Учредитель «Добровидения» и председатель его оргкомитета Олег Нилов в своем письме в адрес руководства Республики Ингушетия просит рассмотреть возможность поддержать организационно и финансово участие самобытных, талантливых артистов, представляющих Ингушетию.

«Международный фестиваль народной песни позволяет сделать большой шаг в сторону сбережения и продвижения народной музыкальной культуры, народных традиций, замечательных талантливых исполнителей песенного наследия наших народов, — говорится в письме. — Именно поэтому открытие и проведение «Добровидения» неизменно становится ярким событием в культурной жизни страны, собирая на лучших петербургских концертных площадках сотни талантливейших самобытных коллективов народного творчества из самых разных уголков России, а также дружественных народов ближнего и дальнего зарубежья».

Известно, что едва только идея о создании «Добровидения» появилась в публичном информационном пространстве, как тут же нашла горячий отклик со стороны тех, кому небезразлична судьба народного искусства. Основными целями и задачами организаторов фестиваля являются сохранение и развитие народной песенной культуры и музыкального творчества, содействие пропаганде традиционных ценностей, а также сбережение памятников музыкальной культуры народов РФ и соседних народов Европы и Азии. При этом популяризация народной музыки является основополагающим фактором.

По словам экспертов и музыкальных критиков, этот песенный проект, объединяющий народных артистов и творческие коллективы России и стран ближнего зарубежья на одной площадке, носит просветительный характер и ориентирован на укрепление мира и дружбы между народами, пропаганду и развитие народной культуры. «Добровидение» знакомит современных слушателей и зрителей с выразительными средствами музыкального фольклора, а популяризации фестиваля способствует трансляция его основных мероприятий, которая ведётся на федеральных, региональных телевизионных каналах и в сети Интернет.

Ориентировочно 10 июня 2023 года на площадке многофункционального концертно-спортивного комплекса «Сибур-Арена» планируется масштабный гала-концерт лауреатов и почетных гостей VIII Международного фестиваля народной песни «Добровидение» с участием тысяч зрителей, журналистов, политиков и представителей регионов в качестве почетных гостей — любителей народной песни. Этот яркий праздник объединит на сцене более 100 коллективов со всей России и стран ближнего зарубежья, сохраняющих и развивающих традиционную народную культуру.

«Народная песня — эта та самая песня, с которой начинались все музыкальные культуры мира. Для России песни — это даже больше, чем культура. Это та самая песня, которая и строить, и жить, и побеждать помогает», — заметил Олег Нилов.

В этом году в качестве почетных гостей на праздник народной музыки приглашены все губернаторы РФ, в том числе и Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Участником фестиваля может стать коллектив (солист) РФ и народов соседних стран Европы и Азии, исполняющий традиционные исторические народные (в народной манере) песни на национальных языках и музыкальные, хореографические композиции (обряды) с использованием традиционных народных костюмов, музыкальных инструментов.

Заявки на участие в фестивале необходимо подать до 20 апреля 2023 года (включительно) на сайте https://dobrovidenie. ru/zayavka#zayavka.

Подробная информация по ссылке https://dobrovidenie. ru/.

Контактная информация: телефон +7 (909) 682-99-11 (Дарья), электронный адрес — dobrovidenie@bk. ru. Почтовый адрес: 197350, Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 4, корпус 1, помещение 4-Н.