Так, 14 ноября текущего года неустановленными лицами разрушен угол пристройки к храму Тхаба-Ерды. На территории архитектурных комплексов «Старый Евлой» и «Новый Евлой» демонтировали один из металлических щитов, установленных в рамках популяризации и защиты объектов культурного наследия.

Напомним, что не так давно указом руководителя Управления культурного наследия Магомеда Дзарахова вход на территорию храма Тхаба-Ерды из-за его аварийного состояния и угрозы обрушения был ограничен, о чем сотрудники заповедника также проинформировали посетителей по местному телевидению и объявлением на входе.

С начала года работниками заповедника были зафиксированы случаи неоднократного снесения ограды вокруг культового храма «Мятсели», оставление надписей на памятниках, в том числе на Картском храме-святилище «Дялите», расположенном на гребне высокого холма севернее комплекса «Карт».

«На всех информационных щитах, размещенных в Джейрахском районе, помимо информации об объектах культурного наследия, мы предупреждаем о том, что объекты находятся под государственной охраной и об уголовной, административной и иной ответственности правонарушителей, но, к сожалению, как показывает практика, некоторые воспринимают это как руководство к действию», — посетовала Фариза Кариева.

По данным фактам с просьбой об установлении и привлечении к уголовной ответственности личностей, совершивших данные преступления, руководством музея-заповедника подано заявление в отдел полиции по Джейрахскому району. Также руководство заповедника обратилось ко всем жителям поделиться какой-либо информацией по данным происшествиям, сообщить по телефону 8-962-639-45-45, написать на электронный адрес zapovednik13@mail. ru или сообщить в отдел полиции.

Сотрудники заповедника призвали жителей и гостей республики относиться бережно и уважительно к культурному прошлому, чтить память предков и соблюдать правила посещения заповедной зоны.