика Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также Краснодарский край и Абхазия.

Призовой фонд северокавказского питчинга дебютантов составлял один миллион рублей от Союза кинематографистов и Фонда президентских грантов.

Всего для участия в питчинге («питчинг» от англ. слова pitch — выставлять на продажу, это устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект) было представлено более 95 проектов, из которых в шорт-лист отобрано 14 проектов и три на внеконкурсной основе, которые в свою очередь были выставлены на защиту перед экспертным советом в составе министра культуры Карачаево-Черкесии Зураба Агирбова, президента Международного Сочинского кинофестиваля Любови Балаговой, оргсекретаря Союза кинематографистов России Михаила Калинина, генерального директора «Нового института культурологии» Нины Кочеляевой, кастинг-директора Олеси Мацкевич-Грибок, руководителя представительства Союза кинематографистов России в Республике Адыгея Аскрабия Нагаплева, креативного продюсера группы компаний ГПМ КИТ (Газпром-Медиа), куратора проекта «Территория КИТ» Георгия Рюмина, директора Черноморской киностудии Александра Сотникова, менеджера по развитию бизнеса профессионального фото и видео компании CANON Евгения Субочева, заместителя директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Галины Сыцко, генерального директора киностудии «Чечен-фильм» Беслана Терекбаева, продюсера Айсурат Шамановой и режиссера Индара Джендубаева.

Отдельно хочется сказать, что в составе экспертного совета была и наша соотечественница Мадина Дзортова, генеральный директор «Ингушкино», председатель региональной общественной организации «Национальное бюро кинематографии РИ».

Всероссийский питчинг проводится с 2013 года. Впервые он прошёл в рамках бизнес-площадки ММКФ. С этого года проект поддерживается Фондом президентских грантов и проводится в регионах России (2018-2019 гг. — 10 регионов, призовой фонд — 10 млн рублей, 2020 г. — 13 регионов, призовой фонд — 12,5 млн рублей).

По итогам питчингов снято более 150 фильмов (полнометражных игровых, документальных, короткометражных). В 2021 году призовой фонд питчинга дебютантов составляет 20 миллионов рублей. В течение текущего года Всероссийский молодёжный форум пройдёт тринадцать этапов в двенадцати городах России.

Цель данного проекта — это прежде всего развитие регионального кино и в целом российской киноиндустрии с целью продвижения туристического кластера, привлечение инвестиций, проведение образовательных программ для участников проекта, развитие межрегиональных и международных связей, формирование новых трендов отечественного кинематографа, новых имён и свежих идей.

О важности и значимости этого мероприятия сказал в своём приветственном слове Всероссийскому молодёжному кинофоруму председатель Союза кинематографистов России, режиссер и продюсер Никита Михалков.

«В экспертном совете находятся крупные мастера, профессионалы своего дела, — отметил он, — которые будут оценивать те предложения, что им покажут молодые. Фонд президентских грантов в содружестве с нашим молодёжным центром Союза кинематографистов даёт выигравшему толчок, важный импульс для движения в профессию. И ещё чрезвычайно важным является тот факт, что всё более и более привлекаются молодые дебютанты из регионов. Очень важно, когда из разных уголков в кинематограф приходят люди, которые хотят профессионально заниматься кино, и в тех местах, где не так развит кинематографический процесс, как в Москве и Санкт-Петербурге, начинается это движение. Благодаря Фонду президентских грантов, благодаря питчингам и их результатам мы получим новых кинематографистов, талантливых молодых людей, которые будут рассказывать миру о своей любимой родине».

О том, какую роль играют питчинги для молодых региональных кинематографистов, сказала в своём выступлении и Мадина Дзортова.

«У нашей молодёжи есть хорошая перспектива с поддержки Фонда президентского гранта и Союза кинематографистов России, — отметила она, — а значит, зарождается наше кавказское, а в целом обогащается и развивается и российское кино. Это первый шаг в развитии кавказского кино, который очень качественно и на высоком уровне представил кино во всех его жанрах».

В своём выступлении Дзортова озвучила предложение включить отдельным пунктом в Национальный проект развития культуры Северо-Кавказский кинематограф, чтобы на законодательном уровне поддержать кинопроизводство и прокат кавказского кино.

Надо сказать, что в рамках форума прошли презентации региональных кинокластеров. Презентацию кинокластера по Ингушетии провела Мадина Дзортова, как руководитель представительства Союза кинематографистов РФ в Республике Ингушетия, рассказав о наших возможностях в этом направлении.

Но самым радостным событием форума, которое мы немного придержали для наших читателей, стала блестящая победа нашего молодого кинематографиста, известного в республики своими прежними успехами и как солист любимой и популярной в прошлые года среди ингушского народа группы «LKN», и как режиссёр фильма на родном языке «Сайти — сын Зоули», получившего широкую поддержку среди зрителей, Амура Амерханова. Он стал лидером северокавказского молодёжного кинофорума.

«Очень большую работу и серьезную подготовку провёл наш Амур Амерханов, — рассказала газете «Ингушетия» Мадина Дзортова, — представив экспертам один из самых лучших тизеров! Сидя среди своих коллег, меня охватывало чувство гордости за нашего режиссёра, видя, как грамотно и креативно Амур проводит презентацию своего будущего фильма! Все эксперты сошлись в едином мнении, что лидером питчинга станет сценарий фильма «Письмо» Амура Амерханова. Фильм рассказывает об истории нашего народа в 70-80-х годах прошлого столетия, показывает нашу боль, боль депортированного народа, который добился возвращения на родину, но права его так и не восстановлены».

По ее словам, хороший проект показал и Дагестана. Этим двум фильмам дали по 500 тысяч рублей. Крупные продюсеры, которые имеют свои большие продюсерские центры и свои кинокомпании, эти фильмы взяли на продюсирование.

«Мероприятие подобного рода произошло впервые в истории нашего кино и играет большую роль в развитии северокавказской кинематографии, — говорит Дзортова. — Это направление, как вы знаете, самый важный инструмент для развития всей культуры. Особенно актуально и остро стоит этот вопрос в нашей республике, где нет ни одной организации, которая бы занималась профессионально кинематографом. Ещё раз поздравляю Амура и желаю ему успехов во всех начинаниях! Отдельно хочу выразить огромную благодарность министру культуры КЧР Зурабу Замировичу за тёплый приём, который они оказали».

Редакция газеты «Ингушетия» в свою очередь присоединяется к поздравлениям Мадины Дзортовой и желает молодому режиссёру Амуру Амерханову творческих успехов и новых идей в развитии нашего ингушского кинематографа!