На её открытии присутствовали археологи, сотрудники НИИ имени Чаха Ахриева, Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, представители учебных заведений, общественные деятели, студенты, краеведы и др.

Открывая данное мероприятие, перед собравшимися выступила научный сотрудник музея по археологии Роза Гойгова.

«Сегодня мы собрались на открытии уникальной выставки, — сказала она. — Это важное событие в историческом плане. Как мы все знаем, ингуши являются одним из древнейших народов Северного Кавказа. По мере развития предками ингушей была создана богатая разнообразная самобытная материальная и духовная культура. То, что мы сегодня можем видеть, — это достояние всего нашего народа, что еще раз доказывает уникальность материально-духовной культуры нашего народа.

Вашему вниманию сегодня здесь представлены уникальные экспонаты, найденные при реконструкции средневековых родовых башен «Бишт» в Джейрахском районе. Найденные предметы, в количестве более 1500 артефактов, были переданы в наш музей меценатом Микаилом Гуцериевым. Это кольца, браслеты, серьги, топоры, курительные трубки, наконечники стрел, а также лунный календарь, высеченный на камне. Все эти находки относятся к 13-17 вв.

Башенный комплекс «Бишт» располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии и состоит из жилых, боевых и полубоевых башен. Его ещё называют музеем под открытым небом, уникальным наследием исторического прошлого ингушей, свидетельством особенностей жизни и быта ингушского народа. «Бишт» относится к памятникам архитектуры Средневековья, и он на протяжении десятков лет пребывал в запустении. Его реставрация началась лишь в 2017 году. Более чем 80-ти объектам культурного наследия вернули практически первоначальный облик. Бережное отношение к истории народа — это не только дань прошлому, но и духовное воспитание молодёжи. Когда ты показываешь ей достойный пример, ты передаешь будущее своего края в надёжные руки.

Целью данной выставки является показать посетителям, что культура наших предков очень богата. Предметы археологии, найденные в ходе археологических работ на территории нашей республики, могут рассказать нам много интересного о наших предках. Эти предметы дают нам представление о том, чем они пользовались в своем быту, чего достигли в своем культурном и материальном развитии«.

В продолжение официальной части открытия выставки выступили многие, и все подчёркивали важность найденных артефактов для того, чтобы пролить свет на нашу историю.

«Мы приглашаем всех желающих посетить нашу выставку. Это можно сделать также и в рамках программы «Пушкинская карта». Экскурсоводы музея расскажут об этих и других экспонатах, отражающих историю и культуру ингушского народа», — отметила Р. Гойгова.

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