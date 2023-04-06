В наше время все большее внимание информированию населения по различным аспектам общественной жизни уделяют учреждения культуры, которые ведут активный поиск новых форм позитивного воздействия на человека, и в то же время занимаются организацией досуга для населения. Учреждения культуры проводят с населением идеологическую работу посредством современных методов, рассчитанных на все категории граждан. Одна из задач этой работы — возрождение и развитие исторических традиций народного творчества, народных праздников, традиций, обрядов и старинного фольклора.

Рассказывают, что когда-то Борис Пиатровский, тридцать лет возглавлявший Государственный Эрмитаж, сказал, что культура не передаётся по наследству, она воспроизводится последующим поколением. Это означает, что кто-то должен каждодневно и кропотливо заниматься этим воспроизводством и в больших городах, и самых отдалённых деревнях, и посёлках.

Особое место в этой связи занимают филармонии, как ведущие учреждения культуры. Очень часто они своей деятельностью создают культурное пространство там, где отсутствуют музыкальные и оперные театры, большие концертные залы, выставочные комплексы и другие досуговые объекты.

С учетом этих и других особенностей, согласно Постановлению Совета Министров Ингушской Республики «Об образовании новых и придании государственно-республиканского статуса ряду существующих учреждений культуры», 6 апреля 1993 года была создана Государственная филармония Республики Ингушетия. А спустя четыре года, этому ведущему учреждению культуры было присвоено имя известного поэта и композитора, музыканта и вокалиста, заслуженного артиста России Ахмета Хамхоева.

В этом году Ингушской государственной филармонии исполняется 30 лет. У истоков становления этой культурной обители стояли такие деятели культуры и искусств, как Магомед Горчханов, заслуженный работник культуры ЧИАССР, который создал и возглавил первый оркестр народных инструментов, Беслан Газдиев, Зарема Яндиева, а также первая солистка-вокалистка филармонии народная артистка РИ Роза Мальсагова и другие сценические работники, которые вкладывали в становление филармонии свой талант, умноженный на труд и здоровый энтузиазм. Необходимо признать, что в основном это учреждение создавалось из числа самодеятельных коллективов и талантливых самородков из народа.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что филармония за время своего существования стала одной из самых авторитетных концертных площадок в Ингушетии. Наряду с другими учреждениями республики она координирует и направляет свою работу на благополучное развитие культуры и искусства нашего региона. Профессиональная деятельность регионального центра музыки с симфоническими концертами, народными ансамблями и художественными коллективами известна не только в родной республике, но и далеко за её пределами, а также в странах зарубежья.

По словам заместителя директора филармонии Заремы Яндиевой, основной целью создания данного культурного учреждения стало изучение и претворение в жизнь лучших национальных и общечеловеческих форм, адатов и традиций ингушского народа, а также поднятие роли культуры и искусства в воспитании подрастающего поколения.

«Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом и музыкальном искусстве стали основополагающими факторами в создании высокоидейных художественных произведений всех жанров искусства, способствующих высокому эстетическому вкусу народа, — говорит Зарема Исаевна. — А учитывая то, что для молодой республики нужны были профессиональные кадры для работы в учреждениях культуры, филармония взяла курс на повышение сценического искусства, по которому она движется и по сей день».

Без преувеличения можно сказать, что Зарема Исаевна Яндиева является «бойцом невидимого фронта», чье творчество остается закулисным. Вряд ли кто-то из нас догадывается о том, каким тяжелым трудом достигается вся организация и зрелищность любого празднества, когда, находясь в зале, наблюдаем за тем, что происходит на сцене!

Работать в филармонию Зарема Яндиева пришла в 1993 году, когда это учреждение только-только начинало свой творческий путь. Поэтому смело можно сказать, что Зарема Исаевна — одна из тех, кто стоял у истоков становления Государственной филармонии Республики Ингушетия. По ее словам, с первых дней своей деятельности ингушская филармония по праву заняла одну из лидирующих позиций в культурной жизни республики, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции. Здесь проводятся мероприятия не только регионального, но и федерального масштаба.

Государственная филармония имени А. Хамхоева является базовым профессиональным концертным учреждением культуры Ингушетии, которое за годы своей деятельности сыграло важнейшую роль в культурной жизни республики. Сегодня, как и раньше, важнейшей задачей филармонии является осуществление концертных мероприятий, пропагандирующих высокохудожественные образы национального фольклора, мировой музыкальной классики, а также российской и ингушской эстрады. Деятельность филармонии распространяется по городам и районам Республики Ингушетия, а также за ее пределами.

«Все эти годы наша филармония растет и развивается, — говорит Зарема Исаевна, — улучшается организация концертов, творческие коллективы совершенствуют свое мастерство, а имена наших звезд приобретают популярность не только в республике, но и далеко за ее пределами. Спектр концертной деятельности филармонии широк и разнообразен: артисты работают на многочисленных площадках республики, в том числе в сельских и городских домах культуры, школах, вузах, ссузах, библиотеках, различных учреждениях во время презентаций и открытиях новых объектов. Помимо коммерческих концертов, филармония проводит много бесплатных и благотворительных мероприятий, в числе которых вечера памяти, встречи с выдающимися деятелями культуры, а также концерты, приуроченные к важнейшим праздничным датам».

Зарема Исаевна рассказала нашему корреспонденту, что на сегодняшний день у солистов и творческих коллективов филармонии полным ходом идет репетиционный процесс: артисты готовятся к майским праздничным мероприятиям, главным из которых станет концерт, посвященный 78-й годовщине Великой Победы.

«В данный момент мы работаем над новыми постановками, которые войдут в концертную программу к 9 Мая, — говорит Зарема, — но некоторые из них будут настоящими сюрпризами для зрителей. Поэтому не буду преждевременно раскрывать секреты наших солистов. Скажу только, что вокальная женская группа «Дека илли» пополнит свой репертуар знаменитой песней на стихи Расула Гамзатова «Журавли», а женское трио и мужской квартет разучивают «Майский вальс» и популярный военный шлягер «Лизавета». Но это только предварительная версия программы, она может и поменяться».

Рассказывая о планах на ближайшие месяцы, Зарема Яндиева отметила, что они работают по проекту «Пушкинская карта», направленному на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи.

«Помимо этого, в апреле мы поедем в Саратов на 22-е молодежные Дельфийские игры, где Ингушская филармония будет представлять номера из народного вокала и эстрады, а в конце мая наш казачий хор будет принимать участие в 32-ом межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры, который пройдет в Майкопе, — сообщила она. — Также в мае мы полностью завершим проект «Культура для школьников».

Если говорить о творческом составе филармонии, то нужно отметить, что он достаточно разнообразен. Это такие коллективы, как ансамбль народных инструментов, камерный оркестр, казачий хор, мужские и женские вокальные группы, вокально-инструментальный ансамбль «Ритм сердца», а также большая группа солистов-вокалистов, куда входят народные артисты Республики Ингушетия ветеран филармонии Осман Имагожев, кавалер ордена Дружбы народов РФ, заслуженная артистка России Тамара Яндиева, лауреаты международных конкурсов Любовь Барахоева, Роза Ахциева, Айна Алиева, Алина Мусиева, Алихан Абадиев и многие другие.

Филармония имеет в своем составе настоящее созвездие молодых певцов, успевших зарекомендовать себя на престижных площадках России. Это заслуженные артистки РИ Лема Нальгиева, Хава Евлоева, Суммая, исполнитель авторских песен, лауреат многих международных премий Зелимхан Барханоев, а также представители нового пополнения Лолита Хашагульгова, Мекка Барахоева, Джабраил Кантышев, Мовсар Аксаков, Абдула Балаев, Залина Горчханова и другие. По словам Заремы Яндиевой, они стали настоящими любимцами поклонников эстрадной, классической и народной музыки.

Также наша собеседница поделилась тем, что в прошлом году оркестр народных инструментов во главе с Ильей Петренко стал обладателем гранта правительства Российской Федерации по проекту «Бека пандар, ека оаз».

Совсем недавно коллектив филармонии переехал в новое здание в Назрани, и теперь это учреждение находится на проспекте Базоркина, 62. Министр культуры Ингушетии Залина Льянова, поздравляя коллектив филармонии с юбилейной датой, отметила, что самое главное сегодня — создание необходимых условий для нормального творческого роста артистов.

«В жизни любого творческого коллектива важно иметь возможность творить, не отвлекаясь на внешние факторы, и задача министерства, как курирующего органа, создать необходимые условия для того, чтобы артисты смогли всецело заниматься творческим процессом, — сказала министр. — Уверена, что с переездом в другое, более комфортабельное здание, у коллектива учреждения появится возможность для дальнейшего личностного роста. А в ближайшем будущем у филармонии будет свое типовое здание, соответствующее всем требованиям и нормам».

В этой связи хочется напомнить нашим читателям, что в апреле 2023 года правительство Ингушетии представило проекты будущих объектов, которые обещал построить фонд «Сафмар», среди которых числится и государственная филармония. Возведение этого учреждения, а также двух зданий, предназначенных для Русского музыкально-драматического театра и республиканского музея краеведения, планируют закончить в течение трех ближайших лет. Предположительно, эти объекты будут находиться в 17-ом микрорайоне Магаса.

Прикладывая большие усилия для расширения репертуара и пропаганды музыкальной деятельности Ингушетии, врио директора филармонии Айна Алиева, перед этим работавшая художественным руководителем, вместе со своим коллективом активно участвует в профессиональных изменениях и обновлениях репертуара артистов. Так же бережно коллектив филармонии относится и к национальному ингушскому творчеству: песням и танцам ингушского народа. Здесь заботятся о сохранении народных инструментов и прививают к ним любовь у подрастающего поколения.

У творческого коллектива филармонии большие планы. Артисты планируют увеличить свой репертуар, развивать гастрольную деятельность, а также расширять обмен опытом с другими музыкальными учреждениями России для того, чтобы достойно представлять ингушскую культуру в большой многонациональной семье. Пожелаем же им в этом успехов и больших творческих удач.