Один из талантливых ингушских живописцев, предпочитающих реалистическое направление не только в масляной живописи, но и в технике пастель, — Магомед Баширович Гаракоев. Его работы получаются необыкновенно лёгкими и воздушными за счёт того, что слой пастели на них достаточно тонкий. В таких работах очень важно верно подобрать её цвет и тон под общую гамму сюжета.

Магомед Баширович Гаракоев родился вдали от своей малой родины, в поселке городского типа Голышманово Голышмановского района Тюменской области 3 февраля 1982 года.

В канун 90-х годов прошлого века его семья вернулась в Ингушетию, и он пошёл в среднюю общеобразовательную школу № 10 г. Назрани, которую окончил в 1999 году. С 2010 года является заместителем председателя Союза художников Республики Ингушетия. С 2017 года работает преподавателем изобразительного искусства в школе искусств г. Карабулака.

— Магомед, расскажите, с чего всё началось? Как вы стали художником?

— Со слов моих родных, рос я спокойным ребёнком, предпочитающим всякого рода творческие занятия играм на улице. Я всегда любил что-то делать своими руками, окружающие меня люди часто подмечали во мне дар к рисованию. Обычно я сам строгал себе оружие из дерева, так что вместо кривой палки у меня был ровный и красиво выточенный меч.

Отец, видя меня за рисунком, всегда вспоминал нашего знаменитого родственника Даурбекова Гази-Магомеда Албастовича, который, помимо всего прочего, является автором легендарного рисунка на пачке папирос «Казбек», и в шутку говорил, что я как Гази-Магомед стану художником. Параллельно учёбе на юридическом факультете института экономики и правоведения я осваивал профессию художника в художественной школе г. Назрани, которую с отличием окончил в 2005 году.

Работая по основной профессии на государственной службе, я был близок к тому, чтобы «закопать свой талант в землю», но, на моё счастье, я познакомился с замечательным человеком, который смог донести до меня, что я не имею права говорить «прощай» дару, который достаётся не всем.

Этим человеком был мой близкий друг и, как я с гордостью говорю, мой коллега Мартазанов Муса Яхьяевич. Совместные с ним сеансы живописи и выставочная деятельность сподвигли меня и дальше идти к мечте детства — стать художником. Много тонкостей и умений художественного мастерства я перенял за это время у Мусы, он охотно делился опытом и помогал материалом.

Я с удовольствием поддержал идею Мусы создать Союз художников Республики Ингушетия для помощи молодым и начинающим художникам. С 2010 года являюсь заместителем председателя Союза художников

Республики Ингушетия и с 2017 года работаю преподавателем изобразительного искусства в школе искусств г. Карабулака.

— У каждого художника есть свои отличительные, я бы сказал, уникальные особенности стиля. На Ваш взгляд, чем отличается Ваш стиль?

— Уникальность художественному стилю, по моему мнению, придают индивидуальный почерк художника, характерные для него приёмы, темы, сюжеты и методы их воплощения.

Мой художественный стиль сформировался до учёбы в художественной школе, когда моё творчество никто не лицезрел и, соответственно, не критиковал. Безусловно, на мой художественный стиль также повлияла учёба в художественной школе и советы коллег по цеху.

— Как возникает замысел картины? Где Вы черпаете вдохновение? Как рождаются идеи новых работ?

— Каждый раз, когда меня спрашивают о новых работах, я отвечаю, что муза не вернулась из отпуска. Всегда по-белому завидовал художнику, который как с конвейера выпускает новые работы.

Спровоцировать меня взяться за кисть или мелок пастели может исключительно яркий сюжет или образ, а также событие, которое может меня эмоционально всколыхнуть. Поэтому я с большой неохотой расстаюсь со своими работами.

А иногда красивый закат, поездка в родное башенное село Гаркхе может стать причиной рождения полотна. Вообще больше всего меня вдохновляет природа, буйство красок. А зрение для созерцания всей этой красоты является большой милостью от Аллаха, хвала Ему.

Часто идея или концепция картины преследует тебя через всю твою жизнь, она меняется и эволюционирует вместе с тобой, можно даже сказать, что развивается. Такие работы, как правило, имеют символическое или абстрактное содержание.

— Какую из своих работ Вы считаете наиболее удачной?

— Трудно, конечно, выбирать одну, но особенной для меня картиной является ученическая работа маслом, на которой изображена старая водяная мельница Майсиговых, расположенная на левом берегу реки

Назранки, построенная Ахмедом Майсиговым в 1878 году.

— Что для Вас более ценно — конечный результат или сам процесс создания картины?

— Для меня, безусловно, более ценным является результат, чем сам процесс создания картины. Результат — картина, рисунок, как материальное воплощение моего художественного замысла, результат, который можно потрогать, созерцать, который практически может меня пережить и стать моим наследием. А в утилитарном смысле результат — это товар, который можно продать.

Конечно, процесс создания картины не менее важен, он сам по себе является условием появления результата.

К примеру, в практике медитативной живописи процесс создания картины играет основную роль, когда результат не так важен, а процесс имеет терапевтическое значение.

— Сколько времени уходит на создание одной картины?

— Это часто задаваемый вопрос и, по моему мнению, он задается зрителем, потенциальным покупателем для оценки стоимости. Говоря проще, если на картину ушло больше времени, то она должна стоить дороже.

Это справедливо, труд обычно оценивается в человеко-часах, но это не всегда на практике бывает так. Часто бывает так, что абстракционизм в виде брызг на холсте продаётся дороже, чем кропотливая работа в жанре гиперреализма, на которую мастер тратит месяцы труда.

Я трачу время на свои работы в зависимости от размера, техники, жанра и композиции. На картину маслом большого формата, на которой изображается пейзаж или натюрморт с мелкими деталями, уходит от двух недель до месяца работы. Время уходит на послойное написание и межслойную сушку материала.

На работу пастелью формата А3 уходит до 12 часов непрерывной работы, поскольку эта техника и материал не требуют сушки и перерывов в процессе написания.

— Расскажите какой-нибудь интересный случай, связанный с Вашими работами?

— Особо курьёзных случаев, связанных с моими картинами, не происходило, если, конечно, не считать таковым случай, когда меня чуть не задавило камнями во время сеанса живописи.

Было это в горах, я поднялся к башням селения Оздик, откуда открывался шикарный вид на летний оздоровительный лагерь «Эрзи». Я намеревался изобразить лагерь, в котором выполнял функции художника-оформителя. Первым сюрпризом была группа пограничников из 4 человек, которая расположилась на привале рядом с башнями. Увидев, что я размещаюсь поблизости и что уходить не собираюсь, доблестные защитники государственной границы спешно ретировались в лес.

На этом сюрпризы не закончились, так как отсутствие мольберта я заметил только когда поднялся к башням, а спускаться вниз за чем-нибудь, что можно было бы приспособить под мольберт, было неохота. Поэтому я решил водрузить холст на небольшую стенку из камней сухой кладки. На вид конструкция казалась основательной, но на деле вышла неустойчивой, и к финалу пленэра она обвалилась, чуть не задавив меня.

Чуть меньше повезло холсту, он был помят и основательно испачкан, но картина всё-таки была дописана и передана администрации лагеря.

— Помните ли Вы момент, когда окончательно и бесповоротно приняли решение стать художником? С чем было связано такое решение?

— Быть художником я хотел всегда, поскольку это было моей детской мечтой, поэтому судьбоносного звоночка как такового не было, были те или иные действия или события, которые продвигали меня в этом направлении. Это поступление в художку, знакомство с состоявшимися художниками, выставки, создание союза художников.

— Бытует мнение, что родные и близкие не всегда поддерживают увлечение живописью, а как было у Вас? У Вас в семье есть художники?

— Это не просто мнение, к сожалению, это существующий факт, особенно в нашем регионе. Часто желание стать художником и тем более сделать это основным делом жизни не находит поддержки со стороны родственников.

Многие считают профессию художника несерьёзным занятием, а изобразительное искусство пустой тратой времени. Об отношении к этому занятию в моей семье можно судить по тому, что профессионально учиться я пошёл на юриста.

Не могу судить, повлиял ли тот факт, что непосредственно в моей семье не было ни одного художника, на выбор моей основной профессии, или судьба сложилась бы по-другому, если бы я был из семьи художников.

Но, справедливости ради, надо отдать должное моим родителям, которые не осуждали моё увлечение изобразительным искусством, устроили в художественную школу и всегда помогали с материалом.

— Как Вы осваивали живопись? Расскажите о своём творческом пути. Я знаю, что Вашим первым учителем был народный художник Республики Ингушетия Хож-Ахмед Имагожев. Как Вы стали его учеником?

— Как и любой человек, находящийся в начале какого-либо пути, я шёл путём проб и ошибок, интуитивно корректируя курс. На этом этапе, мне кажется, и формируется индивидуальный художественный стиль, почерк художника.

Конечно, дело пошло лучше, когда поступил в художественную школу.

Мне родители рассказывали про художника, который жил по соседству с нашими дальними родственниками, что можно поступить в художественную школу под его начало. Этим художником оказался Имагожев Хож-Ахмед Абдул-Саламович, народный художник Республики Ингушетия, этнограф. Его исторические и этнографические работы просто потрясают. Благодаря его наставлениям, я освоил достаточное количество умений и навыков, чтобы ориентироваться в дальнейшем творческом пути.

Помню, как с трудом уговорил Хож-Ахмеда Абдул-Саламовича перейти к урокам по масляной живописи, несмотря на его предостережения относительно перехода к масляной живописи на начальных курсах.

Именно под его присмотром я начал писать работы маслом.

Вторым, но не менее важным моим наставником и вдохновителем является Муса Мартазанов. С его подачи я также начал работу с таким материалом, как пастель.

— У Вас просто необыкновенные картины с цветами. Расскажите, как Вы нашли свой стиль в этом направлении?

— Как Вы заметили, натюрморты с цветами я в основном пишу пастелью или акварелью, и мне сложно объективно судить о самобытности моего стиля. Думаю, ответ кроется в том, что я придирчиво ищу композицию, которая меня устроит, пытаюсь уловить и быстро передать акценты, яркие цветные пятна, настроение.

Если я даже пишу с референса, то не пытаюсь копировать, а пишу в своей манере.

Особенно выразительным материалом является пастель, она позволяет оперативно выбирать оттенок из имеющейся палитры, и непосредственно пальцами работать по бумаге. Эту тактильную отдачу от самого материала и процесса написания пастелью можно назвать медитативной, от неё получаешь удовольствие и процесс написания приятный.

— Кто из художников оказал на Ваше творчество самое значительное влияние?

— На нас самих и наше творчество, хотим мы этого или нет, влияет тот опыт, который мы впитываем, когда учимся, работаем или просто что-то созерцаем.

Согласно своим вкусам мы выбираем художника и изучаем его творчество, которое, в свою очередь, откладывает на нас свой отпечаток. Это воздействие оставляет след на нашей палитре, технике письма и тематике.

Я не маринист, но мне нравится морская тематика и на меня большое влияние оказало творчество Ивана Константиновича Айвазовского. У меня, кстати, есть вольная копия его работы «Бурное море», которую я писал пастелью.

— Есть ли темы в живописи, которые Вас совсем не привлекают?

— Я бы не сказал, что есть тематика, которая меня как-то отталкивает в живописи. Просто в силу религиозных убеждений есть жанры живописи, которые для меня табуированы, в частности, из-за запрета на изображение чего-либо, одушевлённого я не работаю в таких жанрах, как портрет, исторический жанр, баталистика, анималистика, бытовой жанр. Кстати, копию работы «Бурное море» я писал без моряков, палубы и трюмов кораблей, и чайки не кружат над лодками.

— Расскажите, какими, по Вашему мнению, чертами характера должен обладать настоящий художник?

— На мой взгляд, художник — это свободный человек с щедрой душой, честный, трудолюбивый и целеустремлённый.

— Много ли у Вас близких друзей-художников?

— Много ли у кого-то друзей-художников или просто друзей? Это вопрос сложный, и ответ на него всегда относительный. Для кого-то и одного друга достаточно, а кто-то любит большие компании.

Я с гордостью называю своими друзьями Мусу Мартазанова, Хож-Ахмеда Имагожева, Адама Галаева, Аюпа Цуроева, Айну Буружеву, Анзора Горчханова.

— Чем, кроме живописи, Вы занимаетесь в свободное время? Расскажите немного о своих увлечениях?

— В свободное время я живописью и занимаюсь, так как по основной профессии я юрист и уже 16 лет работаю на госслужбе. Так что свободное время, которое у меня остаётся после работы и решения бытовых вопросов, я стараюсь посвящать искусству.

— Какие у Вас планы на ближайшее время? Возможно, готовится необычный, интересный проект с Вашим участием?

— Неблагодарное дело — загадывать наперёд, как говорится, «человек предполагает, а Бог располагает», но, тем не менее, в ближайших планах — участие в выставках в рамках деятельности Союза художников Республики Ингушетия, а в перспективе — работа над персональной выставкой, которая, надеюсь, пройдет в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия в обозримом будущем.

— Что бы Вы сказали молодым художникам, кроме как напутствия работать и работать?

— Художник — это всегда мечтатель, так что хочу посоветовать молодым художникам всегда держаться за свои мечты и никогда не отчаиваться. Не останавливаться в развитии и жадно поглощать опыт, которым всегда готовы поделиться более опытные художники.

Члены нашего союза с удовольствием дают мастер-классы, на которых делятся своим мастерством. Я и сам давал мастер-классы по пастельной живописи в рамках ежегодных Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств» в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева и в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия.

— Когда Вы работаете, думаете ли о том, как понравиться зрителю, получить приз, сделать удачную персональную (совместную) выставку, продать?

— В процессе работы над картиной я думаю только над тем, как точнее передать свой художественный замысел, и выбираю те сюжеты, которые нравятся мне.

Ну, а цель понравиться зрителю, получить за картину приз, выставить или продать является вторичной, но не исключаемой.

— Какую пастель Вы используете?

— Пробовать себя в пастели я начинал с отечественной сухой мягкой пастели фирмы «Сонет». Она относится к средней ценовой категории и предназначена для начинающих и любителей.

К счастью, бумага мне досталась качественная и дорогая, французской фирмы Lana, она и уберегла от печального опыта использования некачественной пастели. Так что молодым художникам советую по возможности пользоваться только качественными материалами.

На абсолютно новый уровень я вышел, когда приобрёл для себя мягкую сухую пастель фирмы «Faber-Castell, это материал премиум-класса и предназначен для профессиональных работ.

При использовании качественного материала у художника есть высокий шанс воплотить свой замысел, а некачественный материал может испортить всю задумку и даже заставить разочароваться начинающего художника.

— Каким словом или фразой Вы могли бы описать свои работы, своё творчество?

— Пейзажист или природе преданный поклонник.

— Какие темы волнуют Вас и чаще всего находят отражение в Ваших рисунках?

— Главная тема в моем творчестве — это любовь к родному краю, к горам и башенной архитектуре. Желание запечатлеть эстетику городского пейзажа, башенных комплексов, примирение и единение человека с природой с целью заставить человека, суетливо идущего на работу, просто поднять глаза на небо и прочувствовать всю красоту мира.

Участие в выставках:

2010 год — выставка детских художественных работ «Мир глазами детей» под эгидой Управления Росреестра по Республике Ингушетия;

2012 год — конкурс «Лучшее фото о Назрани», второе место;

2017 год — выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, приуроченная к 1074-ой годовщине древнего и 23-ей годовщине возрождённого города Магаса; проведение мастер-класса по пастельной живописи в рамках «Библионочи» в Национальной библиотеке имени Дж. Яндиева; проведение мастер-класса по пастельной живописи в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия; выставка Союза художников Республики Ингушетия в рамках V Форума СМИ в г. Магасе;

2018 год — выставка «Палитра молодых художников» в рамках проведения регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Т. Х. Цурова; участие в выставке на памятном вечере, посвящённом К. Кулиеву и Ч. Айтматову, г. Магас; персональная выставка пастельной живописи, приуроченная к открытию Ледового дворца спорта имени Вячеслава Фетисова; выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, приуроченная к 25-ой годовщине города Магаса;

2019 год — награждён грамотой Союза художников Республики Ингушетия за многолетнюю работу и добросовестный труд ко Дню художника; награждён грамотой Союза художников Республики Ингушетия за подготовку и участие в V Юбилейной выставке СХ РИ «Дорогой искусства»;

2021 год — участие в творческих мастерских «Новое передвижничество» (мастер-классы, дискуссии) в рамках проекта художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» с проведением мастер-классов для одарённых детей в регионах России; благодарность за дарение, вклад в пополнение и сохранение фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия.

И, в заключение, хочу пожелать новых творческих успехов и ярких достижений талантливому художнику и преподавателю изобразительного искусства Магомеду Башировичу Гаракоеву.

А. Измайлов,

заведующий передвижными выставками

Государственного музея изобразительных искусств

Республики Ингушетия