Поздравить писателя и разделить с ним радостное событие по поводу издания ряда книг, что весьма накладно в наше время, собрались друзья и близкие автора, коллеги по перу, учёные, представители средств массовой информации, общественных организаций, учащиеся школ, студенты и благодарные читатели.

Встречу открыла организатор мероприятия Зарема Евлоева, заведующая национально-краеведческим отделом:

— Несмотря на то, что в республике сегодня сложная эпидситуация, у нас появился отличный повод, чтобы собраться и поговорить о творчестве талантливого ингушского писателя Мусы Хадзиева, — сказала она. — Это одновременное издание ряда книг, и другое, не менее важное событие — 75-летний юбилей писателя, который он будет отмечать в этом году.

В своём выступлении Зарема Евлоева, представила нам краткий обзор изданных произведений:

— Каждая книга Мусы Хадзиева — это страницы нашей культуры, наших традиций, страницы нашей истории. Роман «Лайсат» переиздаётся уже четвёртый раз, это говорит о востребованности этого произведения. Здесь писатель открыл нам имя дочери ингушского народа, о которой мы не знали. Это Лайсат Тангиева, женщина с удивительной судьбой, стойко и мужественно перенесшая все испытания, выпавшие на её долю и на долю её народа.

Книга «Жизнь-борьба» посвящена национальному герою Джабраилу Картоеву, одному из активных борцов за восстановление прав депортированного ингушского народа в начале 70-х годов прошлого столетия, за что был подвергнут гонениям и убит.

Книга «Рыцарь Кавказа» о легендарном участнике Первой мировой войны в составе Дикой дивизии Заурбеке Борове.

«Последний раунд» — об Исламе Тимурзиеве, нашем современнике, ушедшем рано из жизни, легенде российского бокса, участнике Олимпиады в Пекине.

«Ингушский дух» — о тяжёлой судьбе нашего народа в годы депортации.

«Возмездие» — о событиях 1992 года в Пригородном районе. А также пять книг из десятитомника. Это: «Становление», «Морская пехота», «Великий аналитик», «Охота на киллера» и «Интерпол». В них, если сказать коротко, даются рекомендации молодым на тему — каким должен быть настоящий ингушский мужчина.

Родился Муса Хадзиев 1 марта 1946 года в Казахстане, куда двумя годами раньше были высланы его родители вместе со всем ингушским народом. В 1956 году семья вернулась на родину. По природе одарённый юноша, который с детских лет, а точнее с 5-го класса, уже начал писать стихи и рассказы, но, как говорится «в стол», работал на стройках. А всерьёз он взялся за перо 11 лет назад, когда один из знакомых предложил ему заняться профессионально писательской деятельностью и показать подрастающему поколению образ настоящего ингушского мужчины.

— Это стало началом моей публичной литературной деятельности, — говорит писатель. — У каждого действия есть своё время, своя дата и свой час. Я в это непреклонно верю. Всё в нашей жизни предопределено. Сегодня у меня готовых 27 произведений, 17 из них изданы. Я успел переболеть новой вирусной болезнью, и сегодня полон сил писать и творить, как говорил Антон Чехов: «Ни дня без строчки». Пишу каждый день.

Моя читательская аудитория, на которую я делаю ставку — это молодёжь. Пишу собирательные образы для подражания, воплотил в них лучшие качества ингуша-мужчины. Но этот образ оказался таким всеобъемлющим, что получилось написать 10 книг. Пять книг издано, остальные пять ждут своего часа. А молодёжь у нас отличная. Я верю им и в их счастливое будущее.

Вторая категория моих книг — это истории о наших выдающихся личностях, некоторые из них были незаслуженно забыты, некоторые оболганы. Это Лайсат Тангиева, Абдула Цароев, Джабраил Картоев, Абукар Батажев, Заурбек Боров и целый ряд других исторических личностей. Собирал материал по источникам, работал в музеях, что-то знал, помнил из рассказов старших.

Отдельно хочу сказать о книге «Ингушский дух». Она была задумана давно, написал за три месяца. Герой собранный, но он мог быть в жизни. Мне часто говорят, что я немного идеализирую своих героев. И я с этим соглашусь. Но так решено изначально. Это тот идеал, к которому должна стремиться молодёжь. Сейчас работаю над книгой «Рожденный для бессмертия». Это об Идрисе Зязикове, достойном сыне ингушского народа.

Исса Кодзоев, патриарх ингушской литературы, отметил удивительный талант, тонкое чутьё и огромное трудолюбие писателя. Рассказывая о книге «Возмездие», в которой повествуются о событиях осени 1992 года в Пригородном районе, он сказал, что в этой книге вся правда о той страшной трагедии и Муса пишет, как думает, как чувствует, а не в угоду кому-то.

«Он человек достойный, — сказал он. — Надёжный. А это главное. В списке его произведений нет ни одной книги, которая не достойна чести и внимания. Молодёжь может гордиться, что он оставил им такое богатое наследие. Он не просто писатель, он настоящий мастер пера, и я горжусь, что у нашего народа есть такой талантливый писатель».

Все выступающие отметили особый литературный язык автора, красивый в изложении и доступный для читателя и его необыкновенную плодовитость.

В завершение Муса Хадзиев поблагодарил всех присутствующих за тёплые слова, пожелания и признания его творческой деятельности. Мероприятие завершилось общей фотографией.