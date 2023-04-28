Искусство

В мире искусства

Известному композитору Еве Мальсаговой вручена памятная медаль Союза женщин России

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Известному композитору, автору первого официального гимна Республики Ингушетия Еве Мальсаговой вручена памятная медаль Союза женщин России. Награда вручена в Постпредстве Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации.

Ева Мальсагова внесла неоценимый вклад в развитие и обогащение музыкальной культуры Ингушетии, стала первым профессиональным композитором республики, основателем музыкальной композиторской школы ингушей.

Ева Мальсагова выросла в семье Тархана и Елены Мальсаговых, где всегда звучала музыка, играла национальная гармонь. Любовь к национальным мелодиям прививали ей бабушка Аминат Нальгиева-Мальсагова и мама, которая прекрасно играла на пианино.

Ева Тархановна окончила музыкальную школу, музыкальное училище в Грозном, Чечено-Ингушский государственный университет. Работала в детской музыкальной школе в Грозном, старшим инспектором отдела искусств Министерства культуры ЧИАССР, заместителем министра культуры Чечено-Ингушетии. При ее активном участии шло становление и развитие культуры Чечено-Ингушетии и молодой Республики Ингушетия.

Под её авторством вышло более 150-ти произведений, в которых гармонично сочетаются национальные традиции и современная художественная форма. Её произведения востребованы и пользуются большой популярностью.

Поздравляем Еву Тархановну с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших творческих успехов.

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