«Комитет будет осуществлять переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», — сказал представитель пресс-службы.

По данным собеседника издания, в Ингушетии стартовала реализация долгосрочной программы развития горного района с восстановлением находящихся там древних башен, рассчитанной на 20 лет.

«В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», отреставрирован древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое», — добавили в пресс-службе.

Как отметил представитель администрации, в горах Ингушетии около 5 тысяч башенных комплексов. Планируется их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги. По данным экспертов, на восстановление всех объектов и развитие горного Джейрахского района потребуется 20 лет.

Параллельно власти Ингушетии решают проблему острого дефицита местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса рассматривается возможность создания на базе одного из образовательных учреждений региона факультета, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.

Договорённость о совместной реализации упомянутых планов достигнута между руководителем Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым и российским предпринимателем, основателем промышленно-финансовой группы «САФМАР» Микаилом Гуцериевым на недавней встрече в Магасе.