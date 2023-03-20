Памятники

Наследие предков — под госзащитой

В Ингушетии образован комитет по охране древних памятников

0

Глава региона Махмуд-Али Калиматов своим Указом создал комитет государственной охраны объектов культурного наследия, председателем которого назначил Тимирлана Кодзоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона.

«Комитет будет осуществлять переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», — сказал представитель пресс-службы.

По данным собеседника издания, в Ингушетии стартовала реализация долгосрочной программы развития горного района с восстановлением находящихся там древних башен, рассчитанной на 20 лет.

«В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», отреставрирован древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое», — добавили в пресс-службе.

Как отметил представитель администрации, в горах Ингушетии около 5 тысяч башенных комплексов. Планируется их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги. По данным экспертов, на восстановление всех объектов и развитие горного Джейрахского района потребуется 20 лет.

Параллельно власти Ингушетии решают проблему острого дефицита местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса рассматривается возможность создания на базе одного из образовательных учреждений региона факультета, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.

Договорённость о совместной реализации упомянутых планов достигнута между руководителем Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым и российским предпринимателем, основателем промышленно-финансовой группы «САФМАР» Микаилом Гуцериевым на недавней встрече в Магасе.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров
Более 1,5 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Ингушетии
За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров
Культработник из Ингушетии заняла первое место на конкурсе «Zа мир во всем мире»
Постпредство Ингушетии при Президенте РФ намерено расширить сотрудничество с МПГУ
В Ингушетии будут проводить мониторинг цен на продтовары в месяц Рамадан
Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом всероссийском турнире в Москве
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»
В Сунже обсудили онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства
Очередные махинации с землями на 6 млн руб. вскрыли в ингушском селе Экажево
Ингушские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по плаванию

Главное

Яндекс.Метрика

 