Интересно, к чему это придумали такой праздник, да к тому же в масштабах всей мировой общественности? Скорее всего, потому, что обида — это тяжелое психологическое состояние, которое может запросто вывести человека из равновесия, сбить его с намеченного жизненного курса, нанести ему непоправимую рану или просто десоциализировать его. Одним словом, обида несёт в себе негативный поток эмоций, и потому самое действенное оружие против такого явления — это не замечать! Не подпускать близко к сердцу! Относиться к обидам с неким юмором!

Видимо, чтобы закрепить в сознании каждого человека эти железные правила, и придумали такой чудесный праздник — Международный день без обид.

Что касается ингушского мировоззрения, то оно рассматривает обиду («вас», «халхетар») и параллельно идущее с ним другое состояние — обидчивость («мух яр») как проявление слабости.

Но следует сказать, что надо уметь разграничить понятия «обида» и «оскорбление». Если нанесено оскорбление, то это совершенно иная нравственная категория. В ингушском обществе есть свои определенные требования, предъявляемые в таком случае к противоположной стороне. И рассматривается случай, как конфликт, чреватый определёнными последствиями. Но мы сегодня не будет акцентировать внимание на этой категории. У нас другая тема, в контексте Международного дня без обид.

Разумеется, чувство обиды или обиженности, что ни говори, возникает у каждого из нас в той или иной ситуации. Нам не чуждо ничто человеческое. Но если одни умеют легко относиться к обиде, как к очередному неприятному явлению, то для других это тяжёлые переживания, что может быть началом серьёзного депрессивного состояния. Что касается обидчивости («мух яр»), то в ингушском обществе она рассматривается как низменная черта человеческого характера.

По ингушским понятиям, правильно будет относиться к обиде как к эпизодическому явлению, на котором не следует заострять внимание. Человек, воспитанный по ингушским адатам, должен быть сдержанным, не выдавать своё состояние, если даже ситуация имеет место для обиды.

Следует уточнить, что обида, так же, как и проявление радости, это обычная эмоциональная реакция на наши представления о правильном и неправильном, о должном и несоответствии должному. В принципе, это вполне допустимое в общественных отношениях явление, и где-то даже призванное регулировать общение людей путем демонстрации собственного недовольства действиями другого, с целью, например, чтобы в дальнейшем другой старался избежать их повторения.

Обида, в понимании ингушского народа, это нормальная реакция, присущая нормальному человеку, если на ней не зацикливаться. И вполне правильно считать, что обида не присуща людям, которым всё безразлично, которые равнодушны ко всему. Ведь не зря народная ингушская пословица гласит: «Ишак — и тот, кто не обидится (когда есть на что), и тот, кто, обидевшись, со временем не простит обиду». Как видим, по понятиям ингушского народа, обида — явление допустимое, но если она и произошла, то человек должен грамотно развести ситуацию: попросить прощение или просто, как говорится, простить и отпустить.

Тяжелее дело обстоит с обидчивостью. Это уже затаённая боль и своего рода манипуляция в отношении с другими, стратегия поведения, позволяющая достигать личных целей, мотивируя своё состояние обиженностью. Такой человек в понимании ингушского народа, славится как «мух ухар», дословно «обижающийся», что считается проявлением низменности в силу своего неблагородного воспитания.

Надо сказать, что такое эмоциональное проявление, как обида, отчасти допускается в детском или подростковом возрасте, когда идёт формирование личности. Но это состояние должны корректировать родители и окружающие люди либо порицанием, либо поучениями, приводя разные примеры по поводу такого недостойного поведения. Ингуши обидевшегося («мух еннар») обычно нарекают «индюком», «ишаком», дабы вызвать неприязнь к такому состоянию.

И народная педагогика со своей стороны также рекомендует изживать подобные явления в поведении. В ином случае это может привести к тому, что из ребёнка вырастет просто эгоист, который будет манипулировать родителями, педагогами, друзьями. Он может взять за правило то, что, надув губы, демонстрируя окружающим свою обиду, может добиться своего. В конечном итоге из него вырастает инфантильная личность с заниженной самооценкой, не умеющая постоять за себя, не умеющая бороться с трудностями. Он будет искать для себя лёгких путей в решении конфликтных ситуаций, обвинять окружающих в своих неудачах, вызывать к себе постоянную жалость.

В ингушском обществе такие нравственные категории, как обида и обидчивость, допускаются для женщин, исходя из того, что они слабые и могут себе позволить такое поведение. Им это просто не вменяется в вину. Но никак не мужчинам. Мальчикам уже с детства закладывают то, что обида и обидчивость — это прерогатива женщин, а настоящий мужчина должен отвечать на такие явления юмором или уметь пропускать подобное мимо себя, или проучить обидчика, если он, конечно же, не женского пола, подобающе, как говорится, по-мужски.

По представлению ингушского народа, обидчивая личность наносит урон не только своей психике, но и моральному климату окружающих его людей, что создаёт постоянные проблемы в общении со всеми.

В общем, ингушское воспитание ориентировано на формирование высоконравственной личности, где особое внимание уделяется изживанию таких черт, как обида и обидчивость, считая это проявлением низменности, неуверенности, нерешительности, что негативно влияет на его духовное становление. Для этого существуют отработанные веками правила воспитания и определенные средства борьбы, о которых мы частично упомянули выше.

Справедливости ради стоит сказать, что обиды в отношениях между людьми были, есть и будут, и это нормально. Просто, повторимся, некоторые обиды надо пропускать сразу, с другими нужно немного побыть, чтобы обрести ясность в ситуации, сделать выводы и вовремя отпустить. Главное — не воспринимать это как проблему. Поэтому и придумали Международный день без обид, как напоминание, что мир прекрасен, и давайте жить дружно! Просто берегите себя и любите самих себя!

P. S.: Ингушская пословица гласит: «Эг1азваха эзди саг воасталургва, лай саг киса бий а баь, леларгва» («Благородный человек, если он и рассердится, быстро отойдёт; неблагородный же постоянно будет держать в кармане сжатый кулак»).