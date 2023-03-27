Ингушский государственный молодежный театр был официально утверждён 6 февраля 2008 года как «Студия театра и кино «Барт» распоряжением правительства Республики Ингушетия.

Название театра «Барт» в переводе на ингушский означало «Согласие», то есть был задан очень правильный вектор деятельности: работать дружно, сплоченно, не ущемляя права и свободы друг друга, сотрудничая на взаимовыгодных договорённостях.

Образован был театр группой молодых актёров, выпускников ведущих театральных школ России. С 2011 г. студия «Барт» являлась муниципальным учреждением при администрации Назрановского муниципального района. Но уже с апреля 2021 года распоряжением правительства РИ учреждение было преобразовано в Государственное бюджетное образование «Ингушский государственный молодежный театр». Название изменилось, но принципы остались те же. Актеры, режиссеры разных школ и разных поколений объединены общей целью творить искусство во имя народа, во имя его прекрасного будущего.

В состав театра вошли известные ингушские актёры различных творческих коллективов Ингушетии. Это актёры, давно завоевавшие зрительскую любовь и всенародное признание. Это Ахмед Евлоев, Муртаз Озиев, Зульфия Кокурхоева, Эсет Сусуркиева, Ваха Хадзиев, Адам Бузуртанов, Марина Сакалова, Зарета Гандолоева, Хава Ганиева, Ераги Костоев и многие другие.

Директор театра Муртаз Хасанович Озиев, художественный руководитель Ахмед Султанович Евлоев.

— Наша главная цель, чтобы зритель уходил от нас довольный, — говорит директор театра Муртаз Озиев, — не только получив хорошие эмоции, но и схватив основной посыл спектакля, который всегда несет духовно-нравственное содержание. Мы стараемся зацепить зрителя, заставить его думать, что-то переосмыслить в своей жизни или в своих поступках. Главное, чтобы не уходил равнодушным, не уходил с пустыми мыслями.

Театр молодёжный, но у нас всегда разновозрастная аудитория. А это значит, что театр наш живой, нами интересуются все. Мы же в свою очередь стараемся приобщить к театральному искусству нашу молодежь, наше подрастающее поколение. В этих целях недавно прошёл мастер-класс школьников с известными актёрами. Ребята в непринужденной обстановке пообщались с артистами, узнали о нашей профессии непосредственно от самих участников театрального искусства и об истории образования ингушского театра. Эта работа проводится в рамках Всероссийской просветительской акции «В первом ряду». Так мы устанавливаем творческий диалога между подрастающим поколением и актёрами театра.

У театра молодёжи свой индивидуальный почерк, некая изюминка, что отличает её от известных в республике театров, не умаляя их достоинство. И неудивительно, ведь визитной карточкой студии стала юмористическая программа «Лоаца аьлча» (режиссер М. Озиев), что с ингушского звучит как «Короче говоря», которая шла с 2008 по 2010 гг. Это был цикл комедийных миниатюр, очень полюбившийся зрителям, основанный на народном юморе и фольклоре. Благодаря талантливой игре актёров, их креативным идеям театр за короткий срок получил широкую популярность в Республике Ингушетия, а теперь и далеко за её пределами.

Театр — участник международных проектов, по праву выигранного гранта посольства Германии в России. Одним из важных событий в жизни коллектива стала постановка спектакля в 2015 году «Малхаз и Айзи» Б. Горчханова, режиссер М. Галаев, по гранту Главы Республики Ингушетия. О творческом коллективе Ингушского государственного молодёжного театра знают в Казахстане, в Королевстве Бельгия, и в таких крупных городах России, как Москва, Ростов-на-Дону, Нальчик, Махачкала, Пятигорск и т. д., куда труппа выезжала с гастролями

Со временем репертуар театра расширился, что сделало его лучше и востребованным. В сотрудничестве с известными в республике драматургами, композиторами, сценаристами появились большие драматические и комедийные постановки по произведениям русских и зарубежных драматургов. В репертуаре театра такие постановки, как «Риск» О. Генри, режиссер М. Галаев (2008), «Зоахалол» Э. Сусуркиева, режиссер М. Галаев (2008), «Вперед, Живари» С. Чахкиев, режиссер М. Галаев (2009), «Предложение» А. Чехов, режиссер М. Галаев (2009), «Медведь» А. Чехов, режиссер М. Галаев (2010), «Дипломат» А. Чехов, режиссер А. Евлоев (2010), «Тысяча рублей» Э. Сусуркиева, режиссер М. Галаев (2011), «Весенние всходы» О. Генри, режиссер М. Галаев (2011), «Нравы отцов» Б. Горчханов, Э. Теркакиева, Э. Сусуркиева, М. Озиев, режиссер М. Галаев (2012), «У родника» М. Ахмадов, режиссер М. Галаев (2013), «Цех» М-Б. Костоев, М. Галаев (2013), «Альдитта» М. Ахмадов, режиссер М. Галаев (2013), «Дорогая сноха» М. Ахмадов, режиссер М. Галаев (2014), «Малхаз и Айзи» Б. Горчханов, режиссер М. Галаев (2015).

Помимо этого, у коллектива успешные кино и телепроекты: телевизионный игровой фильм «Ахка бода никъ», сценарий — Б. Горчханов, режиссер — М. Озиев (2007), телевизионная юмористическая программа «Лоаца аьлча» выпуски 1-6, режиссер М. Озиев (2008-2010), документальный фильм «Истории мужества» (2011), документальный фильм «Время перемен» (2016), документальный фильм «Маска кто ты?» (2017)

В январе текущего года у Ингушского молодежного театра состоялась премьера нового спектакля по одноименной пьесе драматурга, известного на родине и за рубежом, Валентина Красногорова «Семейные сцены» в рамках реализации федеральной партийной программы «Культура малой родины» по направлению «Театры малых городов».

Отрадно, что пьеса «Семейные сцены» звучала на ингушской сцене на родном языке. Прекрасный перевод текста выполнил народный артист Республики Ингушетия Руслан Зангиев, который привнес в материал свой национальный колорит, добавил краски, подобрал интонацию, сделал так, чтобы понравилось и было близко по духу ингушскому зрителю. Режиссер-постановщик спектакля Фатима Ахкильгова использовала в постановке редкий прием в театральном искусстве — одушевление мыслей главного героя в образе действующих лиц. В главных ролях выступили народный артист республики Ахмед Евлоев и молодая, начинающая актриса, выпускница театрального факультета Ингушского государственного колледжа искусств Мадина Шадиева.

«Я часто хожу на спектакли в Ингушский государственный молодёжный театр, — говорит психолог Луиза Аушева, — очень познавательные, полезные в воспитательном плане пьесы. Особенно впечатляет постановка «Нравы отцов». Сюда вложены основы народного фольклора, наших традиций и обычаев. Поучительная история для молодых людей, построена на нравственных ингушских традициях».

Самые тёплые отзывы мы можем увидеть и от пользователей социальных сетей. Девушка под ником «Мария» пишет: «Хочу пожелать нашему театру новых зрителей, ярких свершений, интересных постановок, профессионального развития и, конечно же, неиссякаемой творческой энергии и искренней зрительской любви!»

Адам признаётся в всенародной любви к театру. «Народ вас любит, — пишет он, — и помнит, когда в тяжёлые времена для ингушского народа вы радовали их и пытались заставить забыть о своей боли своим мастерством игры на сцене и в телевизионных версиях юмористических выпусков».

Абдулла коротко и ёмко заключает: «Хороший коллектив. Всего самого доброго!»

К чему присоединяемся и мы, редакция газеты «Ингушетия», и желаем юбиляру творческих успехов и доброго зрителя.