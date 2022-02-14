Он вкратце рассказал Калиматову о содержании фильма, об этапах работы и пригласил Главу республики на съемочную площадку, чтобы дать официальный старт началу съемок.

7 июля 1924 года в составе РСФСР была образована Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе. Это событие стало ярчайшим историческим событием в становлении и развитии ингушской государственности. В 2024 году будет отмечаться 100-летие ингушской автономии. В апреле минувшего года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке к празднованию этой юбилейной даты.

Махмуд-Али Калиматов рассказал, что в ближайшие годы в республике будут построены новые объекты культуры — национальная библиотека, краеведческий музей и государственная филармония.

«Национальная библиотека, как один из эффективных образовательных центров, должна находиться в столице Ингушетии. Необходимо вернуть библиотекам былой престиж, привить современным поколениям любовь к чтению. В одно время жители нашей страны были самыми читающими и образованными в мире. Мы должны вернуть себе эти позиции», — считает Глава Ингушетии.

Работники театральных коллективов рассказали Калиматову о своих буднях и творческих планах. Художественные руководители театров следят за тем, чтобы репертуар спектаклей соответствовал запросам времени и отражал актуальную повестку.

Ковидные ограничения внесли в их повседневный рабочий ритм свои коррективы, но, несмотря на это, актеры продолжают работать, готовят спектакли, которые транслируют в режиме онлайн.

Глава региона отметил, что театры всегда играли в обществе роль воспитателя, задавая правильные духовно-нравственные ориентиры.

«На вас лежит большая ответственность в воспитании полноценных граждан, которые будут любить свою родину, чтить и сохранять наши лучшие обычаи и традиции, добиваться успехов в различных сферах деятельности, прославляя ингушский народ. У нас много достойных героев, о которых нужно рассказывать со сцены театра», — отметил Калиматов.

В свою очередь деятели культуры обозначили ряд проблем, которые мешают им двигаться и расти.

Одна из них — спад интереса у населения к культурному творчеству. По их мнению, приобщать к прекрасному должны еще с детсадовского возраста — водить детей и школьников на премьеры в театры, в ТЮЗ, на различные концерты. Сейчас, к сожалению, дети не видят результат творчества театральных актеров и профессиональных артистов эстрады, хореографических коллективов.

«Без культуры нет развития, это основа основ. У нас должно вырасти поколение, которое это понимает, участвует в этом», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он также отметил, что на убыль пошла и статистика по абитуриентам, поступающим в вузы творческих профессий.

«Нам нужны свои талантливые актеры, писатели, танцоры и певцы, которые сумеют показать всему миру самобытность и уникальность нашего народа. У ингушей огромный созидательный потенциал, и надо развивать его в правильном направлении, чтобы в любом уголке мира знали о нашем маленьком народе, благодаря талантливым соотечественникам. Плохо, что мало выпускников поступает в театральные вузы», — считает Калиматов.