К коллегам и гостям обратилась директор «хранилища знаний, культуры и национальной памяти многих поколений» Радима Газдиева. Директор учреждения, заслуженный работник культуры России, кавалер ордена «За заслуги» считает, что «библиотекарь — это удивительная профессия. Она питается тем, что помогает другим. Чем больше мы отдаем — тем больше нам остается. Мы благодарны всем, кто к нам приходит. Пока нужны читателям — мы будем жить». Приняв однажды аварийное здание бывшего кинотеатра в райцентре, коллектив единомышленников на пустом месте создал одно из самых важных и востребованных учреждений культуры республики — Национальную библиотеку, которая носит имя выдающегося поэта Джемалдина Яндиева.

«Это самый тёплый, знаменательный, значимый праздник для нас. Мы развиваемся. Помимо того, что идёт активное самосовершенствование специалистов, мы перешли на новый формат деятельности — дистанционную работу, формирование ресурсной базы. Сделаны большие прорывы в продвижении краеведческой работы. Хочу выразить благодарность каждому библиотекарю республики, где-бы он ни работал, за кропотливый труд. Подчёркивая ваш вклад, хочу сообщить, что в этом году мы определены Фондом ЮНЕСКО как центр, в котором будет проходить в октябре текущего года международный форум «Мой родной язык». Это высокая оценка нашей информационной деятельности, наших представительских мероприятий. Кроме того, Национальная библиотека Ингушетии получила право быть экспертом в оценке библиотечного дела в России», — подчеркнула Радима Газдиева.

Она особо отметила деятельность научно-методического отдела библиотеки во главе с заместителем директора по научной работе Марет Плиевой. Тёплых слов удостоилась заведующая отделом Сапият Сурхоева.

«Это люди, которые вывели ингушское библиотечное дело на всероссийский и международный уровень», — заявила Радима Газдиева.

По её словам, произошли огромные вложения в головную библиотеку республики. Немалая заслуга в этом министра культуры и архивного дела Ингушетии Темерлана Дзейтова, аппарата министерства. В то же время Газдиева призвала учредителей обратить внимание на муниципальные библиотечные сети.

«Есть попытки упразднения, реорганизации, закрытия библиотек», — сказала она. Директор Национальной библиотеки призвала взять всё библиотечное сообщество региона под крыло Минкультуры Ингушетии.

В свою очередь министр Темерлан Дзейтов поздравил всех библиотекарей с профессиональным праздником и особо подчеркнул, объявляя благодарность Радиме Газдиевой: «Ваши профессиональные знания, богатый жизненный опыт и активная гражданская позиция способствуют дальнейшему успешному решению задач, стоящих перед Национальной библиотекой».

Затем он наградил почётными грамотами и подарками работников и ветеранов библиотечного дела: Марьям Илиеву, Дибихан Даурбекову, Лидию Мальсагову, Марию Гандарову, Дибу Албакову, Раису Евлоеву, Айну Нальгиеву, Зарему Аушеву, Хаву Мальсагову, Магомеда Гандарова и других.

Праздничную атмосферу своими номерами создали артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Национальная библиотека Ингушетии реализует проект «Библиотека поэзии», в рамках которого публикуются стихи начинающих и опытных поэтов. Авторы проекта стараются, чтобы все опубликованные стихи могли получить критические оценки, краткие рецензии и комментарии, а поэты смогли бы сформировать новые взгляды на современную поэзию, познакомиться с новыми людьми и их творчеством.

В рамках мероприятия, посвящённого Общероссийскому дню библиотек, состоялась презентация поэтического сборника журналиста ГТРК «Ингушетия» Фатимы Хашагульговой «Между нами...». О творчестве поэтессы рассказал редактор НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева и НБ РИ, заместитель председателя Союза писателей региона Хаваж Накастоев. Он назвал автора человеком с тонкой душевной организацией, чутко реагирующим на окружающий мир.

Тепло отозвались о Фатиме Хашагульговой и её коллеги: «Она скромный человек, поэтому мы благодарны тем, кто её подтолкнул на этот шаг — на издание сборника, на презентацию». А председатель Союза художников республики Муса Мартазанов особо подчеркнул, что не всегда на пути поэтов встречаются светлые, погожие, солнечные дни. Он процитировал Хашагульгову: «Пусть небо в голубом сапфире все беды гонит прочь — долой...».

Напомним, постановление о создании республиканской библиотеки было принято Советом министров Ингушетии в апреле 1993 года. Решение так и осталось бы на бумаге, если бы не твердая позиция людей, преданных избранной профессии, которые были нацелены на конечный результат. В 1995 году была открыта республиканская библиотека, для которой выделили здание Сунженского районного кинотеатра. А в июле 1999 года храм науки получил статус Национальной библиотеки Ингушетии. За кратчайший срок специалисты привели библиотеку к признанию на республиканском и общероссийском уровнях.

Отметим, что Национальная библиотека Ингушетии — ведущий информационный, образовательный, культурный и научно-методический центр республики, который реализует государственную политику в области библиотечного дела, осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными библиотечными и информационными центрами.

С первых дней своего становления Национальная библиотека стала полноправным участником национально-культурного строительства, сохранения национальной памяти, преумножения духовного потенциала ингушского народа.