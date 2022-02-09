«Уникальное многоголосное хоровое исполнение «назамаш», сольные записи известного богослова начала XX века Озиева Ильяса Эфенди, шуточные фольклорные записи в исполнении Хато и Юнуса, представляющие огромное значение для истории и культуры Ингушетии, обнаружены и выкуплены Боковым из фондов Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана», — сказал собеседник издания.

По его словам, записи сделаны старейшей французской звукозаписывающих фирмой Pathé («Пате»).

«Это история ингушского народа, и это должно быть здесь, в Ингушетии, поэтому мы все, что находим, направляем в краеведческий музей или в республиканский архив, где есть доступ и хорошо организована работа для желающих ознакомиться с экспонатами и документами», — заявил Боков, передавая ценные аудиозаписи на хранение в Госархив.

Франко-Ингушский исследовательский центр продолжает свою поисковую работу архивных материалов и артефактов в различных университетских библиотеках и национальных музеях Франции, Германии, Норвегии и в Польше.

Народная музыка и фольклор ингушей имеют глубокие корни, уходящие в седую древность. Из поколения в поколение через фольклор передавалась нам вековая народная мудрость, сохранялись культура и традиции.

Подчеркнем, что уникальность данных записей, состоит в том, что сегодня мы можем услышать голосовое хоровое исполнение ингушей — «гIалгIай назамаш», шуточные рассказы — живой голос наших предков, записанный более века назад.

Руководитель Государственной архивной службы Магомет Картоев, выражая слова благодарности в адрес дарителей, в своей речи подчеркнул, что сегодняшнее событие представляет исключительную важность не только для Государственной архивной службы, но и в целом для культуры и общественной жизни Ингушетии.

«К нам в республику возвращаются материалы и аудиовизуальные документы, которым больше 100 лет. Благодаря неравнодушным людям и работе, проводимой Франко-Ингушским исследовательским центром в лице Исы Бокова и его единомышленников, сегодня эти материалы вернулись на родину. Безусловно, эти записи представляют огромную ценность, поскольку ничего подобного у нас до сих пор не было на хранении, и все это в единственном экземпляре. Это весомый вклад в изучение этнографии, фольклора, нашей истории в целом. Все эти документы будут поставлены на государственный учет, описаны и после проведения соответствующих реставрационных работ будут доступны пользователям», — отметил Картоев.