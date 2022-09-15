Обрушение средневекового склепа в Цори

Склеп (маьлхара каш) — это наземное или подземное помещение, которое использовалось нашими предками для захоронения умерших.

Как подземные, так и полуподземные склепы являются коллективными многоярусными усыпальницами, содержащими нередко от одного до трех десятков костяков. Перекрытия между ярусами сделаны из нетолстых деревянных брусьев или плах, на которые укладывали покойников.

Средневековый замковый комплекс «Цори» расположен в восточной части Джейрахского района, в Гулойхийском ущелье, в 23 км от храма «Тхаба-Ерды», пограничная зона.

Цори является одним из самых мощных и интересных башенных комплексов горной Ингушетии. В период позднего Средневековья Цори был духовным, экономическим и политическим центром всей округи.

Считается, что родоначальниками крепости было ингушское общество цоринцев, приобретшее в 19-м веке небывалое влияние на территории республики. Историки считают, что в это время происходило единение ингушского народа как этноса, и не последнюю роль в этом процессе сыграл башенный комплекс Цори.

На сегодняшний день, в селении сохранились две боевые башни, более двух десятков жилых башен различной степени сохранности, склеповые сооружения, мавзолеи, а также раннемусульманские наземные захоронения.

24 августа текущего года, согласно графику обхода, сотрудником музея-заповедника был совершен плановый обход архитектурного комплекса «Цори», в ходе которого работником не было выявлено никаких изменений и нарушений.

28 августа, по телефонной беседе, одним из выходцев с этого комплекса, до нас была донесена информация о разрушении склепа.

Прибыв на место происшествия, работниками учреждения, при предварительном осмотре, было обнаружено большое количество человеческих останков и предметы быта. В результате обрушения склепа, часть его содержимого обрушилась на берег речки.

Уцелевшая часть объекта находится в крайне аварийном состоянии под угрозой обрушения.

Информация по данному факту, подтвердив видео и фотоматериалом, нами была донесена до вышестоящих организаций.

Было замечено, что количество останков не схожи ни с одним другим содержанием склепов, на них хорошо сохранились отдельные фрагменты, такие как, кожа на черепах, волосяной покров, участки плоти и т. д., и при этом присутствовал резкий трупный запах. Так как состояние останков при визуальном осмотре вызывает вопросы о сроках захоронения, и для предотвращения распространения возможной инфекции, нами были привлечены работники Роспотребнадзора, для проведения лабораторных исследований по контролю качества питьевой воды.

Для того, чтобы извлечь предметы домашнего обихода необходимо тщательно обследовать данный могильник с привлечением соответствующих служб.

Также, в целях защиты и сохранения культурного и исторического наследия республики, необходимо провести работы по предотвращению дальнейшего разрушения объекта.

Причиной разрушения данного склепа является естественный природный фактор — обвалилось его основание, по причине подмыва водой и ветром. В завершении, актуально уточнить, что состояние находящихся на государственной охране памятников истории и культуры почти на 80% экспертами характеризуется как неудовлетворительное. Большая их часть нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения в результате природных процессов.

Фариза Кариева

ГКУ «Джейрахско-Ассинский музей-заповедник»