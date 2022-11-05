Проведение акции предоставляет каждому желающему возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством родного региона. Также «Ночь искусств» направлена на развитие способностей к творческой деятельности и коммуникативных навыков благодаря мастер-классам и общению с талантливыми и знаменитыми людьми. Но, помимо этого, «Ночь искусств» — это увлекательное мероприятие с праздничной атмосферой, которое очень любят наши маленькие и взрослые гости.

С каждым годом мы наблюдаем, как растет аудитория музея, все больше детей и взрослых посещают нашу акцию, что, естественно, нас очень радует. Традиционно «Ночь искусств» начинается с обзорных экскурсий по залам и выставкам музея. Сотрудники музея познакомили гостей с выставками «Ингушетия мастеровая», с музейно-образовательным проектом «Сакля горцев-ингушей XIX века», с персональной выставкой Дали Яндиевой «По мотивам романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» и персональной выставкой Лидифы Мержоевой «Симфония моей души».

Основной же изюминкой акции являются мастер-классы и творческие встречи с беседами. Специально для разной возрастной аудитории сотрудниками музея была подготовлена обширная программа.

С самого начала акции гости могли попробовать себя в мастер-классе по модульному оригами и квиллингу от Мареты Наурузовой. Под ее чутким руководством дети принялись складывать бумажные треугольники, из которых, соединив множество деталей, они создали оригинальные поделки.

Обучить азам игры в шахматы в музее взялись настоящие профессионалы: для детей свой мастер-класс по шахматам провели президент Федерации шахмат Республики Ингушетия Муса Плиев и ее исполнительный директор Осман Балаев.

Известный художник и создатель комикса «Сармак» Башир Евлоев продемонстрировал детям свое безупречное умение по созданию красочных рисунков карандашом.

Экспериментальным, но крайне удачным и востребованным оказался мастер-класс по гончарному делу от специалистов инклюзивной гончарной мастерской «Малх» Аси Цицкиевой и Батруддина Цицкиева. Мастера показали всем желающим основные приемы работы на гончарном круге, с помощью которых дети создавали свои первые глиняные поделки.

«Подбор таких мастер-классов сотрудниками музея не случаен, благодаря им мы получаем возможность развивать у детей внимание, память, усидчивость, пространственное и культурное мышление, мелкую моторику рук, умение анализировать свои действия и предвидеть последствия, а также многое другое, — отмечает директор музея ИЗО Ингушетии Любовь Тумгоева. — Но больше всего нас радует, что, помимо творческой продуктивной работы, к сегодняшним итогам с уверенностью можно приписать искренние улыбки и задорный смех детей, вовлеченных в наши мастер-классы».

Если «Ночь искусств» — это праздник, то какой же праздник в музее без песен и зажигательной лезгинки?! В течение всей акции многие желающие демонстрировали свои вокальные данные широкой публике, читали любимые и душевные стихи, приглашали друг друга на танец и даже исполнили групповую танцевальную композицию. С полюбившимися песнями перед собравшимися выступила и солистка-вокалистка Дома культуры г. Карабулака Дейси Харсиева.

«Каждый год музей принимает участие в таких акциях, которые, без сомнений, пользуются огромным успехом, — говорит куратор мероприятия заместитель директора музея ИЗО Ингушетии Ася Евлоева. — Сложно сказать, что нравится больше гостям. Как можно наблюдать, здесь присутствуют люди разных возрастов и национальностей, что, в свою очередь, подчеркивает, что искусство объединяет. Здесь каждый находит для себя что-то интересное. Конечно, особой популярностью пользуются мастер-классы, но мы также, на основе музейной коллекции, просвещаем и вовлекаем гостей в многовековую культуру и историю родного края».

«Ночь искусств» проводится ближе к концу года и завершает годовую серию «культурных ночей», но это не значит, что в музее ИЗО Ингушетии не будет больше теплых встреч. Впереди нас всех ждут еще много новых и ярких встреч в нашем музее. Мы выражаем огромную благодарность и признательность всем участникам и гостям акции. Ждём всех в музее", — отметили в пресс-службе культурного учреждения.