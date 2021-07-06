Проект «Легенды Ингушетии» состоял из двух театрализованных частей. Первая часть — спектакль «Волчица» — прошла 20 июня на территории древнего селения Эгикал, в замке Аушевых. В сюжете постановки лежит древняя легенда о преданности женщины и о самопожертвовании.

Лейтмотивом картины послужили слова старинного песенного текста, которые дошли до потомков из глубокой древности. Вот несколько строк из этой песни: «Я дам ему карак и пива, сушеного турьего мяса. Я косы отрежу, чтоб косы пошли на его тетиву. Сама наточу его шашку, когда он уснёт, утомившись. А если он ранен и стонет и кровью он моет траву, спою ему песню и песней заставлю рану закрыться. Напомнив о том, что весь род его вольный и боевой. О том, что родился он ночью, когда щенилась волчица. Что имя сыскали утром, под барса рёв заревой!» Героиня воспевает мужество и стойкость мужчин и выказывает им свою безграничную преданность. Слова звучат как гимн мужеству и благородству.

Спектакль погрузил зрителей в глубокую древность эпических героев не только профессиональной игрой актёров, но и своеобразной постановкой на лоне природы, непривычными для классической формы театра сценическими приёмами, заставляя каждого зрителя по-новому взглянуть на возможности театрального искусства.

В спектакле «Волчица» были задействованы народные артисты Ингушетии Зара Аушева-Базоркина, Ахмет Льянов, Рустам Евлоев, заслуженные артисты республики Рахман Беков, Лом-Али Торшхоев и многие другие.

Вторая постановка проекта «Легенды Ингушетии» была представлена спектаклем «Кровная месть» и прошла 2 июля в лечебно-оздоровительном комплексе «Армхи». Роли в спектакле исполнили народные артисты республики Рустам Евлоев, Тамара Марзаганова, Султан Гайсанов, Алаудин Эсмурзиев, заслуженные артисты РИ Рахман Беков, Лом-Али Торшхоев и другие.

В основе этой постановки лежат реальные исторические события, которые происходили в 20-30-х годах прошлого столетия. Об этой истории режиссёр спектакля не раз слышал от своего знаменитого деда, писателя Идриса Базоркина. Речь идёт о проявленном благородстве и мужестве в рамках, казалось бы, такого жесткого обычая, как кровная месть.

Молодой человек, преследуемый кровниками, которые поклялись отомстить ему за смерть своего брата, бежит за границу, в Турцию. Это происходит в первые годы становления советской власти, в так называемые времена «железного занавеса», когда уйти за кордон было абсолютно не реально. Но ему это удаётся. Беглеца преследуют кровники, всем родом собирая средства для тех, кто за ним охотится. В итоге его находят через двадцать лет. В сюжете супруга на просьбу мужа, почувствовавшего, что кровники рядом, посмотреть, кто там за дверью, говорит: «Кровники не могут найти тебя в Турции». На что муж отвечает: «Мои преследователи — люди мужественные, чтобы не сдержать своё слово. Но они достойные и благородные, чтобы не совершить убийство в моём доме». Услышав эти слова, кровники, стоявшие за дверью, оценивают мужество и благородство своего врага и, как бы им это ни было тяжело, прощают ему кровь своего брата. К этому их призывает внутренне благородство.

«История меня очень впечатлила, — говорит автор проекта Микаэл Базоркин, — это было благородство, проявленное в высшей степени, и я захотел, чтобы об этом узнали все и прониклись в глубинную мысль этой истории. Что касается проекта «Легенды Ингушетии», то, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку и помощь Министерство культуры Российской Федерации. Думается, нам удалось воплотить задуманное в реальность. У нас первый этап проекта прошёл зимой прошлого года и был представлен пятью блоками. Сюжеты были основаны как на реальных исторических личностях, исторических событиях, так и позаимствованные из легенд и преданий.

Сейчас мы реализовали второй этап проекта. Первый спектакль «Волчица» был основан на древней легенде. Это своеобразный гимн, посвящённый мужчинам. Сценический зал и зрительская территория были заранее очерчены. Старшим предоставлены стулья, младшие наблюдали за ходом действий стоя. Спектакль сопровождался моим общением со зрителями. Поскольку это была легенда, эпическая история, то и задумка была немного дистанцировать зрителей и актёров друг от друга.

В отличие от первой части, вторая постановка «Кровная месть» было иного характера. Здесь был полный интерактив, своего рода вкладыш, так как история происходила в недавнем прошлом и присутствовало современное её мировосприятие. Это уникальная история о кровной мести. Такое благородство, прощать кровь убийце за его мужество и достоинство, думаю свойственно только ингушского народу. Но я могу и ошибаться.

На этом спектакле у нас было три локации, в каждой из которых была распределена своя мизансцена, и зрители перемещались с одной на другую. Я их, разумеется, вёл, в процессе действия постоянно общался с ними. Актёры находились в непосредственной близости со зрителями, местами в полметра от них. Те и другие были полностью вовлечены в процесс. Это был своего рода абсолютный эффект прямого присутствия. Актёры вокруг зрителей, зрители вокруг них. Было нелегко. Приходилось актёрам подгонять грим, чтобы хорошо замаскировать его. Порой случалось и прерывать действие, чтобы рассказать суть происходящего. Последняя локация была внутри дома, и она не могла вместить сразу много зрителей. Пришлось заводить людей группами и финал повторить пять раз.

Было отрадно видеть среди зрителей много гостей, представителей разных национальностей. Все они были погружены в сюжет. Это было видно по их эмоциям. Не скрою, что даже сам заново переживал острые моменты. Зрители плакали, особенно люди пожилого возраста. Думаю, проект удался. У нас есть поддержка и федерального центра и поддержка зрителей. Не буду озвучивать планы, но думается, мы ещё удивим своего зрителя«, — рассказал Микаэл Базоркин.

«Сюжет был интересным, развязка — непредсказуемой. Режиссёр и актёры со своей задачей справились великолепно. У этого проекта, без всякого сомнения, большое будущее», — отметил замминистра культуры Рустам Таркоев, который присутствовал на премьере.

«Поразительно просто. Мгновенно погружаешься в действие. Веришь всему происходящему, ловишь каждое слово и каждый взгляд актеров. Создавалось полнейшее ощущение присутствия, сопричастности и увлеченности процессом», — поделилась своими впечатлениями и замминистра культуры Айна Ильясова.