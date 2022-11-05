Этот творческий форум стал не только данью уважения тем, кто защищает нашу страну в непростые времена, но и возможностью окунуться в родную песенную стихию, где сердечные глубокие песни сплетаются в единую историю — историю нашей страны.

Как известно, испокон веков патриотическая музыка укрепляла дух воинов, воодушевляя воспоминаниями о мирных днях, а сегодня эти мелодии украшают репертуар артистов разных возрастов. Поэтому для зрителей Краснодарской филармонии Гала-концерт патриотической музыки, в программе которого были песни отечественных композиторов, стал настоящим праздником.

Здесь прозвучало много известных произведений из отечественной классики. Также зрители, пришедшие в тот вечер в краевую филармонию, смогли познакомиться с премьерами вокальных и хореографических номеров «Русская дорога», «Яблонька», «Все для счастья дано», «Русский мир» и многими другими.

В фестивале принимали участие государственный камерный хор, эстрадно-симфонический оркестр, ансамбль «Ивушка», входящие в состав Краснодарской филармонии имени Пономаренко, а также приглашенный коллектив хора межшкольного эстетического центра и учащиеся Детской школы искусств № 2.

Впервые на этом концерте была исполнена «Патетическая увертюра» известного композитора из города Гулькевичи Краснодарского края, члена Союза композиторов России Александра Навоеца, посвященная российскому военнослужащему из Кубани Андрею Иванчуку, погибшему при освобождении Донбасса.

Также на Гала-концерте патриотической музыки состоялась премьера новой песни, посвященной первому Герою России, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову, ценой своей жизни спасшему сотни людей во время тренировочных испытаний в небе над Липецком в 1992 году.

Произведение «Герою России» появилось на свет благодаря творческому тандему: заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, член Союза композиторов России, малгобекчанин Александр Чередниченко написал музыку на стихи ингушской поэтессы, члена Союза писателей России Зареты Ахильговой, и представил этот проект на суд зрителя. И надо отдать должное: гимн памяти ингушскому генералу в исполнении солиста Краснодарской краевой филармонии Анатолия Тронева в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра и камерного хора Краснодарской филармонии стал некой визитной карточкой фестиваля и знаменательным событием для жителей Кубани и Республики Ингушетия. По высказываниям многих критиков, это произведение будет высоко оценено музыкантами, работающими в жанре патриотической постановки.

Один из зрителей концерта, который к концу программы подошел к гостям из Ингушетии и поблагодарил нас за участие в таком значимом мероприятии, сказал: «Несомненно, посвящение Герою России Осканову — это реквием славы и мужества! Торжественная музыка, прозвучавшая в этом произведении, так возвышенно и самозабвенно заполняет собой всё пространство. А слова в этой песне полно и ярко раскрывают подвиг нашего современника, который в последние минуты своей жизни не думал о себе, а о тех, кто в этот момент мирно спал в своих домах. Поэтому можно быть уверенными в том, что эта песня станет символом времени!»

Свое впечатление от фестиваля высказали и авторы песенной премьеры «Герою России».

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к тому, чтобы наше произведение было продемонстрировано на таком высоком уровне, — говорит Александр Романович. — Надеюсь, что зрители Республики Ингушетия оценят наш труд и в скором будущем услышат эту песню-посвящение Герою России в концертных залах родной республики. Признаюсь, что фестиваль патриотической музыки «Во имя России» — это серьезная планка для всех композиторов, поэтов и певцов. И мы старались соответствовать этому уровню. Что же касается нашего с Заретой Ахильговой тандема, могу сказать, что мы и дальше собираемся сотрудничать, и в планах на будущее у нас есть ещё много новых проектов и замыслов».

Творчество поэта-прозаика Зареты Ахильговой хорошо известно не только российскому читателю, но и в странах ближнего зарубежья с интересом читают ее стихи и прозу. Кроме этого, Зарета Хусейновна является почетной гостьей многих национальных библиотек и ведет активный образ жизни, посещая мероприятия патриотического характера.

«Конечно, я с большим воодушевлением и радостью встретила приглашение председателя Краснодарского краевого отделения Союза композиторов РФ Владимира Чернявского принять участие на таком престижном песенном фестивале, — говорит Зарета. — Не меньше я благодарна и своему соавтору, настоящему другу и соратнику Александру Чередниченко, который написал потрясающую музыку к моим стихам и достойно представил наш новый творческий союз на ниве российской культуры. Как было видно, наша песня произвела большое впечатление на зрителей, которые пришли в тот вечер послушать серьезную живую музыку. Необходимо отметить, что все музыканты, певцы, режиссеры на «отлично» справились со своим заданием, за что мне хочется сказать им огромное спасибо».

В общем, фестиваль патриотической музыки в роскошном зале Краснодарской филармонии, в котором приняли участие и гости из Ингушетии, прошел на одном дыхании, подарил зрителям множество прекрасных мгновений и позволил ощутить безграничную любовь, гордость за российский народ и его уникальные традиции.