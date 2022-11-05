В этот знаменательный день большая праздничная программа под названием «Единым духом мы сильны» была организована и в Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района, в которой прозвучали песни и стихи о нашей великой Родине, славной своим прошлым и настоящим, смотрящей с надеждами процветания и благополучия в будущее. Зрители смогли увидеть самые яркие концертные номера художественной самодеятельности ДК.

В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали: заместитель главы администрации Назрановского района Бекхан Гагиев, руководитель РДК Тамерлан Дзейтов, работники служб муниципалитета, общественные деятели.

О Родине много сложено стихов, написано песен, но в будничной суете мы редко задумываемся над их смыслом. В этот праздничный день сердца многих тронули знакомые всем строки и мелодии, настроив всех на лирический лад. Перевод известной песни «С чего начинается Родина» Матусовского на ингушском языке спела вокально-хоровая группа девочек под руководством Хяди Бековой.

А в исполнении сестёр Бековых прозвучала красивая песня «Желаем счастья». Также вокально-хоровая группа девочек исполнила песню «Россия». Все композиции, прозвучавшие на сцене, были о родине, о России, о любви. Они наполнили участников праздника чувством гордости за нашу Отчизну. Особый колорит в атмосферу в зале внёс детский хореографический ансамбль с номером «Танец с флагом». Гости бурными аплодисментами встречали всех участников концертной программы. Красочные и запоминающиеся номера, подготовленные детьми, оставили незабываемые впечатления и эмоции у зрителей.

«Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. У каждого народа есть своя малая Родина. В России живут народы разных национальностей, имеющие свои обычаи, традиции, песни, танцы. Но все они связаны тем, что у них одна родина — Россия — единая, могучая, гостеприимная страна. Она протягивает руку дружбы и раскрывает объятия всем братским народам и добрым соседям, всем, кто желает жить на земле мирно», — говорили выступавшие гости.

В завершении мероприятия руководитель ДК Али-Юрт Мадина Ганижева, пожелав всем мирного неба над головой, отметила: «Сегодня в нашей стране живут люди разных национальностей. Наша страна сильна своим единством, дружбой разных народов. И мы с вами гордимся своей страной и сделаем всё, чтобы сберечь её, чтобы сделать её краше, богаче и сильнее».