«Мероприятие проходило в рамках межрегионального фестиваля народного творчества «Обряды и традиции России». На выставке были представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства южных районов Дагестана, которые на месте проводили мастер-классы для желающих. Это продолжение диалога по теме круглого стола «Культурное наследие народов России», — сказал собеседник издания.

По его словам, на мероприятии присутствовали представители республиканских общественных организаций, ученые, деятели культуры и искусства, руководители фольклорных коллективов Дагестана и России, мастера народных промыслов и ремесел.

Участники круглого стола подчеркнули актуальность обмена опытом, а также развития сотрудничества между учреждениями культуры регионов. Выступавшие делились своими успешными практиками, реализованными в сфере популяризации и сохранения этнокультурных традиций и ремесел.

О современных формах популяризации культурного наследия говорила на форуме художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова. Сохранение этнотрадиций, использование этнографического материала в постановках самодеятельных коллективов, знакомство с формами бытования традиционной народной культуры — наши первостепенные задачи, отметила она.

Далее мероприятия фестиваля переместились в крепость Нарын-Кала, самую древнюю цитадель России. Памятники зодчества, относящиеся к разным периодам истории Дербента, послужили замечательными декорациями для праздников канатоходцев «Истории каната», праздника ашугов «Струны души».

Зрители окунулись в безграничный мир чарующей музыки, пленительного изящества и мастерства балансирования канатоходцев, обогатились духовно, получили яркий эмоциональный заряд. В концертной части форума выступили артисты из Ингушетии солисты государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Лолита Хашагульгова и Адам Оздоев.

Нужно отметить, что фестиваль стал лучшей площадкой для ведения межэтнического и межкультурного диалога.

По словам художественного руководителя детского самодеятельного ансамбля танца «Лоаман оаз» сельского поселения Мужичи Османа Итазова, такие встречи способствуют повышению исполнительского мастерства творческих коллективов, формированию художественного вкуса и повышению сценической культуры самодеятельных коллективов, а также приобщению подрастающего поколения к истокам народной культуры, традициям народного искусства.