«В мае и июне Минкультуры республики планирует провести несколько масштабных акций. На 18 мая намечен региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, через неделю состоится большое мероприятие в рамках Дня библиотек и 30-летнего юбилея Национальной библиотеки. 27 мая в республике будут отмечать круглую дату образования знаменитого государственного ансамбля «Ингушетия» с участием представителей республиканских властей и Минкультуры РФ», — сказал представитель кабинета министров.

По словам собеседника, 4 июня министерство организует концерт к 31-й годовщине возрождения ингушской государственности.

5 июня состоится празднование дня рождения филармонии. Согласно постановлению Совета министров Ингушской Республики «Об образовании новых и придании государственно-республиканского статуса ряду существующих учреждений культуры», 6 апреля 1993 года была создана Государственная филармония. А спустя четыре года, этому ведущему учреждению культуры было присвоено имя известного поэта и композитора, музыканта и вокалиста, заслуженного артиста России Ахмета Хамхоева.

У истоков становления этой культурной обители стояли такие деятели культуры и искусств, как Магомед Горчханов, заслуженный работник культуры ЧИАССР, который создал и возглавил первый оркестр народных инструментов, Беслан Газдиев, Зарема Яндиева, а также первая солистка-вокалистка филармонии народная артистка РИ Роза Мальсагова и другие сценические работники, которые вкладывали в становление филармонии свой талант, умноженный на труд и здоровый энтузиазм. В основном это учреждение создавалось из числа самодеятельных коллективов и талантливых самородков из народа.

Также готовятся к открытию новых ДК в отдаленных населенных пунктах. Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, в предгорном и горном районах Ингушетии в этом году откроют три дома культуры с большими зрительными залами.

«2023 год в Ингушетии будет богат на культурные события. Помимо ряда масштабных мероприятий и акций к юбилею учреждений культуры региона, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» запланировано открытие домов культуры в селах Даттых, Гейрбек-Юрт и Джейрах, а также капремонт дома культуры в населённом пункте Инарки. Также намечена реконструкция здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, техническое оснащение Мемориального комплекса жертвам репрессий», — заявил Калиматов.

По словам Главы Ингушетии, новый Дом культуры в горном поселении Джейрах будет построен на месте старого, который был возведен, предположительно, в 1970-х годах. Изначально он представлял собой сельский клуб, в котором проводились различные мероприятия, впоследствии клуб переделали в ДК. Здание со временем обветшало и находилось в аварийном состоянии.

2022 год прошел под эгидой празднования 30-летия образования республики. В течение года было проведено более 300 культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательной дате.

Всего в 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России и других памятных дат реализовано более 1 тыс. мероприятий. Запущен культурно-образовательный проект «Культура для школьников», направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие детей, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.