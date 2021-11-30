В программе конкурсных показов кинофестиваля заявлено свыше 50 художественных и документальных кинолент из 30 стран — России, Эстонии, Кыргызстана, Мексики, Азербайджана, Украины, Казахстана, Узбекистана, республик СКФО и др.

Оценивать представленные фильмы будет конкурсное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусств России и нашей республики.

Одновременно будут проводиться бесплатные показы конкурсных фильмов для жителей республики на базе домов культуры сельских поселений Нестеровское, Вежарий, Зязиков-Юрт и Дворца культуры Назрани. Кроме того, в ходе проведения кинофестиваля запланированы встречи известных кинодеятелей страны со зрителями. По традиции победители кинофестиваля в разных номинациях (предполагается 16 номинаций, в том числе Гран-при фестиваля) будут награждены дипломами лауреата, памятными «золотыми статуэтками» в виде уменьшенной копии средневековой ингушской башни и подарками.

Закрытие кинофестиваля намечено на 4 декабря в 15:00 во Дворце культуры Назрани.

Напомним, что Международный кинофестиваль «Золотая башня» в Ингушетии проводится с 2014 года и задуман как культурно-просветительная искусствоведческая и информационная киноплощадка, которая через показ и обсуждение представленных фильмов МКФ вводит их в общенациональный и международный контекст. Целью проекта является усиление культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии, более широкого ознакомления жителей Республики Ингушетия с достижениями современного российского кино и шедеврами мирового кинематографа, а также приобщение к кинематографу детской, подростковой и юношеской аудитории. В задачи кинофестиваля входит формирование общественного сознания общества посредством кино, развитие творческих связей как между кинематографистами и зрителями, так и внутри кинематографического сообщества России.

«Мы надеемся, что проведение VII Международного кинофестиваля «Золотая башня» станет ярким событием в культурной жизни нашей страны», — признался министр культуры республики в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» Темерлан Дзейтов.