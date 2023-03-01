Медина Имагожева была единственной сестрой семи братьев Имагожевых, и потому нетрудно догадаться, что мужской коллектив, наложил свой определённый отпечаток на характер девочки. Она росла очень волевым ребёнком, настойчивым и целеустремлённым. Спортивные способности девочки вызывали удивление окружающих. Она ходила на секцию карате и была одной из лучших воспитанниц, занималась плаванием в одном из лучших бассейнов на Северном Кавказе «Садко» и имела хорошие результаты.

Склонность к творчеству родители заметили у дочери ещё в детском саду, когда она в подарок маме принесла выжженного собственноручно на доске мишку специальным аппаратом. Этот подарок мама Медины до сих пор хранит у себя среди самых памятных вещей. Но надо отдать должное родителям, которые старались развивать способности дочери в самых разных направлениях. Благо, они жили в центре Грозного рядом с Домом пионеров, в котором работали кружки декоративно-прикладного искусства. Медина занималась вязанием, вышиванием, ходила в кружок лепки, в художественную и музыкальную школу. С 11 лет она оттачивала мастерство танцевального искусства в хореографическом кружке и через четыре года была уже в составе группы замены Чечено-Ингушского государственного ансамбля «Вайнах».

У неё практически не было ни минуты свободного времени, но эта занятость не отягощала девочку, а только радовала и придавала ей в жизни всё больше и больше сил. А буйство фантазий, энтузиазм, творческий склад ума дальше с лихвой делали своё дело.

Если рассказывать о её талантах и умениях, то легче сказать, что она может из любого материала смастерить всё, что задумает. Но вот только работать с железом Медина не любит. Она считает, что железо — прерогатива представителей мужского пола.

Медина очень любила вышивать бисером, которого в те годы не было в свободной продаже, и отец, когда выезжал с ансамблем на гастроли, привозил дочери бисер из-за границы. Знакомые и родные вспоминают неотразимой красоты «Зимний пейзаж» — ковёр из бисера, размером два на три метра, который она делала восемь лет. Медина продала его, когда остро нуждалась в финансах. Правда, работа была оценена по достоинству. Но она того стоила! По словам родных, это было великолепное произведение искусства. В качестве компенсации Медина работает сегодня над подобным шедевром.

Есть в коллекции нашей мастерицы и эскиз грозненской мечети, изготовленный из спичек, который находится в музее г. Грозного. В жизни рукодельницы были и театральные куклы, которые она шила шесть лет, пока работала в Театре юного зрителя. Эта коллекция сегодня хранится в архиве театра.

Шитьё — моё хобби

Следует отметить, что Медина и замечательная швея. Шитьё стало её любимым занятием. Хотя специальных курсов она не оканчивала. Но для талантливых людей это не ограничение. К этому полезному занятию она пристрастилась с 14 лет, когда работала в швейном цеху, открытом её мамой ещё в Грозном. Первым и самым главным её учителем по шитью стала тётя Лена, которая открыла ей собственные секреты наработанного годами мастерства по пошиву одежды. Вот этих правил Медина придерживается по сей день.

«Тётя Лена говорила мне, — вспоминает она, — что у каждого человека своё строение тела, к каждому надо иметь индивидуальный подход. Надо уйти от теории и вкладывать душу, и тогда это занятие будет в радость. Она оказалась права. Так вышло, что шитьё стало моим любимым занятием и делом моей жизни».

Медина обшивала себя, семью, родственников, позже своих детей. Открыла потом собственное ателье в г. Карабулаке. Шила женскую одежду и мужские костюмы под национальный колорит. Разнообразные ткани превращались в руках мастерицы в настоящее произведение искусства, вызывающее искреннюю благодарность со стороны клиентов и приковывающее внимание окружающих. От клиентов не было отбоя, и порой приходилось выполнять крупные заказы из соседних регионов.

Когда сын Медины — Магомед Имагожев, художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Сийг» селения Троицкое, попросил пошить национальные костюмы, Медина решила проконсультироваться у Хадижат Досхоевой, которая работала заведующей костюмерным цехом в Ингушском государственном ансамбле народного танца «Ингушетия». Пришла, да так здесь и осталась. Увидев талантливого человека, её уже не захотели отпускать. И вот уже шестой год Медина Алихановна работает заведующей швейным цехом в ансамбле «Ингушетия».

Талантам Медины просто нет предела. Она во всём видит прекрасное и тут же, не откладывая, старается реализовывать задуманную идею. Она как Плюшкин, как о ней говорят знакомые и близкие люди, собирает всё, из чего потом можно что-то придумать. Никогда не выбрасывает интересные упаковки, баночки, коробочки, ленточки. Приносят ей подобные вещички друзья и близкие люди, зная, что Медина приложит к этому свои чудесные ручки. Как-то она нашла у мамы среди старых вещей неиспользованные новые мешки советских времён. Через два дня мешковина в руках мастерицы преобразилась в прекрасные розы.

Медина берётся за всё, что она здесь и сейчас захотела сделать. Так она научилась от отца шить традиционную мужскую обувь — «ичиги» (кожаные сапоги). Посмотрела, попробовала и начала. Сегодня, признаётся Медина, она может без всяких проблем пошить их за два часа.

Творчеством Медины Алихановны можно восхищаться до бесконечности. В её коллекции вышивки, картины и поделки из бисера, женская одежда, национальные костюмы, изделия из кожи, мечеть из спичек, великолепные вазочки из баночек, цветы из мешковины, разные поделки, которые стали украшениями для дома, подарками для родных и друзей, отдушиной для глаз и сердца.

При всех её талантах она необыкновенно скромный человек. Работает тихо, создаёт свои шедевры незаметно. Делает это для души, потому что такие занятия приносят ей радость.

Войлочные «истинги» в руках мастерицы

В последнее время её увлекло войлочное ковроделие. Основам мастерства изготовления «истингов» она обучилась у этнографа Зейнеп Дзараховой, после чего уже не мыслит себя без занятий с шерстью. Она находит в работе с шерстью источник вдохновения и удовольствия, несравнимый, по её словам, ни с каким другим увлечением. «Шерсть не только таинственно втягивает нас в процесс работы, — признается она, — но и удивительным образом укрепляет наше здоровье, лечит наши душевные переживания».

Но на достигнутом Медина не останавливается. Так вышло и в этот раз, когда она воссоздала на редкость уникальную вещь — войлочную накидку на лошадь с ингушским орнаментом.

Медина, помимо работы и всех её увлечений, ещё и прекрасная хозяйка, мать пятерых детей, общественница, успевает выполнять обязанности руководителя родительского комитета школы № 4 г. Карабулака, в которой учатся три её дочери и сын.

Медина Имагожева родилась и выросла в городе Грозном. Окончила филологический и юридический факультеты Ингушского государственного университета. Работала в подготовительной группе в Чечено-Ингушском государственном ансамбле «Вайнах», в Ингушском театре юного зрителя. В течение 16 лет занималась предпринимательской деятельностью, имела своё небольшое ателье по пошиву одежды. Сегодня она заведующая швейным цехом Государственного ингушского ансамбля народного танца «Ингушетия».

О родословной

Надо сказать, что родословная внесла свою определённую лепту в становление творческой личности Медины Имагожевой. Её отец, Алихан Имагожев, был исполнителем танцев и солистом вокальной группы при ансамбле «Вайнах». Он художник и мастер декоративно-прикладного искусства, на профессиональном уровне изготавливал «ичиги» (кожаные сапоги), чешки для танцоров, делал уникальные чеканки и разного рода зарисовки.

Обе бабушки Медины — Пятмат Батаева по отцу и Кейпа Хадзиева по матери — тоже были прекрасными мастерицами по пошиву одежды. Причем бабушка Кейпа шила всё, вплоть до женской обуви из кожи. Она могла без всяких мерок пошить любую вещь. Она же была известной мастерицей по изготовлению ковров. Каждому своему внуку оставила в память сотканные своими руками по ковру.

Бабушка Пятмат была отменным мастером по пошиву мужской одежды. Ну и от мамы, Тамары Хадзиевой, по большей части ей достались организаторские способности.

В ближайших планах у Медины выставка коллекции детского национального платья «чукхи» с древних времён по настоящее время. Эта идея у неё появилась после просмотра старых фотографий. Медина загорелась создать такую коллекцию, подобно которой ещё на Северном Кавказе ни у кого не было. Уже сделано 12 костюмов на возраст от 10 до 12 лет. Но это не предел, работа продолжается. Все детали — а это нагрудники, пояса, шали, обувь — она делает сама, в том числе и вышивку национальными орнаментами.

— Хочу поднять древние пласты нашего искусства, воссоздать национальную культуру ингушского декоративно-прикладного искусства, которое уходит в забытье, — говорит она. — Нам надо возрождать наши традиции, каждому на своём участке. Со своей стороны, постаралась воспроизвести по старым традициям свадьбу сына. Думаю, получилось неплохо. И вот теперь эта коллекция, над которой я работаю. Это своего рода подарок моему народу.

Творческие способности Медины Имагожевой многогранны. Правду говорят: талантливый человек талантлив во всём. За что бы Медина ни бралась, её работы индивидуальны и неповторимы. Выразительные образы говорят о том, что в каждую вещь она вкладывает частичку своей души, поэтому творчество Медины близко и понятно каждому, и свидетельствуют о высоком уровне её мастерства.

«Мне нравится всё то, чем я занимаюсь, — говорит Медина Имагожева. — У меня творческая и интересная работа. Есть занятия по душе, любимое дело, от которого получаю большое удовольствие. Конечно, на всё это уходит много времени и много сил, но когда видишь результат, красоту, созданную твоими руками, получаешь большое удовольствие, а это вдохновляет на новые задумки».