История фотографии насчитывает почти два века, если вести отсчёт с того поистине революционного момента, когда французский изобретатель Жозеф Ньепс создал первое в мире фотографическое изображение. Пока новоявленный ученый, до этого далекий от искусства человек, ставил свои бесчисленные опыты с камерой-обскурой, на другом конце Франции талантливый живописец Луи Дагер шел к своей заветной цели заставить «рисовать» само солнце.

Позднее, объединившись, они стали творить свое искусство сообща, и в 20-е годы XIX столетия им даже удалось сделать несколько устойчивых фотографических изображений, но не все они, естественно, сохранились до наших дней.

Как рассказывают специалисты, процесс изготовления фотографий в старину, являясь достаточно трудоёмким, был доступен не каждому обывателю. Для работы с многочисленным фотооборудованием не только профессионал, но и фотолюбитель должен был обладать определённым уровнем знаний в области химии и физики. Поэтому над усовершенствованием такого монументального жанра трудился не один ум человечества того времени.

Но более прочно войти в историю фотоискусства удалось английскому аристократу и ученому Уильяму Тальботу, благодаря которому была изобретена негативно-позитивная технология. Методикой «зеркала с памятью» стали активно пользоваться буквально с первых дней её обнародования.

Понятно, что ни Дагер, ни Ньепс, ни Тальбот даже в минуты самого сильного увлечения своим изобретением не предвидели и десятой доли тех важнейших применений в многообразных отраслях науки и искусства, какие получила светопись за первые же полвека своего существования.

В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретенная в 1981 году компанией Sony цифровая камера позволила делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки (хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают её в своей работе). И сегодня, в мир цифровых технологий, мы без труда можем сами делать фотографии, которые потом заставят нас улыбнуться, взгрустнуть или затаить дыхание.

Несмотря на то, что фотография начала свое победное шествие по планете, изменяя мир и делая достоянием истории многие важные события, фотоаппараты к концу XIX века представляли собой огромные громоздкие коробки. Что, конечно же, подталкивало некоторые выдающиеся умы своего времени искать более оптимальные решения проблемы.

К примеру, американец Джордж Истмен придумал покрывать хрупкие стеклянные пластины желатиновым слоем. Так появилась фотопленка Kodak, к которой автор создал специальный фотоаппарат. Это была одна из самых успешных фирм Соединенных Штатов Америки, девизом которой были слова «Нажмите на кнопку, а мы сделаем всё остальное».

Долгое время фотография оставалась монохромной (чёрно-белой, иногда с оттенком сепии). Для неспециалистов поясним, что монохромными являются снимки, на которых изображение представлено в различных оттенках какого-либо одного цвета («монохромия» — от греческого «одноцветность»). Большой период своей истории фотография «прожила» именно в черно-белых тонах, нередко — в оттенках промежуточного между ними серого цвета.

Как бы там ни было, времена изменились и диктуют свои законы. Фотография стала цветной, а пластины и плёнку заменила «цифра». И новое, по историческим меркам, искусство в полной мере пришло в массы. Соответственно, изобретение цифрового формата записи информации положило началу тотальному распространению фото. Сегодня каждый сам себе фотограф и фотохудожник. Можно не просто сделать селфи «себя любимого», а снимать мельчайшие детали природы, движение, вспышки молний и иные проявления стихии.

Несмотря на то, что смартфоны сделали процесс фотосъемки простым и обыденным, высокохудожественно «остановить мгновение» и сейчас могут далеко не все. Как и прежде, для этого требуются опыт, знания, талант. А чтобы заявить о себе, мало умения выстраивать ракурс и «ставить» свет: потребуется видеть жизнь своих современников душой, а не только объективом.

Сегодня фотоснимки — это и бесценное хранилище памяти, и серьезная работа, и насущная необходимость, и хобби... Страшно представить, сколько бы потеряло человечество, как затормозилось бы оно в своем развитии, не открой в 1839 году француз Луи Дагер метод получения отпечатка изображения, названный в его честь «дагерротип».

Так или иначе, фотография нашла широкое применение не только в жизни обычного человека. Невозможно описать весь спектр и области применения фотоснимков — СМИ, медицина, дизайн, криминалистика... Ведь с развитием технологий они находят всё новое и новое использование.

Безусловно, фотография — это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся. Благодаря им можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же для кого-то фотография — это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство. Поэтому не удивительно, что у этого явления есть и свой персональный праздник — Всемирный день фотографии, который все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа.

Конечно же, особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией, ведь их работу по праву можно назвать искусством. К таким относится и молодой ингушский фотограф Заур Плиев, который хорошо известен не только в нашей республике.

Для жителей Ингушетии стал радостным событием тот факт, что Заур Плиев стал победителем сразу двух номинаций фотоконкурса «Кавказ без границ», который проходил в онлайн-формате на сайте «Это Кавказ» осенью прошлого года. Из более трёхсот работ фотоснимки нашего земляка были отобраны комиссией и признаны лучшими в номинациях «Люди» и «Кухня». Нужно отметить, что в составе жюри, наряду с компетентными деятелями науки и искусства, был и наш талантливый фотограф, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Евгений Шивцов.

Заура Плиева в торжественной обстановке наградили в Москве: на церемонии вручения наград, которая состоялась в саду имени Баумана, дипломы молодому ингушскому фотографу вручил заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

По словам организаторов мероприятия, этот конкурс проводился с целью объединить талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, а также познакомить жителей и гостей России с богатством культурно-исторического наследия и красотой региона. Также работы победителей конкурса увидели жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Свою первую персональную фотовыставку, которая состоялась в Центре культурного развития столицы Ингушетии накануне, молодой фотограф приурочил ко дню фотографии и назвал её «Жизнь в черно-белом цвете». Эта небольшая выставка монохромных фотографий, в которых предпринята попытка показать основные плюсы чёрно-белого изображения людей, предметов и окружающей обстановки, собрала в один ансамбль все авторские работы, побывавшие на многих фотовыставках и всероссийских конкурсах. Поэтому можно сказать, что это мероприятие стало ещё одним событием в культурной жизни республики.

Всем известна ироничная истина о том, что жизнь — это «зебра», и в ней черная полоса сменяет белую. Примерно такое видение нашего бытия представил в своих работах молодой фотохудожник.

«Я принял решение сделать свою выставку благотворительной, — рассказывает Заур, — а вся собранная сумма пойдет на лечение Суммаи Хадзиевой, которая страдает ДЦП. Должен сказать, что руководство и коллектив Русского музыкально-драматического театра Республики Ингушетия, в котором я работаю уже несколько лет в качестве фотографа, всесторонне поддерживает меня в организации подобных мероприятий, тем более таких, которых несут в себе важную миссию, как благотворительность. Плюс — вдохновение направляет мои душевные порывы на творчество и познание мира, что также является немаловажным фактором».

Выставку молодого фотографа посетили многочисленные друзья автора и почетные гости, среди которых были известные художники, деятели культуры и представители творческой интеллигенции.

«Во всём есть свои преимущества, — говорит Заур. — В данном случае я хотел бы сказать, что мне более близки свои работы в естественном цвете. Наверное, потому что монохромность фотографий не отвлекает ни на что лишнее, сосредотачивая внимание зрителя на самом главном: он добавляет свою особую атмосферу к, казалось бы, самым обычным фото. Я знаю, что дождь любят снимать многие фотографы. И в цвете, и в чёрно-белом варианте. Но в пасмурный день цветное пейзажное фото обычно получается довольно блеклым. Однако в чёрно-белом варианте, облака приобретают нужную контрастность, а небольшие недостатки фотографии сглаживаются и не требуют дополнительной ретуши».

Казалось бы, уже давно настал тот момент, когда «устаревшее» чёрно-белое изображение должно окончательно и бесповоротно уйти в прошлое, ведь прогресс не стоит на месте. Так думают многие. Но, несмотря ни на что, чёрно-белые снимки и в наше время не утратили своей популярности. Об этом говорят и многочисленные фотовыставки, которые проходят по всей России. Более того, именно такие работы особенно ценятся среди подлинных фотомастеров: из-за возможности наиболее тонко и остро, на противопоставлении цветов, передать точные нюансы и графику в пейзажах, портретах и т. д.

«Репортажные фотографии также нередко являются фотографиями исторического характера, — говорит Заур. — На них не должно быть ничего лишнего, и при этом они должны сосредотачивать внимание зрителей вокруг самых важных моментов. В том числе по этой причине чёрно-белый вариант смотрится намного выразительнее цветного».

Многие заметили, что зачастую цветные фотографии преобразуются в чёрно-белые для получения художественного эффекта. Такие снимки обладают особым шармом, подачей, благородством оттенков. Зрителя не отвлекают яркие краски, это даёт возможность лучше сосредоточиться на сюжете фотографии, на лицах и взглядах, движениях и прочих мелких и не очень деталях, которые могут ускользнуть от внимания при просмотре в иных условиях.

Наверное, ещё одним ярким примером стоп-кадра можно привести национальные костюмы, старенький автобус, деревянное здание на заднем плане: всё это вместе в чёрно-белом цвете вызывает ностальгию по старым добрым советским временам.

Очень часто история и праздники пересекаются самым разнообразным образом. Конечно, атмосфера подобного события достигается в основном за счёт ярких красок. Но не всегда. И именно фотография — как остановленное мгновение, отсылает нас к эпохе немых фильмов, где краски излишни.