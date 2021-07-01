Но, увы, всякое хорошее всегда сопровождается и негативными явлениями. Помимо всего вышеперечисленного, в социальных сетях сегодня некоторые пользователи могут просто так оскорбить, оклеветать или унизить любого человека. Хотелось бы поразмышлять, как бороться с этим злом в контексте наших ингушских моральных представлений о правильном и неправильном.

Многое изменилось в нашей жизни, и то, что вчера казалось невозможным и неприемлемым, сегодня стало обыденным. Так, мы привыкли к новым технологиям, к интернету, к общению в социальных сетях. Это уже работает и прочно вошло в нашу обыденную жизнь. И мы вполне успешно вписались в это виртуальное пространство.

Но для начала надо сказать, что всё новое — не отторгает старое, оно базируется на нём. А фундаментом этикета взаимодействия в среде ингушского народа был, есть и остаётся свод правил поведения человека, который вмещается в одно ёмкое слово — «эздел», отточенный предками на протяжении многих столетий до тончайших деталей.

И отнюдь никакая свобода, и тем более мнимая свобода в соцсетях, не лишит настоящего ингуша или ингушки тех моральных устоев, которыми они пропитаны с детства до кончиков волос. И мы не откроем тайну, если скажем, что доминирующими постулатами духовной культуры ингушского народа являются этикетные нормы взаимоотношений в обществе. Эти правила поведения помогли нашим предкам сохранить свой народ, сохранить язык, наши традиции, нашу культуру.

Даже в самые суровые годы депортации, когда нас лишили родины, отняв всё нажитое имущество, и наши отцы и матери не могли достойно предать земле своих усопших, они не теряли своё лицо, не предавали своих традиций, не нарушали «эздел», не позволили себе расколоть наш народ на своих и чужих. Они сохранили нацию. И за это им низкий поклон.

А что же сегодня? Неужели нерадивые пользователи социальных сетей разрушат эту самую культуру, эти нормы этических взаимоотношений. Причём в соцсетях эти самые завсегдатаи, так их проще называть, выступают, как правило, от имени народа, лгут, клевещут, оскорбляют неугодных им и их единомышленникам людей, называя себя при этом патриотами. И не важно, правы они или нет. Они, прежде всего, вне всякой морали, и не только ингушской, а общечеловеческой.

Как правило, чаще всего вседозволенностью в соцсетях пользуются «безликие», тени под «никами». У них нет лица, нет имени, а значит, нет и культуры.

Но есть и другие, из ряда «хамливых», кто открыто оскорбляет людей, унижает их человеческое достоинство, не имея на то никакого морального и законного права. Происходит это по причине личной неприязни, или из-за зависти, или из-за своей несостоятельности и тому подобное. Причём своё мнение они навязывают другим пользователям, молодым, а порой и людям податливым, не имеющим своей твёрдой точки зрения на ту или иную ситуацию. Завсегдатаи не упускают ни одной публикации, выгодной им, не высказав под ней свой негативный комментарий. Печально то, что эта «прослойка» сегодня рулит над нами, поскольку соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Помнится, как-то в социальных сетях в ингушском секторе шли острые дебаты на политическую тему. И один из наших пользователей написал пост следующего содержания: «Я имел смелость вступить в диалог с молодой женщиной, довольно публичной и презентующей себя патриоткой, радеющей за права ингушского народа. Наши мнения расходились, но те резкие высказывания в мой адрес, которые я услышал от неё, никак не вяжутся не только с культурой человека, с культурой женщины, но в первую очередь с этикетом женщины-ингушки. Так за что мы боремся? Какие права может отстоять такая женщина? Каких детей может воспитать такая мать? С кого они должны брать пример?»

В этих словах было много боли и много горечи. Человек призывал к сохранению духовности. Сегодня, в эпоху вседозволенности и расширения виртуальных границ и форм общения, очень тяжело регулировать соблюдение наших ингушских адатов, установленных в общении между людьми.

В прошлые времена случаи публичной клеветы, оскорбления и подобного рода явления пресекались традиционными общественными институтами — через старшего в семье, через совет старейшин или совет тейпа. Но сегодня в силу разных причин такой народный инструмент регулирования общественных отношений практически утратил свои силы. Да, он работает, но только там, где сохранились родовые отношения, там, где есть достойные мужчины, и женщины воспитаны в устоях традиционной культуры. А в остальных случаях рычаг общественных институтов, увы, не помогает. Это факт, и, конечно же, печальный.

Возвращаясь к теме этического поведения в социальных сетях некоторых пользователей, напрашиваются вопросы: «Где наш хвалёный «эздел?», «Кто дал право публично оскорблять и унижать достоинство другого человека?», «Кто дал право разделять народ на правых и неправых и вносить раскол в наш народ, веками доказывающий свою крепость и единение?», «Какой борьбой можно оправдать нарушение и несоблюдение основ наших ингушских адатов?». И, наконец, «Каково оно, будущее народа, потерявшего свою духовность?»

Да, наш народ достиг многого за последние десятилетия возрождения нашей государственности. Но много ещё проблем, которые мы сегодня не можем решить в силу многих обстоятельств, не зависящих от нас. Каждый из нас любит свой народ, верит в его будущее и желает ему только процветания. Это вопрос времени. Но сохранить мир и согласие в народе мы можем сегодня, если каждый из нас будет соблюдать свой собственный этикет («эздел»), воспитывать в семье своих детей в рамках ингушской традиционной культуры, тогда и «хамов» будет меньше в обществе и в социальных сетях.

Наш ингушский этикет должен быть пронизан так, чтобы человек его соблюдал, даже находясь наедине с собой. Это глубоко продуманный до мельчайших звеньев свод правил, где нарушение хоть самого малого, которое нельзя ничем оправдать, непременно повлечёт за собой разрушение целостного.

Каждый из нас, или будь то наш знакомый, или близкий нам человек может в любую минуту по любому поводу оказаться «мячом для битья» в социальных сетях. И каждый в этом случае выберет свою стратегию поведения, чтобы противостоять этому злу. Кто-то попытается бороться с невежеством. Другой, не видя смысла, пропустит мимо. Завсегдатаям же всё равно. Им достаётся поле деятельности, где они ради «пиара», «лайков», «бонусов» или денег, неважно, какая из этих причин ими движет, будут формировать свою культуру поведения и, конечно, антиингушскую, потому как в корне она чужда нашей морали и нашей культуре. Увы, но дурной пример заразителен. И некоторая часть нашей молодёжи создаёт из таких рьяных борцов себе кумиров.

Да, сегодня этих клеветников, лиц, публично оскорбляющих честь и достоинство другого человека, можно законодательно привлечь к ответственности. Но не практикуется, не приживается такая форма наказания в ингушской среде. Для нас привычнее призвать их к ответственности по ингушским адатам. Но если эта форма не сработает, можно задействовать органы власти или общественные силы воздействия — ингушских блогеров и активных пользователей социальных сетей, воспитанных в духе ингушских традиций. Они бы могли наказывать за нарушения норм «эздела» публичным порицанием вплоть до изгнания оных из социальных сетей, говоря на виртуальном языке, отправляя их демонстративно в «бан». Есть у нас хороший показатель общественников на примере группы «Антилирика», участники которой, порой ценою собственной жизни, борются за сохранение здоровой нации.

А пока, по советам психологов, будем стараться пропускать негативное мимо себя, понимая, что на подобные поступки способны лишь люди с низким интеллектом, и речь здесь не идёт об образовании. Не реагируйте на выпады, не давайте им шанса заполучить вашу энергию, которую они так жаждут испить, поскольку обделены внутренним душевным источником добра и света.

P. S.: Всевышний создал людей для блага, и если человек запутался в дебрях вседозволенности, мы можем только пожалеть его и пожелать ему скорейшего выздоровления.