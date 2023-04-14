Надо отметить, что культурно-образовательная деятельность — одно из важнейших направлений работы музея изобразительного искусства, направленная не только на приобщение молодёжи к искусству, но и на реализацию воспитательной и досуговой работы. В этом плане музей находится в постоянном поиске чего-то нового, разрабатывает и проводит разнообразные виды работ с музейной аудиторией. Здесь часто проходят интересные встречи и мастер-классы с творческими людьми.

На этой встрече гостем музея стал Юсуф Аушев, юный художник и поэт, учащийся 11 класса школы № 3 г. Назрани. Он уже четыре года работает в технике стринг-арт, создаёт потрясающие панно и обучает желающих этому искусству на мастер-классах в Ингушетии и за ее пределами, на которых его подопечные создали не один десяток изонитей. Как признается сам Юсуф, свою первую работу он сделал маме в подарок на день рождения. С этого начался его путь в это увлекательное творчество.

— Сегодня это популярное направление, в котором работают сотни мастеров и художников по всему миру, — говорит заместитель директора музея ИЗО Алихан Гаирбеков. — Стринг-арт, или изонить — это техника, в которой изображение создают из цветных нитей, переплетая их между собой и закрепляя на картоне или другом твердом основании. Этот процесс можно сравнить с вышивкой и работой на ткацком станке. Нити особым образом наматывают на гвозди, получая рисунок. Молодёжь очень любит это занятие за простоту исполнения, простор для воплощения творческих идей и необычную форму. Поэтому мы и решили, что такое занятие непременно понравится и нашим подопечным, школьникам. Они приняли наше приглашение с большим интересом.

Юсуфу Аушеву ассистировала и одновременно помогала другим участникам младшая сестра Макка, которая тоже с недавнего времени увлечённо занимается этой техникой. Мастер рассказал ребятам об основных особенностях своего ремесла, пояснил, что подобное творчество создаёт не только прекрасное, но и развивает терпение, усидчивость, аккуратность, внимание, абстрактное и пространственное мышление и вырабатывает многие другие навыки.

Зарема Кулбужева, куратор и филолог-педагог учащихся 10-11 классов средней школы № 1 г. Карабулака, в свою очередь отметила, что несмотря на простоту исполнения, техника стринг-арт всё же требует сноровки, чёткости исполнения и, конечно же, определённых навыков.

— Ну я приятно была удивлена, что мои ученики отлично справились с освоением этого непростого вида искусства, — говорит она, — ребята живо интересовались и неплохо справились с этой работой. Юсуф сумел их увлечь своим любимым занятием. И, конечно же, отдельная благодарность музею за всю эту организацию. Мы здесь частые гости и всегда встречаем тёплую, творческую атмосферу.

Отдельную благодарность работникам музея выразил и мастер Юсуф Аушев.

— Надо отметить, что на высоком уровне была подготовлена рабочая площадка, — говорит Юсуф. — Такое редко встретишь. Со мной на связи был Алихан Гаирбеков. Всё что мне необходимо было для проведения мастер-класса, а это рабочая площадь, нитки, гвозди, молотки и многое другое, было в достатке. И ребята оказались активными, позитивными. Кто знает, может, для некоторых это тоже старт в это увлекательное искусство. Я и сам начинал с такого же мастер-класса у Фаризы Таркоевой в Ассоциации ремесленников Ингушетии, где был волонтёром. Потом увлёкся глубже, поверил в себя и решил потянуть других.

Поверила в себя и одна из участниц мероприятия Дияна Алешина, которую мастер Юсуф Аушев отметил как самую активную, несмотря на то, что правая рука у неё была в гипсе после недавно перенесённой травмы. Ей мастер вручил панно с изображением карты Ингушетии.

— В музее я была в первый раз, — говорит Дияна Алёшина, — и скажу, что мне очень там понравилось. Я увидела интересные картины ингушских художников. Очень впечатлило и само мероприятие. Поначалу мне показалось, что я не справлюсь с заданием. Но оказалось наоборот. И мне даже понравилось забивать по рисунку гвозди, потом натягивать нитки. Я выбрала сердце, и в итоге за 30-40 минут движение рук, переплетение нитей сотворили у меня на глазах чудо — маленько сердечко, моя первая работа в этом стиле. Думаю, не последняя. Меня это даже очень увлекло. Хочу вот создать теперь такой же солярный знак, который получила в подарок, для своей подруги. А в музее, если мне предоставят такую возможность, очень хочу быть частым гостем.

Желание творить, молоток и нитки стали главными инструментами для всех участников, которые создали свои первые картины, собственное панно, содержащее в себе идею и невероятную красоту за полтора-два часа общения с мастером, полностью погрузившись в процесс творчества, внимательно слушая и усваивая советы мастера.

Все разошлись довольными, особенно гости музея, получив помимо эстетического удовольствия от творческого процесса и приобретения базовых навыков по созданию картин в технике стринг-арт, произведение, сделанное своими руками.