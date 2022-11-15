В течение трех дней — с 14 по 16 ноября, в Театре юного зрителя в городе Назрани маленькие жители Ингушетии смогут насладиться миром «оживших игрушек»: здесь пройдут спектакли Озерского театра кукол «Золотой петушок» (Озерск — закрытый город в Челябинской области). Стоит сказать, что данные гастроли являются одним из направлений (поддержка детских и молодежных театров) так называемых «Больших гастролей» — масштабной федеральной программы, организованной Росконцертом согласно Всероссийскому концертному плану министерства культуры страны, призванному воссоздать единую гастрольную систему России.

В ходе пресс — конференции, состоявшейся в ТЮЗе Ингушетии по поводу этого, безусловно, важного события в культурной жизни региона, главный режиссер «Золотого петушка» Дмитрий Ерохин отметил своевременность принятия программы поддержки детских театров и первых впечатлениях от реакции маленьких зрителей республики на спектакли. В общении с журналистами приняли участие также директор ТЮЗа Муса Хадзиев, заместитель министра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев, другие деятели театрального искусства.

Хадзиев выразил признательность гостям за посещение региона, напомнив истину о том, что театр во все времена закладывал основы познания о мире и гармоничном существовании в нём, учил с младых ногтей вечным нравственным ценностям.

— Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости, — сказал он. — Однако нельзя рассматривать спектакль кукол только как развлечение: его воспитательное значение намного шире. Детство — это возраст, когда только начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему. Поэтому очень важно чаще показывать подрастающему поколению пример дружбы, справедливости, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости, других человеческих добродетелей.

В свою очередь Евлоев, подчеркнул, что такие гастроли позволяют жителям разных регионов лучше узнавать друг друга, проникаться красотой культуры разных народов многонациональной России, ощущать себя составной частью единого отечества.

Ерохин поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство, выразив уверенность, что подобные поездки формируют и объединяют единое культурное пространство страны, расширяют рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствуя привлечению новой зрительской аудитории.

Главный режиссер «Золотого петушка» с нескрываемой гордостью поделился богатой и, насыщенной самыми яркими событиями историей становления и развития родного театра, который своим появлением в небольшом закрытом городе обязан демографическому взрыву.

— Дело в том, что на заре своего рождения молодой атомный город представлял собой небольшой поселок с секретным названием «Сороковка», — пояснил он. — Со всех концов страны туда съезжались молодые и энергичные первостроители. И вот, в 1949-1950 годах родилось около четырех тысяч детей! Молодому городу стал жизненно необходим театр кукол. В начале 1952 года творческая группа артистов драматического театра решила сделать маленьким жителям секретного города подарок — создать Театр кукол. У них не было ни опыта, ни кукол, ни умения их изготовить. Но подобные трудности не могли остановить настоящих энтузиастов. Театр кукол рос и развивался, в 1977 обрел собственное имя «Золотой петушок», а в 1979 въехал в новое, уникальное здание, построенное по специальному проекту «Все лучшее — детям». Перед входом в театр можно разглядеть фигуру пушкинского Золотого петушка. «Желаю детям вашего города в красивом новом здании смотреть прекрасные спектакли, а коллективу театра счастья в новом доме!» — так звучали напутственные слова в адрес нашего театра великого кукольника Сергея Образцова.

К моменту начала пресс — конференции в концертном зале ТЮЗа уже завершился показ одного спектакля. По словам Ерохина, он с интересом наблюдал за эмоциями ребятишек.

— Мы впервые на Кавказе, — признался гость республики. — Я заметил, что у вас очень живые, искренне, всей душой сопереживающие происходящему на сцене дети.

В ходе беседы коллеги по театральному цеху живописно рассказывали о благородной работе, приносящей радость самым маленьким жителям нашей страны, о ее нюансах, проблемах, возникающих, в частности, с посещением закрытого города, которые, к счастью, не являются непреодолимыми.

Всего на суд зрителей гости представят три спектакля. Два сеанса первого — «Маша и медведь», как отмечалось выше уже состоялись. Его же покажут и в последний гастрольный день — 16 ноября. А на 15 ноября запланирован показ «Невероятных приключений барона Мюнхгаузена». К концу визита гостей, запланировано посещение ими горной Ингушетии.

Добавим, что Озерский театр кукол «Золотой петушок» хорошо известен в России: он принимает активное и успешное участие в различных фестивалях и стал широко известен в кругах российских кукольников. Каждый его спектакль по-своему уникален, каждая премьера неизменно получает высокую оценку театральных критиков. В его репертуаре более 40 спектаклей на любой возраст, традиционных и экспериментальных форм, включая и постановки вечернего репертуара. Опираясь на многолетний опыт и унаследовав лучшие традиции российского театра кукол, Озерский театр приобрёл неповторимое творческое лицо и стиль.