«Ночь музеев» — международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы. В это время посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному билету. Во многих странах акция проводится несколько раз в год, общего регламента ее проведения не существует.

Первая «Длинная ночь музеев» была организована в 1997 году в двенадцати музеях Берлина. В 1999 году похожие мероприятия организовало Министерство культуры и коммуникации Франции. В 2005 году Совет Европы утвердил выдвинутую Францией идею о ежегодном проведении международной акции, в которой в настоящее время участвуют свыше 3,5 тыс. музеев более чем 40 стран. Общеевропейская акция проводится под патронажем Совета Европы и Международного совета музеев в выходные дни.

Россия присоединилась к данной акции 20 апреля 2002 года — тогда Красноярский музейный центр впервые провел «Музейную ночь», которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою «Ночь музеев» провели Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году акция впервые прошла в Москве и Екатеринбурге. Многие учреждения культуры готовят специально к дате акции выставочно-экскурсионные программы.

В 2015 году «Ночь музеев» получила федеральный статус и стала проводиться централизованно при поддержке Минкультуры России. В мероприятии приняли участие федеральные, ведомственные и частные музеи по всей стране.

В эту ночь в Ингушском государственном музее имени Т. Мальсагова работали расширенные выставки по экспозиции: «Зал ВОВ», «Археология», «Этнография», «Зал героев», «Духовный зал» и временная выставка «Этюды Дзурдзукети. Культурный код» «Войлочное искусство: традиции и современность», которая продлится до 25 мая.

Обзорная лекция по всем залам музея началась со знакомства с историей единения Ингушетии с Россией и государственной символики Российской Федерации и Республики Ингушетия, история края с древнейших времен и т. д.

Гости музея имели возможность не только бесплатно посетить постоянные экспозиции, но и познакомиться с новыми выставками.

Музей посетили в эту ночь и учащиеся школы № 2 г. Назрани, члены кружка «История родного края», под руководством Ж. Олиговой.

В этот день и до глубокой ночи в музее были также и семейные посещения. Это семьи Албагачиевых, Бековых, Олиговых, Евлоевых, Местоевых, Муцольговых и другие.

Семья Бековых пополнила музейный фонд, подарив видеоролик, и оставила отзыв с благодарностью сотрудникам музея. Вот что написал Магомед Беков: «Хотел бы поблагодарить от всего сердца сотрудников Ингушского государственного музея краеведения им. Т. Мальсагова за их вклад в сохранение истории нашего народа. Передаю музею отснятый видеоролик об одной истории, которая произошла с моей бабушкой в период депортации в Казахстане».

«Посетители до глубокой ночи продолжали прибывать из разных районов республики. К концу проведения акции музей посетило 976 человек, из которых 260 детей школьного и дошкольного возраста», — отметили сотрудники музея.