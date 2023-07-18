Как оказалось, достаточно один раз пообщаться с Надией, чтобы понять, что она является ярким представителем креативной части общества с активной жизненной позицией. По её словам, она не представляет свою жизнь без позитивных приключений и не может сидеть на одном месте, ожидая с моря погоды. Многие, знающие Надию лично, говорят, что по натуре она оптимистка, но только очень грамотная и рассудительная. Но это вовсе не говорит о том, что она чёрствый и не компанейский человек. Напротив, в одной компании с нашей героиней никогда не бывает скучно, и с ней можно говорить на любую тему, не боясь быть непонятым. Также можно сказать, что Надию Цицкиеву отличают увлеченность, упорство в достижении целей и способность преодолевать трудности. Но именно это состояние и доставляет ей радость. Сидеть, сложа руки, ей просто неинтересно.

Если рассматривать одну из областей творческого интереса этой молодой девушки — телевизионную журналистику, то надо сказать, что найти себе применение в этом деле ей удалось не сразу. Но, будучи человеком упорным и по-настоящему креативным, она нашла и к этой профессии нужный подход, несмотря на то, что вскоре поняла, что и на телевидении ей становится достаточно тесно.

Впервые на родину предков — в Ингушетию, о котором прежде она знала лишь по рассказам отца, Надия приехала в 2013 году. И здесь решила остаться навсегда, несмотря на то, что в Ингушетии ей предстояло все начинать с нуля без поддержки родных и близких, которые остались в Казахстане. Согласитесь, не так-то это легко, когда тебя окружают совершенно чужие люди, и уклад жизни совсем иной, непривычный. Но отступать назад было не в характере Надии.

«Да, любой человек на моем месте отступил бы перед первыми трудностями, но я не из того робкого десятка, — признается Надия. — Несмотря на то, что я родилась в Караганде, вдали от Кавказа, а детство мое и отрочество прошли в Чимкенте, куда наша семья вскоре переехала жить, я всегда знала, откуда мои корни и где-то в глубине души любила родину своих предков и мечтала побывать здесь хотя бы в качестве гостя. Но судьба оказалась ко мне более чем благосклонна: теперь я вместе с сестрой Тамарой живу в Ингушетии и мечтаю, чтобы все наши родные, которые до сих пор проживают в Казахстане, вернулись на свою историческую родину».

После окончания Чимкентской гимназии № 5, Надия в 2001 году, поступила на экономическое отделение местного автодорожного колледжа, только потому, что этого хотел отец. По признанию девушки, выбор этот был неосознанный, ведь тогда, в 16-летнем возрасте, она еще не знала чего хочет в жизни, и не могла определиться. Но надо отдать должное, годы проведенные здесь не прошли для Надии даром. Училась она хорошо, и после окончания колледжа более года проработала в Алма-Ате. Сегодня при желании она может попробовать свои силы в бухгалтерском деле и аудите.

В отличие от экономического, в медицинский колледж Надия поступила и училась с большим удовольствием. Она была страстно увлечена медициной, а преподаватели не могли не видеть, с каким огромным желанием и ответственностью Надия относится к учебе. Красный диплом медколледжа подтверждает желание, самой лучшей студентки в группе, стать высококвалифицированным специалистом. Ей, наконец казалось, что она нашла себе профессию по душе, и уже планировала связать свою жизнь со сферой здравоохранения.

«Я осознанно выбрала акушерство, потому как у меня была подруга, которая работала акушер-гинекологом в одной из клиник Санкт-Петербурга, и я ей очень сильно завидовала, — вспоминает Надия. — Поэтому я подумала, что из меня выйдет толковый женский врач. У меня действительно с момента поступления в медколледж изменилось даже само отношение к жизни: я стала проявлять себя в лучших качествах, стремилась стать лучше и приносить какую-то пользу обществу. Какое-то время я работала в роддоме Чимкента, однако вскоре я поняла, что это не совсем то, чем я хочу заниматься по жизни, и стала ждать, пока появится возможность снова все изменить».

Что выбрать и по какому пути мне идти? По первой профессии бухгалтера-аудита или навсегда остаться в медицинской сфере? А может мне что-нибудь другое попробовать? Такие вопросы не давали девушке ни покоя, ни точного ответа. Но приезд в Ингушетию с целью погостить круто изменил всю ее дальнейшую жизнь. Первое, на что обратила внимание наша героиня по приезду в отчий край, была реклама о вакансиях на национальном телевидении. Окрыленная новыми впечатлениями и надеждами, она пришла со своим портфолио на НТРК «Ингушетия», где был объявлен огромный конкурс.

«Мне сразу дали понять, что отбор на ТВ будет очень жесткий, и что меня здесь, конечно, никто не ждал, — вспоминает Надия. — Почти месяц я обивала пороги телевидения, и так продолжалось до тех пор, пока я не получила свое первое задание. Скорее всего, никто не ожидал, что я успешно справлюсь с ним, а я не стала медлить и наняла оператора на стороне, чтобы не дожидаться студийной камеры, и в назначенное время, не потратив при этом ни одного рубля из бюджета НТРК, принесла на телевидение готовый сюжет, чем несказанно удивила всех. Так, собственно, и началась моя почти полугодовая стажировка в виде испытательного срока, во время которого мне ничего не платили. Я работала на чистом энтузиазме и была готова, наверное, работать бесплатно и год, лишь бы только меня взяли! Но после шести месяцев руководителем НТРК был назначен Курейш Агасиев, и он сразу выплатил мне всю задолженность по зарплате. Это было как нельзя кстати, потому как мы с сестренкой снимали квартиру в Магасе».

На телевидении у Надии Цицкиевой в тот период было много проектов, и как говорили более опытные специалисты, все они были стоящие, и даже у некоторых вызывали зависть. Но, по словам Надии, она «пахала» и день, и ночь, чтобы был такой результат. Соответственно, она и получала за свои труды достойную зарплату. Помимо этого, Надия понимала, что без высшего образования никуда, и параллельно поступила в Ингушский государственный университет. В 2020 году она стала дипломированным специалистом по психологии.

«На телевидении я начала свою корреспондентскую деятельность с медицинских проектов, так как я не понаслышке была знакома с этой тематикой и легко могла разбираться в сложной медицинской терминологии, — рассказывает Надия. — Учеба на психологическом факультете стала под стать моей работе и при каждой встрече с медицинскими работниками, я все больше и больше убеждалась в этом. В общем, таким образом я познакомилась со многими ведущими докторами Ингушетии и у меня сложились с ними только самые теплые взаимоотношения. Также за четыре года работы на ТВ у меня было много проектов с выездом за пределы республики».

Необходимо отметить, что полностью раскрыть свой творческий потенциал Надие Цицкиевой позволили такие серьезные телевизионные проекты, как «Жизнь, посвященная народу», «Генералы-ингуши», «Они славят республику», которые с нетерпением ждали зрители НТРК. Также в своих телевизионных проектах, посвященных нашим современникам, навсегда оставившим о себе добрую память, Надия Цицкиева начала знакомить зрителей с неординарными и яркими человеческими судьбами. К примеру, в одном из своих первых телевизионных очерков она рассказала о бесстрашном ингушском летчике Ахмеде Татархановиче Мальсагове, который сражался с фашистами на Южном фронте и погиб во время боевого вылета в январе 1942 года.

Журналистский стиль Надии Цицкиевой отличался глубиной разработки темы, за которую она бралась. Во всех ее работах чувствовалось неравнодушие, серьезное осмысление действительности и авторская позиция.

Успешно проявив себя в сложном и многоплановом жанре телевизионного очерка, Надия прекрасно освоила и операторское искусство, и все тонкости профессионального телемонтажа.

«Помню, как волнительно и тревожно было у меня на душе, когда я в первый раз озвучивала свой проект, посвященный Герою России, летчику Ахмеду Мальсагову, — вспоминает она. — Ныне покойный Амир Кокурхоев, который тоже присутствовал в студии, когда за кадром слышался мой голос, тоже похвалил меня, и мне было очень приятно слышать слова поддержки из уст такого талантливого человека. Но я не сама добилась таких успехов. Дело в том, что искусству правильно ставить голос за кадром меня научил талантливый педагог, театровед Султан Гайсанов, у которого я занималась, работая на телевидении. Эти занятия по искусству речи он проводил на безвозмездной основе три раза в неделю, а посещали их те, кто хотел обладать умением красиво подавать голос и грамотно разговаривать. Далее, что касается съемок, меня очень многим, с виду неприметным, тонкостям научил оператор Тимур Карахоев. Работая на ТВ я купила камеру, чтобы более профессионально овладеть искусством съемки, потому что большие камеры, которыми пользовались операторы, делали свою запланированную работу, и я не могла нарушать их процесс. Со своей камерой я стала независимой от обстоятельств, и изо дня в день начала осваивать азы профессиональной съемки, а монтажу меня научил грамотный программист и очень талантливый парень Адам Аушев, который сейчас живет и работает в Москве. Фотомастерству я училась у своего замечательного наставника Артура Демченко, очень известного фотографа и талантливого мастера своего дела, который безумно любит Северный Кавказ и постоянно приезжает к нам. Он часто организовывает мастер-классы, которые я с удовольствием посещаю».

Ни для кого не секрет, что фотография — это не только профессиональное занятие, но и настоящая страсть и яркое увлечение миллионов людей, с помощью которой можно запечатлеть красивые места, любимые лица и события, которые никогда больше не повторятся. Благодаря им можно вернуться в прошлое и вспомнить многие замечательные страницы и самые яркие минуты нашей жизни. Как мы знаем, без фотографов в наши дни не могут обходиться ни в журналистике, ни в модельном, ни в рекламном бизнесе. Не понаслышке известно нам — всем сотрудникам печатных средств массовой информации, что качество фотоснимков зачастую становится неотъемлемой частью жизни газеты или журнала, являясь тем самым повседневной изобразительной информацией. Другими словами, если вы читаете статью, то однозначно оцениваете ее по прилагаемым фотографиям.

Также специалисты этой области должны разбираться в компьютерной обработке отснятых снимков. Хорошо освоила это для себя и наша собеседница, работая в СМИ.

«Если говорить о фотографии в общем, надо сказать, что это уникальное явление, без которого не обходится ни одно значимое мероприятие, поездка или отдых, — говорит Надия. — Ведь, как мы знаем, люди хотят запечатлеть своих родных и друзей, и с помощью фотоаппарата наблюдают за этапами взросления детей. Но запечатлеть мир так, чтобы вызвать слезы, смех, удивление, негодование и восхищение — это искусство, которым владеют далеко не все. Безусловно, хороший фотограф сегодня — это мастер, художник, психолог, фотоохотник и техник в одном лице. Я не перестаю учиться этому красивому ремеслу, мне оно по душе, хотя я позиционирую себя больше как видеограф, чем фотограф. Но эти две области так тесно пересекаются, что не могут существовать друг без друга, и я очень рада, что сегодня благодаря усилиям моих наставников и педагогов я на высоком уровне овладела этими специальностями. Пользуясь случаем, я искренне хотела бы поблагодарить всех людей, настоящих мастеров своего дела за тот багаж знаний, который они дали мне и бескорыстно учили и настаивали на путь профессионального мастерства».

По словам Надии, телевидение стало для неё неким трамплином, через который она без труда смогла влиться в другие не менее интересные сферы. Конечно, в ее жизни было очень много негатива, особенно в начале работы на ТВ, но она очень оптимистически относилась к любым переменам. Ведь, как говорится, старые двери перед нами закрываются для того, чтобы новые возможности могли открывать перед нами другие двери в совершенно новый мир.

Проработав на НТРК «Ингушетия» четыре года, Надия Цицкиева уходит в мэрию Магаса руководителем пресс-службы. Параллельно она начинает сотрудничать в пресс-службе перинатального центра, эндокринологического диспансера и ДРКБ. Помимо этого, в свободное от работы время Надия занимается фотографированием, делает профессиональные видеосъемки и монтаж. В перинатальном центре Надия открывает сайт, страничку и начинает вести прямые эфиры врачей, предназначенные для жителей Ингушетии. Также досконально изучив медицину ислама, Надия проходит специальное обучение в Казани на курсах по хиджаме, и на профессиональном уровне начинает делать эту процедуру.

Год, когда Надия Цицкиева стала работать у Главы Республики Ингушетия М-А. Калиматова фотографом, выдался очень тяжелым во всех смыслах. Это был самый пик пандемии, когда людям нужно было иметь не только физические силы, но и обладать стойко выраженной моральной твердостью.

«Конечно, это было очень сложное время, — вспоминает Надия Магомедовна. — У многих людей сдавали нервы, а некоторые просто не могли справляться с паникой. Свою лепту в волонтерскую деятельность, которая активизировалась во время этой болезни, внесли и мы с сестрой. Вне рабочего времени мы с Тамарой сами шили медицинские маски и раздавали их бесплатно, за что получили благодарность от Главы. Также в период пандемии я фотографировала наших ведущих врачей, которые вели неустанную борьбу с новой короновирусной инфекцией и размещала их на больших баннерах, которые были установлены на территории нашей республики и далеко за ее пределами, в частности в Санкт-Петербурге и Москве. Для этих целей я арендовала отдельную фотостудию за свой счет, сама производила снимки, обрабатывала их и изготавливала в нужных размерах. Я это делала для того, чтобы наших врачей, проявивших героизм в мирное время, жители страны знали в лицо».

Как рассказывает Надия, ей, как и любому творческому человеку, в какой бы сфере она ни работала, всегда не хватает свободы мышления и действий. Поэтому она называет себя несистемным человеком.

«Может я и не права, — говорит Надия, — но я считаю, что не совсем правильно, когда человек сидит на одном месте и через компьютер и интернет собирает всю необходимую информацию. По моему мнению, для того, чтобы располагать всеми данными, необходимо воочию увидеть и услышать всё происходящее на местах. Работая в администрации Главы, я поняла, что не смогу строго с 9 до 6, к примеру, находиться на одном месте, потому что мне больше нравится разъезжать, знакомиться с новыми людьми, получать от них заряд бодрости. Да, мне нравится путешествовать, но я это делаю не ради праздного любопытства».

В настоящее время Надия Цицкиева занимает должность референта отдела информации и общественных связей МВД РИ. Здесь она также продолжает делать различные видеосюжеты и фоторепортажные съемки, пишет очерки о жизни и деятельности сотрудников МВД и ППС. В частности, последняя авторская публикация Н. Цицкиевой (под псевдонимом Надин) была размещена в газете «Щит и Меч», курирующей Министерством внутренних дел Российской Федерации.

«Вы не поверите, но стать военной я тоже мечтала с детства, — признается Надия. — Мне всегда нравилась строгая форма в погонах, как, впрочем, и белый халат врачей. И вот одно из моих желаний привело меня в силовые органы. Сначала я состояла в общественном совете при МВД РИ, часто выезжала на съемки. Но точнее будет сказать, что это была волонтерская работа. Далее меня заметили, и предложили мою кандидатуру на должность референта. Должна сказать, что я попала в такую среду, где с полуслова понимают друг друга. У нас прекрасный коллектив, возглавляемый Арсамаком Аушевым. Это очень порядочный человек, болеющий за судьбу вверенных ему людей, прекрасный специалист, который приветствует новые задумки, идеи и начинания. Арсамак Багаудинович лично оказывает всю необходимую помощь для того, чтобы наш отдел мог реализовывать все цели и задачи, стоящие перед нами. К примеру, под патронажем своего шефа я готовлю большой цикл публикаций, в которых буду рассказать о тех сотрудниках, которые раскрыли громкие резонансные уголовные дела и стали лучшими из лучших».

Кроме выполнения своих прямых профессиональных обязанностей, наша героиня на постоянной основе принимает участие в общественной жизни республики. Она является членом правления Ингушского регионального отделения Союза женщин России и занимается волонтёрством, от которого, как она сама выражается, получает огромное удовольствие. Совершенно бескорыстно сотрудничает Надия Цицкиева с одной благотворительной организацией, помогающей нуждающимся: снимает короткие сюжеты о тех, кому нужна помощь. Эти ролики потом размещаются в Инстаграме и находят отклик в добрых сердцах.

«Сопричастность к чужой беде делает любого человека лучше, — считает девушка. — Ведь всё хорошее, что мы делаем для других, обязательно вернется когда-нибудь к нам в трехкратном размере. Поэтому я считаю, что не нужно ждать какой-то ответной благодарности или, скажем, совершать добрые дела с расчетом. Всё нужно делать ради Аллаха, и добро к нам обязательно вернется. К моему огромному удовольствию, я вижу вокруг себя много людей, разделяющих это мнение. И вообще, когда я вижу, что людям нравится то, что я делаю, у меня словно крылья вырастают за спиной. Такое состояние души еще больше стимулирует меня на добрые поступки. Наверное, вы помните, как под патронажем Союза женщин у нас в республике проходил такой достаточно нашумевший проект «Мамино тепло», в течение которого мы — члены женсовета вязали из шерстяной пряжи одежду для маленьких детишек и отправляли нуждающимся. Рада сообщить, что инициатором этого проекта была я, поэтому и иллюстрированное, и видео-сопровождение проекту осуществляла сама. И вообще я хочу сказать, что мне очень нравится работать с детьми, делать фотосессии репортажного характера с участием маленьких героев, потому как любые мероприятия, где главными действующими лицами являются дети, получаются более реальными, живыми и не наигранными, а настоящими. Кстати, все мероприятия благотворительного характера я провожу на бесплатной основе».

В любом творческом деле важно не просто зарабатывать деньги, считает Надия. Конечно, после получения заказа у неё в процессе работы бывают свои взгляды и мнения, но эти так называемые рабочие моменты она старается рассматривать более чем конструктивно.

«Бывает, клиенты не знают, чего хотят, и во многом ссылаются на вкус специалиста, — объясняет Надия. — И тогда приходится предлагать свои варианты. Поэтому каждый раз, когда поступает заказ, я не берусь за него сломя голову, лишь бы заработать деньги, а внимательно обдумываю все нюансы. Если мне что-то не нравится, я просто отказываюсь работать. По крайней мере, так бывает честнее. Конечно, деньги — это важное составляющее, но не главное для творчески развивающегося человека. При поступлении заказа я во время выходных выезжаю в любую точку республики и таким образом подрабатываю. Затем я обрабатываю отснятый материал, монтирую его (ведь у меня же были хорошие учителя), и когда у меня все получается так, как я хочу, получаю от этого такое удовлетворение, которое не соизмерить никакими деньгами. Также я пишу тексты к рекламным роликам и озвучиваю их. Сама изготавливаю различные рекламы и предсвадебные фотосессии. И при этом не перестаю учиться. Сейчас я хочу учиться на звукового режиссера, потому что это интересно, а во-вторых, после режиссуры я могу считать себя специалистом широкого профиля».

Как оказалось, впереди у нашей героини много творческих планов и замыслов, и думается, что мы еще не раз сможем оценить ее талант. А ещё она решила удивить нас неожиданным сообщением о том, что теперь мечтает открыть свою собственную кофейню. Где МВД, а где общепит, скажете вы.

«Но что я могу поделать со своим неуёмным характером, — смеется Надия, — уж такой я человек! Несмотря на то, что многие советуют мне остановиться на чём-то одном и не растрачивать свою энергию на поиски чего-то ещё нового, я хочу искать себя, а Всевышний мне в этом помогает».