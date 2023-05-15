Вообще, само направление стринг-арт — это вид графики, суть которого в том, что рисунок создается путем особого переплетения нитей. Его изобрели английские ткачи еще в 16 веке. Они забивали в дощечки гвоздики и в определенном порядке натягивали на них цветные или однотонные нити. В результате получался изящный воздушный рисунок. Микаил заинтересовался этим искусством. Потом появилась мысль: а что если переложить эту технику на арабскую вязь. Но нити показались ему недостаточно эффектными. И тут он увидел свою родственницу, занимающуюся изготовлением из бисера разных украшений. Тонкая проволока в её руках вдохновила Микаила на новую технологию. Его идея воплотилась в реальность, когда он позаимствовал материал — результат понравился.

Микаил Юнусович Хамчиев родился в большой семье, в которой воспитывалось три сына и две дочери. Отец юноши работал спасателем в МЧС, мама была домохозяйкой.

С детства Микаил любил рисовать, особенно хорошо получалось у него изображать людей и разных животных, но со временем, когда он узнал, что в исламе существует запрет на подобное искусство, он отложил в сторону своё увлечение и больше к этому не возвращался.

В школе Микаил учился хорошо, занимался с детства разными видами спорта, недолго ходил в хореографический кружок, чтобы выучить азы ингушской лезгинки. Однако особого интереса в том и другом деле он так и не проявил.

Но руками Микаил любил мастерить всё. Эти способности ему достались от отца, который был мастером и по дереву, и по железу, в любом ремесле мог приложить свою руку, любую вещь отремонтировать ему не представлялось сложностью.

После окончания школы № 1 г. Карабулака Микаил Хамчиев поступил в Институт экономики и права Республики Ингушетия, на юридический факультет. Но с третьего курса перевёлся в Московский университет «Синергия», по окончании которого получил диплом юриста. За годы учёбы занимался благотворительной деятельностью, с группой единомышленников посещал детские дома, социальные приюты, принимал участие в сборах, в волонтёрских движениях.

По возвращении домой стал изучать основы религии и увлёкся чтением Корана. Врожденный талант к рисованию плавно перешёл в желание изображать горные пейзажи, вековые башни и арабскую вязь. Это искусство красивого написания букв на основе арабского алфавита. Оно известно также, как исламская каллиграфия, и получило широкое развитие благодаря исламу, потому как арабская вязь использовалась при оформлении Корана, и при написании аятов из Корана.

Когда, просматривая страницы интернета, Микаил Хамчиев увидел картины, сделанные нитями в стиле стринг-арт, у него сразу же появилась идея переложить эту технику на арабскую вязь. Но время шло, вернее ещё не пришло, пока он не увидел, как мы уже писали, проволоку в руках мастерицы по работе с бисером.

— Я заказал себе такую проволоку, мотков 20, хотя материально получилось накладно, — говорит Микаил, — но с первого раза не получил желаемого результата, так как заказанная проволока оказалась толстой — толщина 0,5 при обматывании вокруг гвоздя давала грубоватый результат. Пришлось заказать проволоку потоньше, потом и гвозди покачественнее. Дальше пошло-поехало. Я совершенствовал своё искусство с каждым разом. Приобрёл качественную, тонкую проволоку разных цветов, потом и гвозди к ним, дальше добротные материалы для основы. Вначале от руки мы пишем арабскую каллиграфию, это имя Аллаха, аяты из Корана, и по этой надписи вбиваем гвозди, затем обматываем проволокой.

Микаил описывает свою работу легко и просто, и кажется, что в этом деле нет никаких сложностей. Но это не так. Здесь, конечно же, нужен опыт, сноровка, желание и главное — талант. Арабскую вязь написать тоже может не каждый. Работает в этом направлении Микаил уже больше двух лет.

Первую свою картину — арабскую вязь, сделанную с помощью проволоки в стиле стринг-арт Микаил Хамчиев оформил в красивую рамку и повесил в холле. Ему было интересно узнать отзывы людей. Они оказались очень впечатляющими. Все спрашивали, откуда такая интересная работа, где купили, кто автор. Когда узнали, что картина сделана Микаилом, заказы повалились один за другим. В этом же стиле мастеру стали заказывать и вывески, в том числе и рекламные. Так он сделал вывеску для спортивного клуба «Чингиз», для мебельной фабрики. В его копилке ингушский и чеченский флаги и, конечно же, имена Аллаха и аяты из Корана.

Микаил признаётся, что его желание и идея сделать работу качественнее обязательно находила продолжение в снах. В снах он видел подсказки, порою даже результат работы, которая находилась в процессе. Усилиями и исканиями он добился желаемого 3D-эффекта. Микаил признаётся, что творчество не только доставляет ему удовольствие от сделанной работы, но и даёт возможность получить дополнительный заработок, но главное — любимое хобби успокаивает и позволяет отдохнуть после работы.

Микаилу Юнусовичу без малого тридцать лет. У него семья: две дочери и сын. Он работает в школе № 3 г. Карабулака учителем физической культуры. Работу свою любит — можно и с детьми пообщаться, и спортом позаниматься. И всё же будни изматывают, но зато впереди у него любимое занятие, где он находит вдохновение. А впереди — идеи, он хочет в такой же технике изобразить наш герб, наши исторические башни.

Сегодня возможности Микаила Юнусовича расширились. Он вступил в ряды Ассоциации ремесленников Ингушетии, которую возглавляет Адам Галаев. Это хорошая площадка не только для популяризации своего искусства и своих произведений, но и возможность пообщаться с другими мастерами по разным видам рукоделия, поделиться опытом, что-то позаимствовать, участвовать в выездных выставках.

Недавно представители Ассоциации ремесленников Ингушетии, в числе которых был и Микаил Хамчиев, приняли участие в международной выставке меха, кожи и верхней одежды «Мягкое золото России», которая проходила в г. Пятигорске. Это крупнейшее отраслевое мероприятие в России и странах СНГ. Сюда приехали сотни производителей со всей России и из-за рубежа, тысячи представителей торговых организаций, известные дизайнеры и эксперты. На выставке «Мягкое золото России» каждый получил возможность для развития своего дела, производители нашли новых партнеров, ремесленники смогли заявить о себе, показать свои работы получить новые заказы. Новое направление искусства в стиле стринг-арт с помощью тонкой проволоки по арабской вязи получило признание и восхищение со стороны участников встречи.

Живой интерес вызвали изысканные работы молодого художника и на выставке в республике, которая проходила в рамках дня открытых дверей в Ингушском государственном университете в апреле этого года.

Впереди летние каникулы. На ближайшую перспективу Микаил Хамчиев планирует расширить свою мастерскую, чтобы набрать учеников — поклонников этого вида искусства и передать им секреты своего мастерства. А мы пожелаем ему творческих успехов и новых идей.