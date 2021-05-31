В понедельник делегация побывала в доме культуры Карабулака, на сдаче программы ансамбля «Таргим» под руководством Адама Бекова, являющегося лауреатом премии правительства страны «Душа России».

Несмотря на то, что коллектив в период пандемии не смог в полную силу вести репетиционный процесс, показал высокую хореографическую подготовку, за которой стоит повседневный, кропотливый труд руководителя, желание самих детей и родителей популяризировать национальные танцы. Показательная программа, словно в профессиональных коллективах, началась с приветствия, классического урока и народной середины, что говорит об уровне руководителя, его отношении к своей работе.

Удивительно, что при полном отсутствии условий для работы, (всего лишь один зал и никаких подсобных помещений), директор ДК Камбулат Аушев старается сделать все возможное, чтобы дети занимались и ходили на репетиции. А самое главное — родители стремятся, чтобы их дети попали в этот коллектив, понимая, что здесь с ними действительно занимаются на профессиональном уровне.

«В этой связи не могу не провести параллель с ныне покойным Магомедом Гапархоевым (Дала гешт долда цунна!), который в 70-е годы практически на улице создал один из самых прославленных коллективов «Асса», который не раз выступал на всесоюзных концертах. Это к тому, что тот, кто хочет добиться результатов, не ищет легких путей. Искренне хочу выразить слова благодарности и директору Дома культуры Камбулату Аушеву и художественному руководителю Адаму Бекову, за их колоссальный и самоотверженный труд. Если бы у них были такие же возможности, как в других населенных пунктах, наверное, ансамбль «Таргим» гремел бы на всю страну«,- отметил в своем выступлении директор РДНТ Ильяс Евлоев.

В свою очередь замдиректора дома творчества Марем Катиева отметила, что звание «Образцовый ансамбль» будет ко многому обязывать, с его получением придется выступать на различных региональных, всероссийских культурных формах и творческих встречах. Она пожелала им не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к совершенству.

Сегодня гостям были представлены пять танцев — массовых и сольных, однако, это не весь репертуар «Таргима». Как сообщил Адам Беков, в настоящее время идет работа над новыми танцами и выбором музыкального материала.

Художественный руководитель РДНТ Ася Абдурзакова дала наставления молодым в плане работы над собой. Она отметила, что хореография, как и другие направления в искусстве, не стоит на месте, поэтому надо максимально выкладываться, чтобы получить и сохранить в будущем такой результат, который они показали сегодня.