За высокой подготовкой стоит кропотливый труд
В Ингушетии выберут образцовые коллективы самодеятельного творчества
По поручению министра культуры Темерлана Дзейтова руководство республиканского дома народного творчество начало просмотр программ детских хореографических коллективов ДК, подавших заявки на соискание звания «Образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества».
В понедельник делегация побывала в доме культуры Карабулака, на сдаче программы ансамбля «Таргим» под руководством Адама Бекова, являющегося лауреатом премии правительства страны «Душа России».
Несмотря на то, что коллектив в период пандемии не смог в полную силу вести репетиционный процесс, показал высокую хореографическую подготовку, за которой стоит повседневный, кропотливый труд руководителя, желание самих детей и родителей популяризировать национальные танцы. Показательная программа, словно в профессиональных коллективах, началась с приветствия, классического урока и народной середины, что говорит об уровне руководителя, его отношении к своей работе.
Удивительно, что при полном отсутствии условий для работы, (всего лишь один зал и никаких подсобных помещений), директор ДК Камбулат Аушев старается сделать все возможное, чтобы дети занимались и ходили на репетиции. А самое главное — родители стремятся, чтобы их дети попали в этот коллектив, понимая, что здесь с ними действительно занимаются на профессиональном уровне.
«В этой связи не могу не провести параллель с ныне покойным Магомедом Гапархоевым (Дала гешт долда цунна!), который в 70-е годы практически на улице создал один из самых прославленных коллективов «Асса», который не раз выступал на всесоюзных концертах. Это к тому, что тот, кто хочет добиться результатов, не ищет легких путей. Искренне хочу выразить слова благодарности и директору Дома культуры Камбулату Аушеву и художественному руководителю Адаму Бекову, за их колоссальный и самоотверженный труд. Если бы у них были такие же возможности, как в других населенных пунктах, наверное, ансамбль «Таргим» гремел бы на всю страну«,- отметил в своем выступлении директор РДНТ Ильяс Евлоев.
В свою очередь замдиректора дома творчества Марем Катиева отметила, что звание «Образцовый ансамбль» будет ко многому обязывать, с его получением придется выступать на различных региональных, всероссийских культурных формах и творческих встречах. Она пожелала им не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к совершенству.
Сегодня гостям были представлены пять танцев — массовых и сольных, однако, это не весь репертуар «Таргима». Как сообщил Адам Беков, в настоящее время идет работа над новыми танцами и выбором музыкального материала.
Художественный руководитель РДНТ Ася Абдурзакова дала наставления молодым в плане работы над собой. Она отметила, что хореография, как и другие направления в искусстве, не стоит на месте, поэтому надо максимально выкладываться, чтобы получить и сохранить в будущем такой результат, который они показали сегодня.