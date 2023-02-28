— В детстве я была застенчивой и робкой девочкой, — вспоминает сегодня Наталья Абдул-Каримовна. — Я часто болела и походы в поликлинику стали для меня с мамой обычным делом. Дорога наша проходила через музыкальную школу, из окон которой доносились звуки мелодий на разных музыкальных инструментах, которые наигрывали учащиеся школы. Я останавливалась и прислушивалась к ним. Мне они очень нравились. Мама заметила моё пристрастие к музыке, и к началу учебного года папа привел меня в школу.

У девочки был на редкость хороший музыкальный слух. Её взяли в класс фортепьяно, и дальше в жизни девочки произошли приятные перемены. Это правда, что музыка воздействует положительно на чувства и мысли человека, меняет его отношение к миру, к самому себе, к окружающим. Наташа тоже очень изменилась. Она буквально всё схватывала на лету. Безумно любила то, чем занимается. Стала активной, общительной. Музыка обогатила её внутренний мир. Она стала увереннее в себе. Педагоги не могли нарадоваться успехам своей подопечной, которая за короткий период стала одной из преуспевающих учениц лучшей музыкальной школы г. Грозного. Кстати, родители заметили, что девочка даже стала реже болеть.

Особенно радовался успехам сестры старший брат Белан, который заботился о ней, проявлял особый интерес к её достижениям и сам любил музыку — как национальные мелодии, так и классическую.

Пианино «Петров»

У пианино Натальи своя маленькая история. Надо сказать, что родители девочки серьёзно отнеслись к увлечениям дочери. Они купили по тем меркам очень дорогой музыкальный инструмент чехословацкого производства — пианино «Петров».

«Петров» занял в квартире почётное место. Он стал не только ярким дополнением к дизайну и любимым увлечением Наташи, но и самым близким другом юной пианистки. Музыка захватила её целиком и полностью. «Петров» стал ублажением и для гостей, которыми всегда был полон дом Чахкиевых, и для которых на инструменте исполнялись популярные на тот момент хиты и национальная музыка.

Потом «Петров» переехал в другую квартиру, здесь же в Грозном, когда Наташа вышла замуж за Хаджибикара Ведзижева.

В 1995 году, после первой военной кампании в Грозном, дом, в котором жила семья Ведзижевых, оказался разрушенным. Наташа с семьёй успела перед началом военных действий уехать в Ингушетию, но вещи они не стали трогать. Как это обычно бывает, думали, что вот-вот всё успокоится, и они вернутся в свои дома. Но случилось худшее. При первой же возможности, когда они приехали в Грозный, то увидели свой полуразрушенный дом, но на удивление, уцелел угол, где стояло пианино. Оно получило незначительные «осколочные ранения», но существенно «важные органы» не были задеты. «Петров» благополучно переехал в Ингушетию, в квартиру Наташи в Назрани.

Сегодня «Петров» так же занимает в доме и в жизни Натальи самое важное место. Он не только радует глаз своим присутствием, как старый добрый друг, но и сопереживает с ней те или иные душевные волнения, разделяет радости побед и житейские горести. Наталья продолжает играть на старом инструменте любимые мелодии в кругу семьи, для детей и родственников, для братьев Белана и Исы. Фортепьяно стало первым учителем для сына Мурада, который стал инженером-строителем; для дочери Лейлы, избравшей путь врачевания; для племянниц Залины и Фаризы, и многих, многих её учеников, которым музыка помогла постичь мир, помогла стать добрее и внимательнее к окружающим, и просто стать гармоничной личностью.

— Удивительно, — говорит Наталья Абдул-Каримовна, — но мои самые лучшие, преуспевающие ученицы, среди которых и моя дочь, стали врачами. То ли они на подсознательном уровне чувствовали, что в одно время это была моя мечта, мечта их педагога, то ли через музыку я смогла привить им чувство заботы о людях, которые нуждаются в помощи. Так или иначе, я счастлива, что они стали настоящими людьми. Ведь мы учим их любить музыку не для того, чтобы потом видеть в них великих музыкантов. Однозначно нет. Главная наша задача, задача музыкального искусства, это формировать из наших детей высокоинтеллектуальную личность, со всеми исходящими отсюда понятиями о духовности и нравственности. Могу сказать, по истечении многих лет моей деятельности, что с этим пунктом мы справляемся. Музыка накладывает на наших воспитанников неповторимый отпечаток доброты и милости, пронизывая человека до самых корней тёплыми чувствами. Все наши выпускники достигли в жизни определённых целей, главное — стали хорошими людьми, настоящими патриотами и своего народа, и своей страны.

Многие из них давно уже родители, есть бабушки и дедушки. Они уже приводят в школу своих детей и внуков. Это своего рода такая у нас преемственность поколений. Мы поддерживаем со всеми нашими подопечными самые тёплые отношения, и с теми, кто рядом, и кто далеко за пределами республики, и страны. Как говорится, музыка нас связала на века.

Наталья Абдул-Каримовна родилась в г. Грозном в 1959 году. Параллельно со школой окончила детскую музыкальную школу № 1 г. Грозного и в 1975 году поступила в республиканское музыкальное училище, которое славилось сильным педагогическим коллективом.

— В те годы в музыкальном училище учились представители разных национальностей. Грозный же был городом интернациональным, — вспоминает брат Белан Чахкиев. — Музыкальным педагогом работать было очень престижно. Так что конкурс был очень высокий, на место — шесть человек. Конечно же, я очень переживал за сестру. Хотя она в себе была уверенна, что меня очень радовало.

Наталья вспоминает, что она была очень самостоятельная девочка, и на вступительный экзамен решила идти одна, как говорится, без группы поддержки.

— Когда я готовилась к вступительным экзаменам в музыкальное училище, родители были в отъезде, — вспоминает Наталья Чахкиева. — Я твёрдо решила, что со мной рядом сопереживающих не будет, потому как особо не волновалась, была очень хорошо подготовлена. Нужно было отыграть четыре крупных произведения. Утром, решительно запретив Белану идти со мной, я вышла из дома. И вот когда прошла целый квартал, увидела, что он идёт следом. Так мы и дошли до училища. Белан очень переживал, беспокоился, не мог дождаться результатов экзамена и всё суетился у кабинета приёмной комиссии. В итоге он и принёс мне радостную новость, что я зачислена в музыкальное училище.

Надо сказать, что в выборе профессии большую поддержку мне оказали родители. Отец очень гордился мной, всегда интересовался моими успехами. Отдельно, конечно же, надо сказать о Белане. Он сам очень любил музыку, причем музыку различных жанров, особенно народную. Именно он привил мне любовь к ингушской народной музыке.

С тех пор прошло много лет. Наталья Абдул-Каримовна добилась больших успехов. Она ветеран труда, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, ведущий педагог, прекрасный концертмейстер.

Наталья Абдул-Каримовна работает также в мире музыкального искусства, которому посвятила большую часть своей жизни, из которой без малого 45 лет она обучает музыке самых маленьких наших соотечественников.

— Музыка великое искусство, — говорит она, — самое прекрасное из всех видов искусства, что окружает нас в жизни. Музыка прекрасна сама по себе, таинственна и загадочна. В ней и культура, и история народа. Она доставляет людям много радости, поддерживает в самых сложных ситуациях. В ней сконцентрировано всё самое лучшее, что делает человека добрее и благороднее. Для меня музыка стала частью жизни, неиссякаемым источником вдохновения. Не ошибусь, если скажу, что тот, кто любит музыку, любит жизнь, иначе никак.