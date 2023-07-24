Марет Гароновна Хамхоева родилась 10 мая 1978 года в станице Орджоникидзевская (ныне город Сунжа) Республики Ингушетия. Училась в станичной средней школе № 1 с 1984 по 1995 годы. Затем окончила экономический факультет Ставропольского аграрного университета и юридический факультет Московского финансово-промышленного университета.

В настоящее время Марет работает в дошкольном образовательном учреждении № 4 города Карабулака «Сказочный мир» и главным бухгалтером ООО «Экосистема».

«Искусство для меня — это вдохновение, способ физического и духовного восстановления, выражение эмоций, стиля, индивидуальности. Я с детства любила рисовать, но по-настоящему взяться за кисть и поверить в то, что я могу писать картины, мне помог мой педагог и наставник Муса Мартазанов», — рассказывает Марет. Она начала серьезно заниматься живописью полтора года назад в студии народного художника Республики Ингушетия Мусы Яхьяевича Мартазанова.

Художница только начала свой путь становления, но уже делает успехи в живописи. Используя в работе такие материалы, как гуашь и акрил, она создает уникальные работы, наполненные разнообразием цвета. Предпочтение она отдает пейзажному жанру, уделяя особое внимание временам года и горной местности.

Первой её работой был пейзаж. Картина была выполнена гуашью. Эта работа была заданием её педагога Мусы Мартазанова. Марет очень часто посещает выставки своего наставника и вдохновляется именно его работами и его творчеством.

«У меня трое детей, помимо изобразительного искусства уделяю время им. Старшие девочки — выпускницы детской школы искусств города Карабулака, младший сын занимается рисованием, тоже в школе искусств, девочки также увлекаются кройкой и шитьем. Любим животных, спорт, природу и путешествия», — говорит Марет Хамхоева.

Весной 2023 года художница приняла участие в своей первой выставке, которая проходила в детской школе искусств города Карабулака, в которой участвовало более 20 учеников студии «Мartазанов». «Думаю, что осенью 2023 года будет ещё одна совместная студийная выставка. А о персональной выставке думать пока рано, мне есть чему учиться и над чем работать», — признается Марет.

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия