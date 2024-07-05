В музее ИЗО республики открылась выставка к 100-летию государственности Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении культуры, экспозиция включает в себя около 65 работ художников и мастеров, чьи творения отражают богатое наследие и творческий потенциал республики. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство — каждое направление представлено в экспозиции ярко и самобытно.

Директор музея Любовь Тумгоева подчеркнула, что ингушская культура продолжает развиваться благодаря стараниям художников, музыкантов, писателей и других деятелей искусства, которые вносят свой вклад в ее процветание.

Отмечается, что Руководитель Администрации Главы и Правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев выразил благодарность организаторам творческого мероприятия.

На торжественном открытии выставки выступили народные художники Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев, Муса Мартазанов, другие гости. Все выступающие отметили, что культура Ингушетии многогранна и самобытна.

Напомним, выставка «Художники и мастера к 100-летию ингушской государственности» будет работать до 9 сентября текущего года, и доступна всем обладателям «Пушкинской карты».