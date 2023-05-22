Родилась Минуси (Мелиса, так обычно называют её в жизни) Султановна Маматова в Казахстане в г. Джамбуле в 1961 году. В 1966 году семья Маматовых вернулась на родину. Жили они в г. Карабулаке. У Султана и Хавы (Картоева) Маматовых было шесть дочерей и четыре сына. Отец работал в колхозе, мама в медсанчасти.

После окончания школы в 1979 году у Мелисы было большое желание продолжить учёбу, получить специальность в сфере искусства. Но по семейным обстоятельствам позволить она себе это не могла. Старшие сёстры были замужем, а родители часто болели. Ей, как старшей в семье пришлось взять на себя основную нагрузку по дому. В 1983-1984 годах один за другим, с разницей в полгода, ушли из жизни родители. На попечении Мелисы остались два младших брата и две сестры, которым надо было помочь встать на ноги и получить достойное образование. Мелисе было очень тяжело, детей надо было не только одеть, обуть и накормить, но и заменить им родителей. Да и денег катастрофически не хватало. Работы как таковой не было, а без специальности найти её и подавно было невозможно.

Но мир не без добрых людей. На помощь девушке пришла её соседка, которая работала директором Дома культуры станицы Орджоникидзевской (ныне г. Сунжа) Айшат Алиевна Матиева. Она очень переживала за эту семью, и как только появилась возможность, предложила Мелисе работу заведующей автоклубом. Чтобы читателю было понятно, что такое автоклуб, поясним: в советские годы практиковалось это движение — своего рода концертная программа на «колёсах». Агитбригада из профессионалов или самодеятельного кружка отправлялись с концертной программой по различным организациям, заводам и фабрикам, в отдалённые сёла и посёлки. В нашем случае это были «народные» артисты, что ни на есть самые настоящие, которые играли на музыкальных инструментах, пели песни, танцевали, в общем, обеспечивали досуг трудящихся.

Свою творческую профессиональную деятельность Мелиса Султановна начала в 1986 году, а играть на гармошке научилась, как мы уже отметили выше, гораздо раньше.

— У нас в семье была маленькая гармошка, — вспоминает Мелиса, — старшие сестры учились на ней играть. Я же украдкой следила за ними, а когда они гармошку отставляли в сторону, брала инструмент в руки. У меня от природы прекрасный музыкальный слух, вот я быстро и научилась играть, и получилось, что их переиграла. Потом меня звали, уже с шести лет, на все веселья и празднества. Бывало порой и пряталась от них. А в 18 лет мне отец купил аккордеон. Ну потом пошло-поехало. Петь я тоже любила, но тихо, для себя. На людях не могла. Как-то неудобно было показывать свои эмоции, чувства на публику. Но потом, будучи заведующей автоклубом, я всё же запела. И мне понравилось. Работа приносила не только доход в семейный бюджет, но и доставляла большую радость. Она стала для меня отдушиной.

Позже Мелиса Маматова окончила культпросветучилище г. Грозного, как того требовала бюрократическая система. А в Доме культуры г. Сунжи она в то время была незаменимым человеком. Дело в том, что здесь был сосредоточен весь центр культуры, досуга и отдыха ст. Орджоникидзевской и всего Сунженского района. Здесь проходили почти все культурно-массовые мероприятия. Здесь же был районный ЗАГС, где по воскресным дням молодые проводили обряд бракосочетания. Она готовила развлекательную программу, устраивала викторины, играла и пела. В ДК была и центральная библиотека, где также проходили различные мероприятия, которые обязательно заканчивались музыкой и весельем. И везде Мелиса успевала. Она была теперь редактором по музыкальной части в Доме культуры г. Сунжи. Вскоре стала самой востребованной «народной» артисткой — играла, пела, была ведущей различных концертных программ. «Собирала целые аншлаги, — шутит её поклонница Пятимат Хамхоева, жительница г. Сунжи. — Её лёгкая игра на гармошке, очень мелодичный, чистый голос, песни на ингушском и русском языках, в основном народные, очень притягивали людей. Её всегда ждали на сцене и любили не только за талант, но и за особое обаяние».

В середине 90-х в творческой деятельности Мелисы Маматовой наступил перерыв. А в 1995 году она опять вышла на работу, в тот же Дом культуры ст. Орджоникидзевской (ныне г. Сунжа). Теперь она работала с детьми. Была руководителем детской вокальной группы.

«Это было самое счастливое время в моей творческой деятельности, — говорит Мелиса. — Работа с детьми — это особое состояние. Она приносит радость и незабываемые впечатления. Рядом с детьми с тобой всегда искренние детские эмоции. Ты смотришь на мир их глазами и становишься добрее. Я со своими детьми дружила, и они мне отвечали взаимностью. Наш репертуар состоял из разных песен, в том числе и на ингушском языке. Стихи на родном языке мы не просто разучивали. Понимая, что многие дети не говорят на ингушском языке, я им разъясняла каждое слово, выражение, оттачивала правильное произношение слов. И им было интересно. Они пели эмоционально, чувственно, пели с душой. Я им старалась передать своё отношение к родине, к родному языку, и они это принимали с полным пониманием.

Всегда вспоминаю свои годы работы с детьми, как самые лучшие. Часто думаю, надо было всё же с детьми продолжить свою работу. Будучи руководителем вокальной группы, я сотрудничала со школами. Мы отбирали самых талантливых детей. Участвовали в фестивалях, в частности в «Созвездии», был у нас такой детский вокальный конкурс. Проводили разные мероприятия. Мы объездили всю нашу республику с концертами, иногда выезжали в другие регионы. Параллельно я работала в Доме культуры г. Карабулака тоже руководителем вокальной детской группы.

И в это время мне кто-то подарил стихи Гирихана Гагиева. Они были такие мелодичные, такие проникновенные и написаны на красивом ингушском языке, что музыка сама собой напрашивалась к ним. Вот я и стала на его стихи накладывать свою музыку. Первые его стихи, в моём репертуаре ставшие песней, были на патриотическую тему, прославляющие наш край на родном языке. В переводе они звучали так: «Белоснежные горы, на зависть всем, величественно и гордо возвышаются над нами. Играя и бурля своими водами цвета неба, сбегают с вершин горные реки. Скажите мне, братья и сёстры, есть ли на свете край, лучше и краше нашего». Эта песня стала любимым хитом нашего репертуара.

Потом я стала сочинять и мелодии. Под мою мелодию детский хореографический ансамбль «Асса», руководителями которого были Ася Мержоева и Иса Гадаборшев, исполняли девичий танец. В одно время я записывала свои произведения, тщательно собирала их, но, к сожалению, многие растеряла.

У нашей детской вокальной группы были расписаны все праздничные концерты. Артистов профессиональных мы не приглашали. Детская группа брала всю ответственность на себя. Мы готовили 9 мая, День республики, День города и разные мероприятия и важные встречи.

В 2004 году по личным обстоятельствам я оставила эту работу, ушла в сферу торговли. Но уже через полгода ко мне приехала Люда Барахоева, известная певица, вместе с руководителем ансамбля «Ингушетия» Рамазаном Алихановым. Им как раз нужен был гармонист. Он меня послушал, и вот со следующего дня, скоро уже 19 лет, как я работаю в ансамбле».

С государственным ансамблем народного танца «Ингушетия» Мелиса объездила полмира, побывала на сценах многих городов России. В коллективе её полюбили за хороший нрав, талант и ответственное отношение к своему делу. Мелиса могла в любое время взять зал в свои руки, если вдруг случались в концертной программе какие-либо проволочки. В её репертуаре были наготове любимые народные песни, патриотические и лирические, разные мелодии. Выступать в роли «выручалочки» Мелисе приходилось не раз, и руководитель очень ценил такого работника. И главное, народу нравилось её выступление. У неё это получалось легко, непринуждённо и очень проникновенно.

Как-то на одной из встреч во время гастролей в Москве один из деловых, предприимчивых людей, зачарованный её игрой и пением, предложил Мелисе собственную студию, но поставил свои условия, которые принять из чувства патриотизма и любви к своему народу Мелиса никак не могла. Она безумно любила всё, что связано с её народом: и традиции, и песни, и мелодии. И если выступать на сцене, то только прославляя культуру своего народа и свой край. А предложенные предпринимателем условия абсолютно не вязались с её жизненными принципами.

Мелиса Маматова за многолетний и добросовестный труд и вклад в развитие хореографического искусства Республики Ингушетия отмечена многочисленными грамотами и благодарностями, среди которых почетная грамота председателя правительства РИ и почетная грамота Министерства культуры РИ.

В 2021 году Мелиса Маматова награждена почётным званием «Заслуженная артистка Республики Ингушетия», а к юбилею республики удостоена медали «30 лет образования Республики Ингушетия».

Впереди у Мелисы Султановны, автора песен, певца и композитора, много творческих планов. Сегодня она артистка оркестра государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Параллельно работает концертмейстером в ансамбле «Молодость Ингушетии» при Ингушском государственном университете и в Доме культуры сельского поселения Барсуки. Мелиса Султановна мечтает передать свой талант представителям молодого поколения, но, к сожалению, гармонь уходит в прошлое, и желающих взять в руки этот инструмент всё меньше и меньше.

Недавно Мелиса Маматова стала лауреатом второй степени Всероссийского фестиваля-конкурса национальных культур «Карусель дружбы». Заявку она подала по рекомендации директора ДК Тамары Якубовны Эстоевой. Песня на стихи Гирихана Гагиева на ингушском языке и музыку Минуси Маматовой в исполнении автора музыки завоевала сердца компетентного жюри. Разумеется, лауреат второй степени — это очень хороший результат.

«Не успела оглянуться, а годы прошли, — говорит Мелиса Султановна, — оглядываясь назад, могу сказать, что они у меня были самыми счастливыми, насыщенные яркими и радостными событиями, со всеми теми маленькими огорчениями, которые бывают в жизни каждого человека. Я встречала много хороших людей, и у меня очень много хороших друзей. Плохое я не запоминаю, зло отметаю сразу. Это лучшее мое качество. Так что жизнь моя удалась. Но впереди работа, не тяжёлая, но и не из лёгких, главное — она любимая».