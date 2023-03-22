Поэтому можно сказать, что другая не менее известная пословица, больше похожая на мудрость: «С куклами возиться — бытию учиться» — как нельзя лучше подходит автору большого кукольного карнавала, который прошел в начале марта в читальном зале Национальной библиотеки Ингушетии.

Эта выставка уникальной кукольной коллекции, принадлежащей члену Союза писателей России Зарете Ахильговой, была организована центром обслуживания детей и юношества НБРИ. Карнавал кукол, проведенный в рамках проекта «Культура для школьников», стал настоящим праздником для посетителей, потому как впечатлял красотой и разнообразием кукольных образов, а также великолепием изящных нарядов. Особенное восхищение демонстрация кукол вызвала у девочек, и его невозможно было скрыть на их радостных лицах.

На красочно оформленных столах библиотеки можно было увидеть куклы самых разных размеров, причем сделанных с учетом модных трендов и тенденций. Блестящие и броские, с тонкими и изящными деталями, изготовленные из различных материалов — по ним хоть историю изучай.

Как пояснила нам автор выставки, многие экспонаты из её коллекции уже давно сняты с производства, и поэтому увидеть их можно только в музеях или частных собраниях. Есть среди них и зарубежные «гости», которые представляют Америку, Венгрию, Казахстан и другие страны.

Рассказывая о своих экспонатах, Зарета Хусеновна отметила, что в её коллекции имеются игрушки как фабричного изготовления, так и ручной работы, и каждая кукла содержит в себе черты неповторимой уникальности. Но особенно это касается эксклюзивных моделей, для которых одежду и необходимые аксессуары она шьет и подбирает сама. Среди восьмидесяти экспонатов Зареты Ахильговой есть много подарочных экземпляров, сделанных вручную, в которые, как говорит сама поэтесса, вложено не только умение мастера, но и его душа.

«Наверное, излишне будет говорить, что в душе каждой женщины живет маленькая девочка, когда-то игравшая в куклы, — говорит Зарета. — Поэтому мои куклы для них являются чем-то ярким и большим, что возвращает их в детство, где остались только приятные и счастливые моменты. А если говорить более развернуто о моей коллекции, то надо сказать, что собирала я эти образы со всего мира и не один год. Вы сами видите, что каждый из этих экспонатов поражает своим мастерством, изяществом и красотой. Отдельным разделом у меня идут куклы народов Кавказа, среди которых самыми востребованными и интересными являются куклы в ингушских национальных нарядах. Для некоторых из них я сама сшила наряды, причем использовала для этого только дорогие ткани, а другие оставила в своих фирменных одеждах. Некоторые старинные куклы были приобретены мною на рынках и в магазинах больших городов, другие были подарены, третьи привезены из-за границы».

Говорят, что творческие люди — это талантливые личности, которые любят приносить пользу и делать окружающим добро. Ведь творчество — это выражение чувств и эмоций человека. А по тому, какие эмоции показывает нам творчески одаренный человек, можно судить о его внутреннем мире и состоянии души, которая периодически толкает к самосовершенствованию.

Ещё говорят, что люди творческого склада ума предпочитают быть настоящими, нежели популярными. Они остаются верны самим себе, не следуя за идеями других, и в первую очередь стремятся реализовать своё видение, даже если окружающие не понимают их.

«Именно с таким непониманием я тоже не раз сталкивалась, когда всерьёз занялась куклами, — говорит Зарета Хусеновна. — И дело не в том, что мне быстро наскучивает заниматься писательским делом, а в том, что я постоянно чувствую, что мне чего-то не хватает ещё, и я пытаюсь найти себя в чём-то новом и захватывающем. Ведь чтобы воплощать свои идеи в жизнь, творческий человек сначала должен глубоко ее прочувствовать, а я в некотором роде даже во взрослом возрасте сохранила в себе какую-то детскую любознательность и наивность. Хорошо ли это или плохо — я судить не берусь, но знаю, что каждому — своё. Достаточно сказать, что все мои куклы вызывают разные чувства и меняют настроение, поэтому хочется смотреть на них без устали».

С незапамятных времен кукла представляла собой не только модное начало, но и являлась предметом идейного воспитания. Рассказывают, что самым первым коллекционером кукол была древнеегипетская царица Клеопатра, которая использовала свои игрушки в качестве манекенов, с помощью которых подбирала себе роскошные наряды.

Современное коллекционирование кукол широко распространено в мире, но для ингушской истории художественной культуры это явление совершенно новое. Поэтому неудивительно, что первый показ кукол из коллекции З. Ахильговой, который состоялся несколько лет назад в Ингушском музее изобразительных искусств, вызвал неподдельный интерес у посетителей.

«Мы на протяжении десяти лет очень внимательно следим за творчеством ингушской поэтессы Зареты Ахильговой, наверное, потому, что она является человеком широкого кругозора, — говорит педагог с большим стажем работы Марина Мурзабекова. — Также мы знаем, что литературное творчество З. Ахильговой широко известно не только читателям нашей республики, но и далеко за её пределами. Она желанный гость во многих городах и регионах России, а также республиках ближнего зарубежья, где ей предоставлялась честь выступать на престижных литературных подмостках. Она много ездит по стране, занимается благотворительностью и активно пишет. Куклы, можно сказать, ее хобби, и если вы помните, в 2017 году состоялся первый показ кукол Зареты, и тогда эта экспозиция состояла из 40 произведений. Но сейчас видно, что коллекция автора за прошедшие пять лет заметно увеличилась, и это только радует. Учащиеся нашей школы, как и тогда, изъявили огромное желание присоединиться к такому красивому карнавалу, и вот мы сегодня здесь получаем от просмотра колоссальное удовольствие».

Жительница г. Назрани Лейла Ахриева, которая любит посещать мероприятия с участием автора выставки, сказала, что Зарета в своих миниатюрных экспонатах, которые копируют поведение человека и служат показателем морального положения и социального статуса владельца, показывает и передает нам главную миссию кукол.

«Как мы знаем, кукла часто воспринимается человеком как нечто большее, чем просто игрушка, ведь кукольный мир — это всегда мир взрослых в миниатюре, — говорит женщина. — Кукла вызывает у человека целый комплекс сложных, противоречивых чувств и эмоций, но они играют важную роль проводника между миром детства и миром взрослых. Они, как в зеркале, отражают особенности современного мира, облик самого человека, стараясь объяснить человеку его самого. Другими словами, на мой взгляд, в своих куклах автор видит отражение представления о себе самой, о мире вокруг неё и обо всем, что происходит в её жизни. Кукла, конечно, не человек, но ее сущность сводится к тому, что, постигая тайну куклы, человек стремится к самопознанию. Из экспонатов, представленных на выставке это хорошо видно. Огромное спасибо Зарете за такой красивый праздник».

Действительно, Зарета Ахильгова, как и подобает человеку разностороннему, обладает удивительным мировоззрением: она не успокаивается на достигнутом и продолжает творить дальше, удивляя нас своими новыми идеями и творческими замыслами, а также умением радоваться жизни. И, как отмечают многие её знакомые, Зарета всегда идет по жизни с добротой в сердце и с улыбкой на лице, и делает всё с любовью.

В том, что Зарета Ахильгова, больше знакомая нам как поэтесса и прозаик, обладает не одной сферой деятельности, сомневаться не приходится. Достаточно побывать у неё дома, чтобы убедиться, какими способностями в оформлении декора она обладает. Кроме того, что она является искусным кулинаром, Зарета прекрасно шьет и вышивает, а также моделирует одежду. В прошлом профессиональный учитель, Зарета Хусейновна всегда находит общий язык с детьми, поэтому на всех ее мероприятиях дети находятся на почетном месте.

Делясь с нами своими планами на будущее, Зарета Ахильгова сказала, что подобные демонстрации станут хорошим стартом для большого пути в мир сказочных персонажей, которые помогают нам окунаться в детство и верить в чудо.