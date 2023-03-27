Заира родилась и выросла в селении Яндаре, в одном из красивейших мест Ингушетии, с неповторимыми очертаниями высоких холмов, граничащих с видами на величественные горы, со стелющимися лентами извилистыми тропами и редко встречающимися приземистыми домами, рядом с которыми прекрасно гармонирует новый уклад жизни сельчан, который усматривается в добротных домах, в современной социальной инфраструктуре, включая административные здания, школы, детские сады и новый Дом культуры.

Именно здесь мы и встретили нашу знакомую Заиру Хашагульгову, которая ведёт в Доме культуре кружок по рукоделию. Вместе со своими подопечными чем только она не занимается: вяжут крючком и спицами, делают разные вещички из бисера, создают цветы из фоамирана, делают квилинговые поделки, вышивают крестиком. На достигнутом не останавливаются. У нашей героини очень пытливый ум, она старается осваивать всё дальше и всё глубже и передавать талант своим девочкам. Теперь вот нашли еще одно интересное занятие — создают картины методом мокрого и сухого валяния. И это не предел.

Стоит только заглянуть в их мастерскую, и здесь красота за красотой: салфеточки вязаные, скатерти, цветы, браслеты из бисера, корзины вязаные и многое другое, всего не перечислишь. Главное, чувствуется, что в каждую вещь здесь вложена частичка души, а это и есть призвание к творчеству.

Заиру Магометовну Хашагульгову знают в селе все. За её плечами большой опыт воспитательной работы в сельском детском саду, где она проработала 28 лет, откуда и пошёл, как она признаётся, её интерес к творчеству. Она выпускница экономического факультета Ингушского государственного университета, а вот в жизни профессию выбрала творческую. Вместе с детьми она готовила маленькие праздники, создавала уют в детском саду для детишек, учила ребят рисовать, держать в руках карандаши, кисть, ножницы, учила клеить, лепить, делать подарочки своими руками мамам и бабушкам, а там захотелось вплотную заняться рукоделием.

— И мне было с кого брать пример, — признаётся Заира Хашагульгова. — Моя бабушка Зина по отцу вязала очень хорошо. Я всегда её вспоминаю со спицами в руках. Она вязала нам свитера, безрукавки, тёплые штанишки, шарфы, а носки — так это постоянно. Раньше же не было выбора в продаже, как сегодня. А мы, дети, любили по полу кататься в шерстяных носках, и они быстро изнашивались. Она легонько нас бранила и продолжала свою рутинную работу, перевязывала, подштопывала, ну постоянно сидела за вязанием.

И родители были мастерами. Мама Люба любила что-то пошить, обшивала своих детей и всех родственников. Она и вязала хорошо. Работала в вязальном цеху, который был раньше в селении Яндаре. Помню, вечерами часто отключали свет, и они с соседками собирались у нас и довязывали свои вещи под лампадой, и бабушка рядом с ними сидела и носки свои вязала. Говорили они на таких «девичниках» о всяком, а мы притаившись любили их слушать. Хорошие были вечера.

А папа делал удивительно красивые и необычные картины из битого стекла. Он стекла разбивал на осколочки, потом красил их и собирал, как мозаику, картины. Сажал стекла на клей, делал обводку проволокой, сверху покрывал лаком. Это были пейзажи, портреты, помню, на одной картине была женщина в доспехах, на другой — рыцарь в профиль, были и дети, купающиеся в пруду с камышами, зайчик с цветами, бегущий по поляне, — сюжет из сказки. Жаль, что сохранилась у нас только одна работа. Он их дарил друзьям и родственникам. Может, и лежат они дома у кого-то.

В садике Заире было очень интересно, она любила свою работу, но, когда в селе открыли Дом культуры и ей предложили вести кружок рукоделия, она не смогла отказаться от такого заманчивого предложения. Так она занимается кружковой работой с 2018 года

По натуре Заира очень добрый, отзывчивый человек с активной жизненной позицией. Делать и творить что-то интересное — это занятие ей по душе.

Не подводят её и девочки-рукодельницы, которые очень внимательно впитывают в себя уроки в мастеровой. Они сделали много красивых вещей своими руками, участвовали во многих конкурсах и выигрывали призовые места. Так, Жанета Хашагульгова в 14 лет заняла первое место во Всероссийском творческом патриотическом фестивале «Память мужества» в номинации «Декоративно-прикладное искусство» с конкурсной работой «К 350-летию Петра Первого», в которой «Пётр» предстал перед жюри в вязанных крючком треуголке и жабо.

Группа рукодельниц выиграла районный конкурс по антитерроризму, руководителем этого проекта была 13-летняя Ясмина Евлоева. К юбилею республики рукодельницы связали ингушский флаг крючком.

На IV Международном фестивале искусств «Российский берег. Летний марафон онлайн» (2021 г.) в номинации «Художественно-прикладное творчество» Заира Хашагульгова получила диплом лауреата первой степени за связанную крючком скатерть «Фантазия».

За личный вклад в развитие культуры и искусства Заира Магометовна награждена почетной грамотой Минкультуры РИ, дипломом лауреата первой степени Назрановского РДК, многочисленными грамотами и благодарностями, в том числе и от АНО КПЦ «Культурное развитие» Международной академии современных искусств.

Директор Дома культуры Фатима Бакаева всегда идёт навстречу своим рукодельницам, поддерживает их во всём, за что мастерицы ей очень признательны.

Помимо Дома культуры, Заира Хашагульгова работает и в школе-лицее «Олимп» для одаренных детей в сельском поселении Яндаре. Быть воспитателем ей привычней. Следит за дисциплиной, любит в беседах проводить свободное время с детьми, где параллельно ведётся воспитательная работа. Кстати, здесь же, в лицее, с ней работают бывшие её воспитанницы детского сада.

Заира — мастерица на все руки. Она и художница, но эту свою сторону пока ещё не открыла. Просто рисовала она хорошо в портретном жанре, но по религиозным понятиям отказалась от этого вида искусства. Однако кто знает, может, в ней и проснётся желание заняться вновь этим ремеслом, ведь, помимо портретного жанра, там есть много возможностей.

А пока Заира Хашагульгова трудится над картиной «Лебеди на пруду». Очень кропотливая работа. Вышивание крестиком. Хочет посвятить её памяти своей подруги, которая значила в жизни Заиры очень много. Она тётя по родству, но их больше связывала дружба. Эсет Юсуповна Хашагульгова очень поддерживала Заиру, любому её начинанию давала толчок. Всегда находила слова признания её таланту и инициировала на разные интересные проекты. Зная её увлечение — вязание крючком, Эсет привозила из Москвы, где она жила, в подарок подруге разные нитки, добротные крючки, дорогой бисер. Всегда с интересом и восторгом воспринимала работы Заиры, гордилась ею и поддерживала её. Она рано ушла из жизни, оставив глубокую рану в сердце Заиры.

Эту картину рукодельница начала вышивать ещё при жизни подруги, но потом надолго отложила её. Теперь «Лебеди» вновь заиграли в натруженных руках мастерицы. Заира вкладывает в эту работу всю свою любовь, благодарность и признательность родному для неё человеку. Нем сомнения, что эта картина будет излучать чувства доброты и преданности, и мы непременно о ней расскажем в другой раз.