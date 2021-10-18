К этому знаменательному событию готовились представители власти, культуры, системы образования и общественности. Каждый имел определенную программу, которые они развернули перед жителями и гостями Назрани. Пока одни слушали прекрасные выступления актёров эстрады на летней сцене Дворца культуры, другие могли насладиться произведениями искусства различных творческих коллективов города.

Отдельно хочется сказать о выставке войлочных ковров, представленной мастерской «Истинг», которая не один год функционирует в Республиканском доме народного творчества Ингушетии под руководством историка-этнографа Зейнеп Дзараховой.

Войлочное ковроделие, по мнению этнографа, представляет собой большую художественную и научную ценность, несет в себе богатую информацию о жизни и деятельности нашего народа. В наших коврах кроется и образ мыслей, и мироощущение народа, и представления о прекрасном, считает она. Композиции ковров, которые создаются в мастерской «Истинг», мастера черпают из исторически ценного источника, относящегося к началу ХХ столетия — «Ингушские орнаменты (1924 г.)». Однако есть в коллекции мастерской и авторские композиции этнографа З. Дзараховой, созданные по материалам полевых исследований, которые проводились в рамках научной работы.

К 240-летию Назрани здесь готовились с особым трепетом. На суд зрителей и гостей на выставке праздника была представлена коллекция «Наьсаре», состоящая из 12 ковров больших и малых размеров со своими названиями, записанными некогда в рукописном альбоме латинскими буквами: «Наьсаре вокзал», «Насыр-Корт», «ТIой юрт», «Дошлокъ-юрт», «Буро-кIал», «Аьлтий-юрт» и другие. Коллекцию ковров представила на празднике одна из успешных мастериц Хава Харсиева, студентка Международного открытого колледжа современного управления имени М. М. Абрекова г. Назрани.

Особый интерес представлял в этой коллекции ковер «Наьсаре вокзал», созданный по тому же рукописному альбому. Город Назрань с 1993 года, с тех пор как здесь проложили железную дорогу, параллельно называли и «Наьсаре вокзал», на ингушском наречии это чаще звучало как «возгал». При создании этого ковра, внимание этнографа также привлекла строка, подписанная в альбоме «Эскиз орнамента из Ингушского национального музея». Как отмечают ученые, основная информация в коврах закладывалась по центру, а бордюры и орнаменты в них выполняли поддерживающую функцию. На этом ковре мы видим речку Назранку, показанную орнаментальными волнами. В те времена она была более полноводной.

Коллекция «Наьсаре» вызвала широкий интерес у жителей и гостей города-юбиляра. Больше всего их интересовало то, почему именно представлена такая подборка, о чём трепетно и со знанием дела рассказывала ведущая выставки Хава Харсиева.

«Композиция „Древо жизни“ представлена на ковре „Дошлакъ-юрт“, — говорит она, — он о нашей древности, о глубоких корнях нашей культуры, нашего народа, и как бы посыл потомкам об ответственности перед будущим. А вот ковёр „Насыр-корт“ показывает характер народа, его стойкость и непоколебимость».

Надо сказать, что это не первая коллекция, созданная в мастерской «Истинг» под руководством Зейнеп Дзараховой. Раннее, к 250-летию присоединения Ингушетии к России, была представлена ковровая коллекция «Ангушт» из 12 ковров: «Ангушт», «Шолхи», «Буро», «Мохчи-эрт», Янд-къонгий-юрт«, «Мочкхий-юрт» и другие. А также ковры коллекции «Лоаме»: «Хамхи», «Бейни», «Фуртоуг» и другие.

Отрадно, что мастерская «Истинг» вызывает большой интерес у молодёжи, которая в постоянном режиме занимается войлочным ковроделием в Республиканском доме народного творчества. У каждого участника есть определённый блок задания: от подготовки шерсти, валяния, кроя, стачивания и до завершения работы — обработки тесьмой. Так поэтапно молодые мастерицы изучают и возрождают древнее искусство войлочного ковроделия с орнаментами.