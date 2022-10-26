Предметы материальной культуры

Музею краеведения Ингушетии переданы артефакты из обрушившегося в горах склепа

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На днях по поручению Главы Ингушетии состоялась процедура передачи артефактов, извлеченных из обрушившегося склепа в Цори горной части региона, в дар на безвозмездной основе Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником государственному музею краеведения имени Тугана Мальсагова.

Как мы сообщали ранее, из обрушившейся склеповой усыпальницы в селении Цори Джейрахского района были извлечены человеческие останки и предметы материальной культуры, представляющие большой научный интерес с точки зрения культуры, этнологии, истории, археологии Ингушетии.

В средневековом склепе были найдены холодное оружие, женские головные уборы, в том числе курхарсы — традиционный женский головной убор ингушей, обувь женская, детская, предметы женского туалета, женские украшения, берестяное письмо, предметы быта, предметы неизвестного назначения и другие. Это уникальный богатый материал для специалистов, интересующихся историей и культурой Ингушетии. Благодаря этим находкам у нас есть возможность заглянуть в прошлое наших предков, изучить их быт и культуру. Особого внимания заслуживает тот факт, что все захоронения были женскими.

У известных советских археологов и кавказоведов, участвовавших в начале прошлого века в археолого-этнографических экспедициях в горную Ингушетию, есть много научных работ, посвященных склеповым материалам, добытым во время этих экспедиций.

Пока эти артефакты подлежат многочисленным работам, в том числе и реставрационным, по завершении которых они будут экспонированы и представлены широкому кругу населения.

Фариза Кариева, ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»

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