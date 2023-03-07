Основная миссия объявленного Года заключается в признании особого статуса педагогических работников и наставников, поэтому все мероприятия, запланированные в текущем году по этому случаю, будут направлены на повышение престижа профессии учителя и всех работников образовательного процесса, в том числе и литераторов.

В рамках Года педагога и наставника в нашей республике, как и по всей стране, проходят различные мероприятия культурно-массового характера, среди которых особое место уделяется приобщению детей к изучению родного языка и родной литературы.

На состоявшейся на днях в долаковском Доме культуры встрече творческой интеллигенции, посвященной Всемирному дню писателя, поднимались вопросы, касающиеся не только образовательной системы, но в первую очередь здесь говорили о наставничестве в области литературы, особенно в вопросе изучения учащимися средних школ родного языка.

Как показала прошедшая недавно Декада родного языка, в школах нашей республики с этим вопросом не всё так гладко. Наверное, этим объяснялось и то, что в роли ведущего на ингушском языке попробовал себя методист Дома культуры Долаково Микаил Сапралиев, который с детства проживал в Европе и не изучал родной язык, и не владеет им в совершенстве. Тем не менее, ему не помешало это щепетильное обстоятельство подготовить сценарий вечера на ингушском языке и вести всю программу, главной гостьей которой была писатель и поэт Зарета Ахильгова. Организаторы мероприятия назвали эту встречу «Бахалба халкъа йоазонхой», и из этого названия видно, какое трепетное отношение мы испытываем к пишущим людям.

«На самом деле деятельность писателя — очень ответственная работа, и она должна быть почетна не только в день официальных празднований, — сказала Зарета Хусейновна, выступая перед собравшимися. — Ведь писатели, поэты, драматурги, и журналисты в том числе, ведут нас по жизни — с самых малых лет и до последних дней. Одним словом, без книг и периодических изданий невозможно представить нашу жизнь ни в образовании, ни в быту. А что касается значимости Года педагога и наставника, в рамках которого мы проводим сегодняшнее мероприятие, то должна сказать, что это непревзойденные профессии, выше которых нет. Я сама в прошлом учитель и поэтому с уверенностью могу сказать, что учителю недостаточно знать только свой предмет. Он должен быть и немного психологом, исследователем, экспериментатором, и даже актером. Ведь работа учителя не заканчивается после звонка с последнего урока, она плавно переходит к нему домой и продолжает с ним жить до тех пор, пока его трудовая деятельность связана с образовательным учреждением. Поэтому не удивительно, что всех нас объединяют самые теплые чувства благодарности к своим учителям, которые помогали нам становиться на ноги, делились с нами не только знаниями, но и душевной щедростью и добротой. Ведь злой и каверзный человек не может быть учителем по природе. Такие ценности, как высокая ответственность, гражданственность и патриотизм были воплощены в трудах наших великих педагогов, известных на весь мир, — это Сухомлинский, Макаренко, Ушинский, 200 лет со дня рождения которого отмечаем в этом году, и другие, которые своим каждодневным трудом совершали подвиг. А их последователи достойно продолжают дело, начатое ими в далеком прошлом. Поверьте, мы — писатели Ингушетии стремимся соответствовать своему статусу, а насколько это нам удается — судить вам, дорогие наши читатели».

Заканчивая свое выступление на такой позитивной ноте, Зарета Ахильгова пригласила на сцену детей и учащихся 8-х классов Долаковской средней школы № 2 под руководством педагога дополнительного образования Арчаковой Мадины Исаевны, которые проникновенно читали стихи поэтессы. Также поддержать творческих людей и выразить свою любовь и глубокое уважение к писателям приехали друзья и единомышленники З. Ахильговой, которые говорили о поэзии, родном языке и любви к творческому мастерству.

Безусловно, только мудрость педагогов и их слово способны вдохновлять учеников на научные, инновационные, а также спортивные рекорды, и тем самым служить надёжным ориентиром в жизни. Своим примером педагоги и наставники учат их отличать ложь от правды, подлость и предательство — от честности и справедливости, прививают им чувство искренней любви к Родине.

Известный ингушский писатель и общественный деятель, автор романа-эпопеи «Г1алг1ай» Иса Кодзоев в своем приветственном слове к участникам встречи отметил, что свои успехи, свои имена для гордости сегодня есть и у нас, в Ингушетии.

«Отрадно отметить, что встречаются эти имена во всех отраслях экономики. А за ними стоит труд сотен педагогов и наставников, которые передают секреты своего мастерства через воспитание, тем самым сохраняя связь поколений и духовного состояния, — сказал Иса Аюпович. — Но, тем не менее, при всём своем нежелании испортить сегодняшнее праздничное настроение, считаю необходимым заметить, что не все наставления педагогов и воспитателей принимаются нашими детьми должным образом. Другими словами, многие подростковые шалости или иные правонарушения юношей и девушек порой идут вразрез с ингушским кодексом чести под названием «эздел».

Второй аспект, не менее важный, если не самый главный — это тема сохранения и развития родного языка. Конечно, необходимо знать русский язык, без него — никак! Также по возможности надо стремиться изучать иностранные языки, они в любом случае пригодятся. Поэтому я всё это поддерживаю и понимаю, что идеальных людей не бывает, но в то же время считаю, что без знания родного языка человека нельзя назвать компетентным и высокообразованным. Иначе говоря, в моем понимании это не полный человек. Вы только задумайтесь: знание родного языка уже говорит о том, что юноша или девушка будут соблюдать и все остальные этикеты ингушских традиций, идущих к нам испокон веков. А эту историческую ниточку обрывать мы не имеем права.

Поэтому сегодня и перед педагогами, и перед писателями стоит очень важная и сложная задача: сохранить имеющийся потенциал языкознания и в дальнейшем, следуя лучшим традициям отечественной педагогики, обогащать его и приумножать.

Отмечаемый 3 марта Всемирный день писателя был учрежден неспроста. Главная цель его заключается в том, чтобы люди обратились к знаниям, которые они могут получить через книги. А писатели — это, на мой взгляд, самые лучшие педагоги и наставники, которые своими произведениями остаются наедине с читателями на протяжении долгого времени, а может, и навеки. Так что, мой вам наказ, дорогие писатели, поэты, педагоги и наставники: не уставая делайте добро, освещайте жизненный путь своих соплеменников новыми знаниями и познаниями в разных ипостасях, которые вам по плечу«.

Целиком и полностью поддержал своего старшего товарища и выступивший следом председатель Союза писателей РИ Хаваш Накостоев, который вкратце рассказал о жизни и творчестве ингушских писателей, входящих в состав региональной организации, и более конкретно остановился на примере творческой активности, используемой Заретой Ахильговой для выполнения важной и почетной миссии: быть на одной волне со своим читателем.

«Дело в том, что Зарета Хусейновна не только поэт и писатель, — отметил он. — Сколько я ее знаю, она принимает активное участие во всех общественных и культурно-массовых мероприятиях, занимается благотворительностью, и самое главное — на постоянной основе поддерживает связь со школами и другими образовательными учреждениями республики. По своей инициативе она часто проводит встречи с больными детьми в спецучреждениях, устраивает литературные чтения с заключенными СИЗО и всегда является почетной гостьей в библиотеках и сельских домах культуры. Несмотря на такую общественную нагрузку, она довольно хорошо и плодотворно пишет и издается, что особенно похвально для пишущего человека. Все ее творчество пронизано любовью к Родине, матери, близким людям и окружающей природе. Изобличая все негативные стороны и зло, которые имеют место быть среди нас, она на самый верх поднимает добро и освещает его ярким светом, благодаря которому читатель может познать истину земного бытия. На многие стихи З. Ахильговой положена музыка, и эти песенные произведения уже полюбились слушателями. А совсем недавно «Гимн Герою России», посвященный подвигу летчика-истребителя Суламбека Осканова, написанный на слова Зареты Ахильговой композитором Александром Чередниченко, достойно был представлен на фестивале патриотической песни в Краснодаре. Эти и другие моменты из жизни поэтессы дают нам понять, что ей небезразлична судьба ингушского народа, и она все свои силы и возможности отдает ради счастливого будущего наших детей».

Глава администрации с. п. Долаково Дауд Акиев, который также присутствовал на этой встрече, сначала поздравил всех творческих работников с днём писателя, а затем затронул одну актуальную и очень больную тему — распространение наркомании среди молодежи и студентов нашей республики. Высказывая свое мнение по этому вопросу, глава населенного пункта, исходя из обычаев ингушей, которые отродясь не сталкивались с таким злом, с осуждением приводил конкретные факты и примеры из жизни, когда тот или иной человек, оказавшись в плохой компании, терял свой облик приличия и связь с обществом.

«Поэтому я сегодня хотел бы обратиться к школьникам, находящимся в зале, чтобы они ограждали себя от подобных людей», — сказал он и сообщил, что на общем сходе сельчан, который состоится через несколько дней, этот вопрос будет подниматься более чем конкретно.

Безусловно, у нас растет очень хорошая молодежь со своей гражданской зрелостью, готовая к выполнению по-настоящему серьёзных задач, и многие уже доказали свою значимость волонтёрскими и творческими инициативами. Но в то же время необходимо констатировать, что в последнее время среди юношей и девушек нашей республики стали происходить безнравственные случаи, не вызывающие почтения у общества. Если поговорить с медицинскими работниками, работающими в сфере наркологии, становится понятно, что число юношей и даже девушек (что особенно печально), употребляющих наркотические вещества, с каждым днём растет, а не убывает. Конечно, руководство республики совместно с духовенством, образовательными и лечебными учреждениями ведут неустанную работу в борьбе с этим злом, но пока что говорить о полной победе над силой наркозависимости еще очень рано. Думается, что педагоги и наставники вместе с творческой интеллигенцией займут свое достойное место в воспитании наших детей, чтобы молодёжь росла счастливой и жила в благополучной, суверенной стране. А такие мероприятия и общения с молодежью, подобно тому, которое прошло в долаковском Доме культуры, стоит только приветствовать, потому как они очень полезны не только для тех, кто в них участвует, но и для тех, кто временно сбился с правильного пути.