Из глубины веков
В Ингушском государственном музее краеведения открылась уникальная выставка
14 марта в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка под названием «Из глубины веков», которая продлится до 28 марта текущего года.
На её открытии присутствовали археологи, сотрудники НИИ имени Чаха Ахриева, Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, представители учебных заведений, общественные деятели, студенты, краеведы и др.
Открывая данное мероприятие, перед собравшимися выступила научный сотрудник музея по археологии Роза Гойгова.
«Сегодня мы собрались на открытии уникальной выставки, — сказала она. — Это важное событие в историческом плане. Как мы все знаем, ингуши являются одним из древнейших народов Северного Кавказа. По мере развития предками ингушей была создана богатая разнообразная самобытная материальная и духовная культура. То, что мы сегодня можем видеть, — это достояние всего нашего народа, что еще раз доказывает уникальность материально-духовной культуры нашего народа.
Вашему вниманию сегодня здесь представлены уникальные экспонаты, найденные при реконструкции средневековых родовых башен «Бишт» в Джейрахском районе. Найденные предметы, в количестве более 1500 артефактов, были переданы в наш музей меценатом Микаилом Гуцериевым. Это кольца, браслеты, серьги, топоры, курительные трубки, наконечники стрел, а также лунный календарь, высеченный на камне. Все эти находки относятся к 13-17 вв.
Башенный комплекс «Бишт» располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии и состоит из жилых, боевых и полубоевых башен. Его ещё называют музеем под открытым небом, уникальным наследием исторического прошлого ингушей, свидетельством особенностей жизни и быта ингушского народа. «Бишт» относится к памятникам архитектуры Средневековья, и он на протяжении десятков лет пребывал в запустении. Его реставрация началась лишь в 2017 году. Более чем 80-ти объектам культурного наследия вернули практически первоначальный облик. Бережное отношение к истории народа — это не только дань прошлому, но и духовное воспитание молодёжи. Когда ты показываешь ей достойный пример, ты передаешь будущее своего края в надёжные руки.
Целью данной выставки является показать посетителям, что культура наших предков очень богата. Предметы археологии, найденные в ходе археологических работ на территории нашей республики, могут рассказать нам много интересного о наших предках. Эти предметы дают нам представление о том, чем они пользовались в своем быту, чего достигли в своем культурном и материальном развитии«.
В продолжение официальной части открытия выставки выступили многие, и все подчёркивали важность найденных артефактов для того, чтобы пролить свет на нашу историю.
«Мы приглашаем всех желающих посетить нашу выставку. Это можно сделать также и в рамках программы «Пушкинская карта». Экскурсоводы музея расскажут об этих и других экспонатах, отражающих историю и культуру ингушского народа», — отметила Р. Гойгова.
-