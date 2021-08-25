Вот так можно сказать и об истории, которую мне хотелось бы рассказать нашему читателю. А поведал мне её участник этого инцидента, в котором кроется многое.

Было это в 80-х годах прошлого столетия. Один старик, которому сегодня далеко за 80 лет, не хочется называть его имени и фамилии, потому как информацию он предоставлял не для прессы, рассказал мне о неприятном инциденте, который произошёл между ним и его племянником. Мне же история показалась очень важной и значимой в плане духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения именно в духе ингушских традиций, потому и взяла на себя смелость пересказать её своим читателям.

По сути, он говорил о том, что человеку свойственно ошибаться, что он где-то может нарушить нормы этикета. Но при нём должны быть «денал» (мужество) и «корт» (переводится дословно как «голова», но подразумевает «мудрость»), чтоб извлечь урок из сложившейся ситуации и сделать правильные выводы. Это касается, говорил он, обеих сторон, вступивших в конфликт по разным причинам, и не важно, младший он или старший, но при непрекословном соблюдении традиций.

«Важно при любых ситуациях придерживаться установок, заложенных издревле нашим народом, — говорил он, — оставаться достойным и мужественным. А если у человека нет внутреннего стержня, если у него нет ингушского воспитания, то вряд ли ему это удастся сделать. Простыми словами — этому не научишь, нужно с младенчества пропитывать сына или дочь духом наших традиций. Это очень важный момент.

А случилась со мной вот что. Был воскресный день. Шла свадьба моего племянника. Уже время 10 часов утра. Народ потихонечку собирается. Вот уже полный двор гостей. Их нужно рассаживать по своим местам, подать, не задерживая, на стол угощения. А вы знаете, как щепетильны в плане застольного этикета ингуши. Всё должно быть чётко организовано. Подано вовремя блюдо, и чтоб горячее, — рассказывает он. — И за всем этим должны следить близкие люди, в первую очередь домочадцы. А мы не можем дозваться младшего брата жениха, который должен был всем этим заниматься во главе с другими ребятами из рода.

И тут наконец-то он появился. Что он, как говорится, навеселе и изо всех сил старается держать себя в форме, стало сразу ясно. И вроде держался. В этой ситуации мне, как старшему, должно было просто отвести глаза, пока он не скроется, или процедить сквозь зубы, чтоб убирался с глаз. Ну уже потом поговорить с ним, когда люди разойдутся. Но я не сдержался, признаюсь, что был неправ. Я дал ему наотмашь пощечину так, что тот кубарем полетел в сторону и оказался у колодца, где задел стоящее на нём ведро с холодной водой и опрокинул его на себя.

Эта неприглядная ситуация, конечно же, смутила гостей и, разумеется, стоящего рядом отца. Хотя он, как положено по этикету, никоим образом себя не выдал. А вот неловко стало мне. Мне не хватило «сабар» (терпения, мудрости), чем и подпортил свадебную атмосферу, нарушил тем самым этикет гостеприимства. Ведь гостям важно не только подать и поставить, важно и красивую ауру создать.

Но вот племянник оказался куда умнее и достойнее, за что я ему всю жизнь был благодарен. Он ловко поднялся на ноги и очень мудро вывернул эту ситуацию в положительное русло.

«Прими мои извинения, «воти» (обращение к дяде на ингушском языке), — сказал он, утирая платком мокрое лицо. — Я благодарен Всевышнему, что ты есть у меня, который может и имеет право наказать меня. И я горжусь, что ты у меня есть такой. Я тебе даю слово, что больше никогда ты меня таким не увидишь!»

Мне, конечно же, был преподан своего рода урок. Тут двоякая ситуация, вроде я и прав, но в то же время, как говорится, «перебрал маленько». А племянник порадовал своим достоинством, тем, что рассудил конфликт по ингушским понятиям, и это несмотря на то, что тоже «маленько перебрал».

Ситуация разрядилась сразу же. Окружающие стали одобрительно кивать в сторону племянника и подзадоривать его. Он же, отшучиваясь на ходу, быстрыми шагами скрылся с глаз.

«Иди, иди, — бросил я ему вслед, — видать, холодная вода тебе ум отрезвила», не показывая своего довольства тем, что в племяннике только что увидел настоящего мужчину. И это очень радовало. Но я подумал тогда: да, сынок, это не я тебя сейчас ударил, это ты мне дал пощёчину!«

Слушая рассказ старика, меня же волновали другие мысли. Вот как бы в этой ситуации поступили сегодня — и с той, и с этой стороны? Старший, пользуясь положением и статусом, продолжил бы распылять свой гнев? Младший же, в силу возраста или недостаточного воспитания по исконным ингушским традициям, стал бы поперёк старшего или ушёл бы, затаив обиду? Или ещё хуже? Или же отец сына возмутился бы, когда ударили его «чадо», не устоял бы, бросил бы слово или ещё хуже полез бы с кулаками?

Если кто-то скажет: «А не надо было пить», — то это не обсуждается. Не об этом речь.

Да, как говорил старик, все мы люди, нам свойственно ошибаться, но важно выйти из ситуации мудро и с достоинством. И это возможно, если придерживаться наших традиций, даже отступив, возвращаться к установленным нормам в общении.

Думается, что эта тема актуальна и урок нравственности из этой истории можно извлечь и сегодня. И если разложить всё подетально, то здесь закручено много этикетных, духовно-нравственных гаек!