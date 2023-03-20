Главная цель проекта «Презентация художника» — поддержка и поиск молодых талантов, реализация творческого потенциала начинающих художников. А также возможность для любителей живописи познакомиться с новыми именами.

Людмила Барахоева — кандидат экономических наук, заведующая отделом социально-политических исследований Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Ч. Э. Ахриева.

Родилась 25 ноября 1980 года в селении Куртат (Гадаборшево) Пригородного района СОАССР. В 2002 году окончила экономический факультет Ярославской государственной сельскохозяйственной академии. В 2007 году получила ученую степень кандидата экономических наук. Работала ассистентом на кафедре аграрной экономики и рынков при Ярославской государственной сельскохозяйственной академии. С 2018 года работает в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева.

Интерес к живописи Людмила Барахоева проявляла с детства. В школьные годы была оформителем праздников и различных мероприятий. Но жизнь внесла свои коррективы. Пошли годы учёбы в университете, защита диссертации, рабочая рутина, так что на занятия творчеством времени практически не оставалось. Но с годами душа всё больше тяготела к искусству.

Так в 2022 году Людмила Барахоева прошла курс художницы Ольги Базановой из Санкт-Петербурга «Как стать настоящим художником», затем обучающийся курс Дмитрия Розы, одного из лучших маринистов страны. С февраля текущего года занималась у народного художника Республики Ингушетия Мусы Мартазанова.

К презентации молодая художница подготовила 24 живописных полотна. Людмила Барахоева представила своё направление в искусстве как «абстрактную живопись». Картины написаны в рамках обучения у разных художников. В основном это пейзажи, в том числе и городские, натюрморты, различные образы и т. п.

Открывая мероприятие, директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия Любовь Тумгоева в своём выступлении сказала:

— Мы в постоянном поиске новых талантов, которыми богата наша республика. Следим за их первыми успехами. На этот раз представляем Людмилу Барахоеву, замечательного художника, ученого и педагога. Она обратила наше внимание на своё творчество новизной и индивидуальностью. Людмила Барахоева основательно и ответственно подготовилась к своей первой выставке. Уверены, что её ждёт успех на пути творческого развития, как талантливого художника, подтверждением чему служит сегодняшняя персональная выставка, с чем мы её и поздравляем!

Свои симпатии к работам начинающей художницы выразили и гости мероприятия. В частности, поэтесса и художница Айна Буружева дала высокую оценку творчеству молодой художницы. «Меня глубоко очаровали картины, представленные на выставке, — сказала она. — Хочу отметить, что талант невозможно скрыть. Даже в самом маленьком этюде этих работ можно заметить глубокий смысл и необъятные возможности».

С пожеланиями успеха в адрес виновницы торжества выступил и народный художник Республики Ингушетия Багаудин Сагов.

Говоря о планах художницы написать в будущем авторские работы на национальную тематику, куратор проекта, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева отметила, что с той скрупулёзной основательностью, с которой Людмила Барахоева подходит ко всему, что делает, несомненно, в этом направлении она достигнет успеха.

В ходе официальной части презентации директор музея Любовь Тумгоева вручила молодой художнице диплом за проведение выставки в рамках проекта «Презентация художника» в музее ИЗО Ингушетии.

В завершение мероприятия Людмила Барахоева поблагодарила всех присутствующих за тёплые слова и добрые пожелания в свой адрес, и отдельно сотрудников музея за уникальный проект «Презентация художника», который даёт дорогу молодым талантам.

Отметим, что за время работы проект музея «Презентация художника» выявил немало творческих людей как в живописном, так и в декоративно-прикладном искусстве, дал возможность талантам раскрыть себя и свой потенциал, продвинуть своё творчество в широкие массы, заявить о себе и получить заслуженное признание, чем внёс огромный вклад в развитие культурной жизни всего региона.

Напомним для любителей искусства, что выставка работ Людмилы Барахоевой продлится в музее ИЗО Ингушетии до 10 апреля текущего года.