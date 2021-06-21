Что вкладывали большевики в представление о женском бесправии на Кавказе? Как шел процесс вовлечения кавказских женщин в «новую жизнь» с учетом того, что основные позиции в региональных органах власти занимали мужчины, по отношению к которым в кавказской культуре со стороны женщины действовала и возрастная, и словесная, и поведенческая, и пространственная дистанция? Почему кавказские девушки в 1920-е годы не хотели заниматься физкультурой, а молодые матери бунтовали против открытия яслей и детских садов?

Об этих и других не менее интересных исторических моментах из недалекого прошлого мы постараемся рассказать в этом материале, посвященном 100-летию со дня Первого съезда женщин-горянок, который проходил во Владикавказе с 16 по 18 июня 1921 года.

Сегодня, когда стало модным быть толерантными, мало кто задумывается: а как получилось так, что мы перестали жить, как жили наши предки, будучи еще в горах? В наши дни во многих, если не во всех республиках обычаи просто обесценены, и то, что раньше было табу, сегодня считают за обыденность. И это грустно, потому что нередко всё то, что было завещано предками, выставляется, как «обычаи дикарей». Ощущение, будто народ, сам того не осознавая, занимается самоедством, искренне веря, что совершает очень правильные и толерантные поступки.

Имея такое своё сугубо личное мнение, я в процессе работы над этой статьей стала интересоваться мнением большинства женщин, которые так же, как и я, считают, что есть ещё вещи, которые мы не замечаем, но именно они являются следствием кропотливой и масштабной работы советских властей в начале прошлого века в плане изменения отношения к социальному статусу женщины.

После прихода к власти большевиков одним из направлений их стратегической задачи воспитания «нового человека» стало вовлечение женщины в строительство нового общества и формирование ее активной общественной позиции. Орудиями этого процесса советская власть считала коренную ломку старого быта, что, по мнению партийно-советского руководства, должно было привести к желанным социокультурным и ментальным изменениям.

Эти и другие не менее переломные представления новых правителей России о положении женщины конкретизировались в практике власти. Во-первых, в ходе государственного и хозяйственного строительства стало ясным, что формирование «нового человека» без специальной «женской» политики проблематично. Во-вторых, женщины оказались существенным потенциалом для обеспечения общественного производства рабочей силой. Это в полной мере относилось и к Северному Кавказу.

Дело все в том, что история нам говорит, что Советам очень не нравился жизненный уклад кавказских народов. Другими словами — это было невыгодно. Например, из-за того, что кавказские женщины, как правило, сидели дома, занимались воспитанием детей и обустраивали семейный быт, простаивали рабочие места. Для того чтобы привлечь женщин в торговлю, тем самым разрушая вековые традиции, не позволявшие им сталкиваться с посторонними мужчинами и взаимодействовать с ними, продавая товары, Советы предоставляли горянкам ссуды на паевые взносы и отчислялся определенный процент прибыли. Чтобы вызвать наиболее доверительное отношение горянок к лавкам и магазинам, для обслуживания женщин отводились определенные дни недели либо особые, обычно дневные, часы работы.

Затем женщин стали вовлекать в праздничные шествия по случаю первомайских и других праздников, но именно в Ингушетии мужчины не разрешали своим женщинам участвовать в подобных мероприятиях, тогда как в других регионах, например в Карачае и Осетии, женщины имели больше прав на свободу.

Политика большевиков в решении женского вопроса требовала изменения всей системы социокультурных институтов, на которых базировалась жизнедеятельность северокавказских народов, складывавшаяся на протяжении многих веков. Но особенно болезненно горское общество воспринимало нововведения советской власти по изменению статуса женщины, поскольку они вели к изменению социальных ролей мужчин и женщин и требовали изменения гендерных стереотипов.

Стоит отметить то мастерство, с которым советская власть умело подменивала ценности традиций кавказских народов. Конечно, никто не спорит с тем, что людям необходимо идти вперед и развиваться в ногу со временем, а не стоять и топтаться на месте. Во все времена люди стремились достичь цивилизованных условий жизни, но при этом они никогда не шли вразрез с устоявшимися традициями и обычаями народов. А что происходит сегодня? Посмотрите, как нынче в большинстве ингушских семей обстоят дела. Мы смело можем констатировать тот факт, что основными кормилицами и снабженцами многих семей являются женщины. Простаивая целыми днями на рынках, они обеспечивают не только своих детей, но и мужа, и всю его родню. А муж в это время наслаждается веселой жизнью и делает вид, что ищет работу. Представьте себе эту картину сто лет назад!

Обсуждая значение и роль женщины в современном обществе, все наши респонденты сходились во мнении, что прогресс, идущий семимильными шагами, просто не мог не затронуть слабую половину человечества, и если многие сотни лет назад женщинам отводилась единственная роль — хранить домашний очаг, рожать и воспитывать детей, то сегодня тот факт, что женщины наравне с мужчинами занимают самые высокие посты в руководстве республикой, страной, является реальной закономерностью.

Наш век кардинально отличается от предыдущих не только с точки зрения научного и технического прогресса. Роль женщины в современном обществе уже не ограничивается выполнением обязанностей по дому, уходом за детьми, их воспитанием и служением законному супругу. Теперь женщина — это личность со своими желаниями и потребностями, которая сама находит себе призвание и ставит перед собой определенные цели.

Свою точку зрения на этот счет высказала и председатель регионального общественного движения «Женщины Ингушетии» Лидия Досхоева, которая возглавляет эту организацию вот уже десять лет.

«Я думаю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что благополучие женщин — это мерило благополучия страны, в которой они проживают, — говорит Лидия Османовна. — Также я считаю, что какой бы высокий пост ни занимала женщина, она никогда не перестанет быть хранительницей домашнего очага, тем более кавказская женщина — горянка, которая с молоком матери впитала в себя законы приличия и благородства. Это я могу утверждать из личного опыта.

А что касается эпохальных изменений жизни людей, то надо признать, что если в старину существовало довольно узкое понимание женского предназначения: готовка, уборка, забота о муже, воспитание детей, — то сейчас социальная роль женщины совершенно иная, и уж точно не ограничивается этим списком. Более того, убеждение, что женщина должна быть домохозяйкой, давно считается устаревшим. Вы не замечали, когда в наш век девушка всерьёз хочет посвятить себя семье, говорят, что у неё очень консервативные взгляды.

Но есть один очень важный момент, который нужно понимать всем: далеко не каждая женщина искренне стремится добиться успеха в карьере и получать высокую зарплату. И в современном обществе так же, как и во времена седой древности, существуют женщины, которые видят себя прежде всего в роли жены и матери, и именно в этой сфере лучше всего реализуют свой потенциал. Я думаю, что ничего странного в этом нет. Если девушка считает смыслом своей жизни именно брак и материнство, не стоит полагать, что она страдает пережитками прошлого.

Другое дело, что здесь могут возникать определенные противоречия, связанные как раз с тем, что женщину в современном мире перестали воспринимать как домохозяйку. Даже если девушка сознательно выбрала для себя этот путь, родители и друзья будут постоянно говорить ей, что как бы ни важна была семья, в первую очередь нужно обеспечить себе высокий статус в обществе и финансовую независимость. Имеется в виду, что в современном обществе выходить замуж и рожать детей стоит только тогда, когда женщина нашла себя в карьере и имеет стабильный заработок. И в том и в другом случае имеются свои «плюсы» и свои «минусы». Просто надо уметь выстраивать между ними нормальные, теплые взаимоотношения«.

Рассказала нам Лидия Османовна и о том, что в числе делегатов Первого съезда женщин-горянок в июне 1921 года была и её бабушка Досхоева Тамара Исмаиловна, и заседала она в президиуме, когда собрание решало земельные вопросы. Лидия трепетно хранит все статьи и документы того времени, когда её бабушка являлась видной общественницей и славилась умной, волевой и рассудительной женщиной.

«Отрадно, что и сегодняшние женщины под стать своим предкам, — говорит Лидия Османовна, — это я сужу по тем активисткам, которые входят в состав возглавляемого мною регионального движения, которые оперативно решают задачи, стоящие перед нами.

Как мы помним, в 2009 году, когда создавалась ИРО «Женщины Ингушетии», в нашей республике всё ещё пребывали беженцы из близлежащих республик, и свою работу организаторы движения строили в тесном взаимоотношении с различными органами власти, строго согласовывая план с министерством по национальной политике РИ.

Хотелось бы отметить, что в начале пути нам постоянную поддержку оказывали депутаты парламента Жансурат Аушева и Марьям Амриева, с помощью которых ведущие активисты женского движения организовывали различные мероприятия, основанные на теме дружбы народов среди республик Северного Кавказа и России в целом. Только за первые два года работы нами было проведено четырнадцать мероприятий, и это несмотря на такое нестабильное положение в регионе. В таком же темпе мы продолжаем и поныне свою многоплановую деятельность».

Как нам удалось узнать, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по предложению московских журналистов организаторы и активисты ИРО «Женщины Ингушетии» с помощью руководства республики впервые в России провели перекличку победителей — участников ВОВ, которая стала неким флагманом в деле оказания чести живущим участникам войны и сохранения памяти об ушедших воинах.

«Материал об этой перекличке освещался не только в федеральных СМИ, но и во многих странах мира, — говорит Лидия Османовна. — И мы по праву гордимся, что Ингушетия — первая республика, которая была удостоена чести провести такой марафон памяти».

Возвращаясь к началу нашего повествования, отметим, что так называемый «женский» вопрос на Северном Кавказе в транскрипции местной власти вначале сводился к тому, чтобы вырвать горянку из патриархально-родовой среды традиционного горского общества. Другими словами, борьба за создание «новой горянки» была вариантом общей задачи вовлечения женщин страны в социализм.

Основным средством осуществления этих задач в 1920-е гг. была организация широкого разъяснения задач нового строительства и роли в нем женщины путем культурно-просветительной работы среди женщин. Одним из таких путей были такие массовые мероприятия, как женские съезды и конференции, которые были призваны не столько решать проблемы женщин Северного Кавказа, сколько консолидировать женщин региона различных национальностей на основе общей идеологии.

На Северном Кавказе такие массовые встречи стали не только средством вовлечения женского населения региона в общественную жизнь, но и площадкой взаимодействия этносов.

Несомненно, Первый съезд женщин-горянок имел прогрессивное значение для женщин Горской республики. Он впервые собрал вместе представительниц различных народов Кавказа. История свидетельствует, что этот съезд трудовых женщин Горской республики положил начало работе крупных межнациональных совещаний женщин Северного Кавказа. На повестке дня съезда были доклады о юридическом и бытовом раскрепощении, представленные столичными врачами, юристами, учителями. Отстаивая свои гражданские права, делегаты съезда выступали здесь против уплаты калыма и похищения невест, требовали равноправия с мужчинами.

Несмотря на то, что организовать такие собрания было делом непростым, так как мужья отказывались отпускать на собрания жен, отцы — дочерей, братья — сестер, представителям местных властей всё же удалось собрать необходимое количество женщин и делегировать их в назначенное время на свой первый съезд горянок. По прибытии им было отведено отдельное помещение и условия с соблюдением всех бытовых и религиозных норм.

Составляющим элементом просветительской кампании среди женщин была местная пресса. Поэтому работа съезда горянок получила широкое освещение в газете «Терек», где регулярно публиковались отчеты о съезде с комментариями в духе советской идеологии. К примеру, в статье, посвященной открытию съезда, говорилось о желании горянок «раскрепоститься», «сбросить с себя вековой гнет невежества», стать равноправными с мужчинами членами советского общества. Журналисты беседовали с делегатками и приходили к предсказуемому выводу, что «сами горянки на съезд смотрели как на что-то большое, важное, после чего их жизнь там, в аулах, пойдет по-новому, по-советски — свободно».

Вместе с тем надо отметить, что многие деятели политики того времени, и журналисты в том числе, признавались, что разговоры о «забитой горянке» использовались властью в пропагандистских целях. Ведь представители власти, которым такие перемены были на руку, отлично понимали, насколько почётна и уважаема женщина в исламе, то бишь у большинства кавказских народов, которые исповедовали эту религию.

Никто из историков сегодня не судит и не опровергает тот факт, что статус женщины-горянки в традиционном северокавказском обществе был достаточно высок. В кавказском обществе положение женщины определялось не столько принадлежностью к полу, сколько принадлежностью к определенной возрастной группе. К примеру, старшая женщина в горском обществе пользовалась гораздо большим уважением, чем младший мужчина. Не случайно ведь даже среди делегаток-горянок на съезде большинство женщин были в возрасте старше 50 лет. И это происходило потому, что зрелая женщина имела гораздо больше возможностей для самореализации, нежели в молодые годы.

По мнению Мадины Ужаховой — ещё одной нашей собеседницы, возглавляющей Союз женщин России по Республике Ингушетия, во главе угла у ингушской женщины всегда стояло обеспечение семьи и забота о детях.

«Судя по тому, что к нам очень часто обращаются женщины, которые так или иначе попали в трудную жизненную ситуацию, можно понять, что женщина, как и прежде, занимает сегодня очень почетное и ответственное место в жизни общества, — говорит Мадина Крымсултановна. — Как говорится в одной хорошей пословице, под лежачий камень вода не течет. И тот факт, что женщины пытаются решать общечеловеческие вопросы, говорит о том, что им небезразлично, что творится в мире. Я сейчас не хочу проводить параллели между прошлым и настоящим, но одно могу сказать твёрдо: женщина была, есть и будет самым сильным звеном в цепочке жизни, несмотря на то что её называют слабой половиной человечества».

Со слов Мадины Крымсултановны мы узнали, что в Ингушском региональном отделении Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» на безвозмездной основе работают психологи, юристы и другие специалисты, которые в случае возникновения проблем у женщин в личной жизни, семейном быту или в плане трудового законодательства всегда оказывают действенную помощь и при необходимости привлекают для их решения соответствующие органы.

«Это тоже члены нашей организации, которые бескорыстно помогают тем, кто нуждается в их помощи, — говорит Мадина, — а иначе нельзя. Все мы должны помогать друг другу, поддерживать в трудную минуту, ведь от неприятностей никто не застрахован».

По словам Ужаховой, общественно-государственная организация, которой она руководит, создано сравнительно недавно, но за два прошедших года её активистами проделана большая работа в плане повышения роли женщины, как хранительницы домашнего очага.

«Хочу отметить, что по сравнению с 2019 годом численность членов организации выросла более чем в семь раз, — говорит Мадина Крымсултановна, — и я очень горда, что в составе ингушского Союза женщин есть ученые, педагоги, врачи, предприниматели, деятели науки — в общем, известные и уважаемые в республике женщины».

Известно, что прародительницей женского движения в России является отважная женщина, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, легендарная летчица Гризодубова Валентина Степановна, которая создала первый антифашистский комитет женщин в сентябре 1941 года, спустя три месяца после начала Великой Отечественной войны. Этот комитет, созданный в самое тяжелое время для нашей страны, стал неким стартапом в общероссийском женском движении.

Заслуженный деятель науки Мадина Ужахова, награжденная ингушским орденом «За заслуги», пользуясь своими привилегиями, недавно обратилась в правительство республики с просьбой присудить имя В. С. Гризодубовой одной из улиц или одному из госучреждений в Ингушетии. Очень хочется надеяться, что просьба эта будет удовлетворена.

Мы сегодня являемся свидетелями того, что даже в век высоких технологий вековые традиции, основанные на нормах адата и шариата, остаются для ингушского народа, и женщин в том числе, основополагающими, потому как они оказались крепкими и устойчивыми к попыткам их искоренить. Мусульманское духовенство и в начале прошлого века и сейчас продолжает оказывать благоприятное воздействие на общество, особенно на сознание женщин и на характер семейно-бытовых отношений.

Если раньше появление женщин в публичных местах и их участие в общественно-политической жизни расценивалось мужчинами-горцами как нарушение обычаев, то сейчас сильная половина принимает участие женщин в строительстве новой жизни и совместно с ними воспитывает будущее. Среди населения общественная активность женщин не становится уже, как в прошлые времена, причиной общественного осуждения и конфликтов в семье. А семья для женщины — это самое главное. Именно вопросы семьи были главенствующими на первом женском форуме горянок столетней давности, такими же актуальными они остаются и сегодня.

Бывают эпохи, привносящие в жизнь страны и народов, ее населяющих, столь много нового сразу. Именно таким переворотным периодом в истории нашей страны и стали двадцатые годы прошлого столетия, отмеченные разрушением стереотипов и веками наработанных нравственных канонов, традиций и устоев, которых придерживались народы Кавказа. И относиться к такому историческому факту каждый из нас может по-своему.