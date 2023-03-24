Хож-Ахмед Имагожев — один из крупнейших живописцев Ингушетии, представитель лирического направления в национальном пейзаже. Работает в разных жанрах живописи. История родной земли, родного края, быт народа стали основой его творчества. Сюжетами картин Хож-Ахмеда является народный фольклор: былины, древние сказания, сказки и притчи.

Родился художник 24 сентября 1960 года в селении Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. Увлечение живописью у него началось ещё с раннего детства. Окончил Северо-Осетинское художественное училище в 1979 году. Первые профессиональные картины стал писать уже в студенческие годы.

На встрече присутствовали студенты Назрановского аграрного техникума имени И. Б. Зязикова. Полдник с художником стал увлекательным и познавательным знакомством молодых людей с творчеством талантливого художника. Студенты узнали о его творческом пути, техниках и приемах, которые он использует в своей работе, сюжетах картин и историю их создания. Проект, как мы уже не раз говорили, не имеет формального подхода, все участники могут задать вопросы, высказать свои мысли и обсудить интересующие их темы.

— Нам было приятно узнать, что есть такой проект в нашем музее ИЗО, — говорит преподаватель техникума Марина Цечоева. — Желающих было много, к сожалению, места были ограничены. Благодаря программе «Пушкинская карта» мы смогли воспользоваться встречей с известным и любимым художником Ингушетии. Хорошим стимулом к познанию истории своего народа и знакомству с прекрасным стал проект особенно для тех, кто был впервые в музее. Они унесли с собой массу положительных эмоций и открыли для себя много нового как о художнике Имагожеве, так и об истории Ингушетии.

Встреча была организована на высоком уровне. Спасибо за такой проект и за саму идею. Мы остались довольны и своими студентами. Они откликнулись живо, подготовили интересные вопросы о творчестве художника, как и сколько времени готовилась та или иная картина, что его вдохновило написать известное полотно «Шёлковый путь», «Девушка в курхарсе» и т. д. На все вопросы Хож-Ахмед отвечал непринужденно, просто и доходчиво, интересно и впечатляюще. На мероприятие мы пошли после занятий в техникуме, были немного подуставшими, но не заметили, как быстро пролетело два часа. А потом состоялась экскурсия, и с нами вместе прошел по залам сам художник, рассказал об истории возникновения своего полотна «Аланский царь», в котором заложена практически вся история народа.

Мы провели время с пользой для ребят и сами получили массу эмоций. Спасибо музею за эту удивительно теплую встречу. А в завершение стало приятным сюрпризом получение с автографом художника каталогов о его творчестве. «Я сохраню его для своих внуков», — сказал впечатлённый наш студент, будущий художник Ахмед-Башир Муталиев.

Праздник удался.

Напомним, что полный выпуск «Полдника с художником», прошедшего в преддверии священного месяца Рамадан, смотрите в программе Элизы Барахоевой «Культура» на телеканале НТРК «Ингушетия».