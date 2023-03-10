Конкурс

«Величие слова»

В Ингушетии состоялся конкурс чтецов

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В Ингушском театре юного зрителя объявили победителей республиканского конкурса чтецов «Величие слова», приуроченного к 65-летию нашего именитого земляка Михаила Гуцериева. Его организаторами выступило Министерство культуры РИ совместно с Государственной филармонией имени Ахмета Хамхоева.

Около трёх часов состязались в мастерстве декламации 38 чтецов из разных городов и сёл республики.

В своём приветственном слове к участникам поэтического состязания министр культуры Залина Льянова сообщила, что вдохновителями проекта стала общественность Ингушетии во главе с директором рекламно-продюсерской компании «Максбро» Ибрагимом Аушевым.

«Мы с удовольствием поддержали эту инициативу. Пожалуй, нет в Ингушетии сознательного человека, которому не известно имя Михаила Сафарбековича Гуцериева — предпринимателя, мецената и поэта, доктора экономических наук, председателя совета директоров группы «Сафмар», — сказала она, — а нам захотелось, чтобы и поэзию этого уникального человека знало как можно больше людей.

Символичным министр посчитала и то, что Михаил Гуцериев родился в марте, когда во всём мире отмечают два замечательных праздника — Всемирный день писателя и Всемирный день поэзии. День рождения же Гуцериева пришёлся между ними.

Конкурс проходил в двух номинациях: авторское и художественное чтение. Участников оценивали по пятибалльной шкале за выразительность, подачу материала, выбор стихотворения.

В состав жюри вошли председатель Союза писателей Ингушетии Хаваж Накостоев, его заместитель, поэтесса Тамара Чаниева, поэт, председатель Союза художников РИ Муса Мартазанов, а также специально прибывший для судейства из Москвы доктор философских наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член Союза журналистов России Михаил Фридман.

Участники читали стихи ингушских, кавказских и российский поэтов, в том числе Михаила Гуцериева. Зрители с удовольствием окунулись в правдивый мир гуцериевской поэзии: на большом экране демонстрировались трогательные и проникновенные стихи Гуцериева на фоне древних ингушских башен, звучали песни на стихи именинника с эффектным видеорядом, демонстрирующим истоки ингушских традиций и обычаев от рекламно-продюсерской компании «Максбро». До слез растрогала зрителей премьера песни «Мама — мой ангел-хранитель» в исполнении народной артистки РИ Айны Алиевой.

Победителями конкурса стали Давид Кациев, Джабраил Балхаев, Раяна Ибрагимова, Милана Газдиева и Раяна Кациева. Им вручили дипломы и денежные премии. Всем остальным конкурсантам вручили дипломы участников.

Тамара Чаниева, член жюри конкурса

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