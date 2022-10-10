Корреспондент газеты «Ингушетия» дозвонился до известного археолога, заместителя директора Республиканского археологического центра Умалата Гадиева и попросил его прокомментировать это, без преувеличения, резонансное событие.

— Разрушенный склеп расположен в балке Цорой-чож, к западу от крупного средневекового башенного поселения Цори, — сообщил собеседник. — Склеп относится к наземным типам гробниц, называющиеся у ингушей «малхара-кашмаш», то есть солнечные могильники. Его разрушение, по всей видимости, связано с воздействием водных потоков реки Цоринхи, на правом берегу которой, собственно, и возведен погребальный памятник. Природная платформа, на которой стоит склеп, представляет собой большей частью мягкие субстанции в виде песка, мелкого гравия и т. д. Поэтому «фундамент» памятника постепенно размывался с каждым очередным паводком на реке Цоринхи. Все это, на наш взгляд, и привело к обрушению гробницы.

По словам Гадиева археологический материал из склепа представляет огромный интерес для науки.

— Здесь обнаружены предметы вооружения, например, сабля, кинжалы, боевые ножи, лук, стрелы, среди украшений — бронзовые кольца, бусины различных форм, восьмилопастные височные подвески, — добавил он. — Хорошо представлены и предметы домашнего обихода и хозяйствования, в частности, посуда токарной работы, железные ножницы для стрижки овец, бронзовые наперстки и др. Особо стоит отметить многочисленные находки головных уборов ингушских женщин «курхарс», одежду и обувь, а также музыкальный инструмент «дахчан пандар», которые вместе с другими археологическими артефактами демонстрируют довольно развитую материальную культуру ингушей периода позднего средневековья.